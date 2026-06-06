El papa León XIV aconseja a miles de jóvenes en la vigilia de la Plaza de Lima: “Hay que buscar la verdad porque muchas voces en las redes nos engañan”

Personas esperando la llegada del papa León XIV en plaza de Lima, Madrid, a 6 de junio de 2026 (Reuters)

Tres horas antes del inicio del evento, las colas para acceder eran kilométricas. Entre pancartas, banderas, sombrillas, abanicos y gorras para combatir el calor, miles de peregrinos esperaban impacientes este sábado la llegada del papa León XIV a la Plaza de Lima de Madrid, prevista en torno a las 20:30 horas. Es el principal evento del día: la gran vigilia de oración presidida por el pontífice y celebrada con los jóvenes, en un encuentro que se preveía masivo. Y así ha sido.

Desde primera hora de la tarde, grupos de fieles procedentes de distintos puntos de España y del extranjero han ido ocupando el Paseo de la Castellana. Aunque muchos llegaron con antelación para asegurarse un buen lugar, las puertas no se abrieron hasta las 16:00 horas. Y entonces, comenzó la ‘riada’ de feligreses.

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Con banderines bajo el lema de ‘Alzad la mirada’, banderas de España y de otros países como capa, la expectación por entrar al recinto crecía por momentos. “Pensé que no iba a haber tanta gente”, se escucha desde la cola de acceso. Más de una veintena de accesos se han habilitado a lo largo del Paseo de la Castellana para facilitar la entrada escalonada de los fieles, llegados desde distintos puntos de España e incluso del extranjero. Según los últimos datos de la organización, se prevé una asistencia superior a las 600.000 personas, y la marea humana indica que esa estimación no andará desencaminada.

Mientras tanto, coches de policía y agentes uniformados tratan de mantener el orden para que los fieles no ocupen las carreteras. Muchos de los asistentes, pacientes y previsores, han traído sillas plegables.

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El acto comienza puntual

El acto estaba previsto para las 18:30 horas, aunque la llegada del papa se estimaba dos horas más tarde. Hasta entonces, los jóvenes han seguido las actividades programadas, con proyecciones audiovisuales, el rezo del rosario y testimonios.

Una vez dentro, los asistentes han cantado una cuenta atrás entre la euforia generalizada, y a las 18:30 horas en punto ha comenzado el acto. “Muchos titulares dicen que la fe se ha puesto de moda entre los jóvenes, como si fuera una moda que va a desaparecer. ¡Empieza la vigilia con el papa León!”, ha dicho uno de los presentadores. “Que cientos y cientos de cristianos estemos reunidos aquí en Madrid es alucinante”, ha añadido su compañera. Pero todavía faltaba para la llegada del pontífice.

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Tras varias actuaciones musicales de artistas independientes o de cantantes de más renombre como Beret y Siloé, la expectación ante la llegada del papa ha ido creciendo. Varios jóvenes han salido al escenario para contar sus experiencias con la religión, como una joven de 27 embarazada que “se acercó a Dios de mayor”, ya que de pequeña no fue “ni bautizada”. Mientras tanto, a la espera del papa, hay una eucaristía con lecturas de pasajes y sobre todo oraciones como el Padre Nuestro o el Ave María. Muchos de los visitantes no pueden controlar la emoción al rezar en voz alta al unísono tantas personas.

El pontífice, tras su visita al centro CEDIA 24 Horas de Cáritas Diocesanas de Madrid, para personas sin hogar, ha llegado un poco antes de las 20:30 horas a la Plaza de Lima.

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El acto concluirá en torno a las 23:15 horas con un cierre festivo y celebrativo con música en directo a cargo de artistas como Niña Pastori, Hakuna, Siloé y Besmaya.

Cristianos han reivindicado este sábado la importancia de la visita del Papa León XIV: "La juventud se está dando cuenta de que necesita algo más", han señalado algunos de los presentes en los actos oficiales, quienes también han destacado el sentimiento de "formar parte de algo bonito y grande".

Qué hará el papa en Madrid este domingo

Esta es la agenda del pontífice para el domingo:

10:00 h. El segundo día de la visita comenzará con una misa solemne y procesión del Corpus Christi. El altar principal estará frente al Palacio de Cibeles, donde se congregarán miles de fieles. Está previsto que el Papa se desplace en un ‘golf car’ diseñado especialmente para moverse fácilmente en espacios reducidos.

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16:30 h. Después de comer, León XIV tendrá un encuentro privado con los miembros de la Orden de San Agustín en la Nunciatura Apostólica, donde se alojará durante sus días en Madrid.

18:00 h. La tarde del domingo también dará paso a un acto cultural (’Tejer redes’), donde mantendrá un encuentro y pronunciará un discurso ante representantes del mundo de la cultura, el arte, la economía y el deporte en el Movistar Arena.

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19:30 h. Para finalizar el día, el papa tendrá una cena privada en la residencia del cardenal arzobispo de la ciudad, José Cobo Cano.

Tras su paso por Madrid, el Pontífice visitará Barcelona, Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife antes de concluir su estancia en España el 12 de junio.

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(Noticia en ampliación)