España

El restaurante oculto en un sótano de Madrid con un menú omakase único: una experiencia con DJ para solo 16 comensales

En la planta subterránea del restaurante japonés Hotaru se esconde un nuevo ‘speakeasy’ con un menú que dialoga con influencias nikkei, latinoamericanas, coreanas y chinas

Guardar
Piezas de sushi del menú de Amaterasu (Cedida)
Piezas de sushi del menú de Amaterasu (Cedida)

La restauración se mueve a pasos de gigante, especialmente en ciudades como Madrid. Cada mes, incluso cada semana, entran al juego nuevos conceptos, formatos, platos o ideas que vienen para sacudir los cimientos de la gastronomía madrileña, en muchas ocasiones con nombres extranjeros que nunca antes habíamos oído. Amaterasu, el nuevo restaurante abierto en las entrañas de Hotaru, nos presenta dos de ellos: el omakase y el speakeasy.

Amaterasu (Calle de Alcalá, 99) inició sus andaduras el 24 de enero de este mismo año, y nació con la idea de crear una experiencia única e íntima. Con espacio para únicamente 16 comensales, este restaurante se encuentra dentro (más bien debajo) de otro nombre, Hotaru, un japonés con barra de sushi capitaneado por el conocido chef Alejandro Pérez.

Ambos comparten puerta, aunque difieren en espacio y concepto. Coexisten ambos restaurantes bajo los mandos del Grupo Costeño, un gigante de la hostelería mexicana que aterrizó en España en 2021 con Hotaru y que apuesta ahora por un nuevo concepto. Es en el sótano de este local, ubicado frente al parque de El Retiro, donde ha nacido Amaterasu, con la idea de complementar la oferta del primero y de agasajar a sus clientes con una cena, cuanto menos, diferente.

Diferente por su concepto de speakeasy, es decir, por un formato que se mantiene oculto al primer vistazo, y que solo descubren quienes investigan buscando un sitio donde darse un homenaje. También por su estilo omakase, un concepto llegado a España desde Japón que consiste en disfrutar a ciegas de los platos que decida el cocinero, un acto de confianza plena en la mano del chef Fernando Chan. Aquí, el comensal no elige, ni sabe lo que viene a comer: confía en la elección de Chan para probar lo que él decida.

Doce pases viajando entre continentes

La experiencia se articula en torno a un único menú omakase de 12 pases (85 €) con dos sorpresas, pudiendo añadir un plato extra por 10€ más. Su propuesta demuestra una forma distinta de entender la gastronomía japonesa; en Amaterasu, la tradición nipona funciona como eje conceptual, pero cada plato dialoga con otras influencias como nikkei, latinoamericanas, coreanas y chinas, que aportan profundidad y matices contemporáneos.

El viaje comienza con entrantes frescos y ligeros, una selección de nigiris y sashimis, en la que cada pieza de pescado o marisco se trabaja con máxima precisión, combinando técnicas tradicionales con matices nikkei y acompañamientos como trufa rallada, ají amarillo o foie gras marinado.

Platos del menú de Amaterasu (Cedida)
Platos del menú de Amaterasu (Cedida)

Los platos calientes llegan en forma de brochetas, gyozas de wagyu o lubina con mantequilla miso, todas ellas con un equilibrio de textura, sabor y temperatura que demuestra la maestría técnica del chef. El menú se completa con un postre que cierra la experiencia con un contrapunto dulce, ofreciendo un final memorable que respeta la armonía de la degustación.

En cuanto a la propuesta líquida, Amaterasu cuenta con dos maridajes diseñados específicamente para acompañar el menú, con combinaciones que priorizan espumosos y vinos blancos y rosados, además de una selección de sakes. Además, Amaterasu ofrece una carta abierta de tés japoneses —como el chai, el matcha, kukicha, hojicha o ginger lemonade— y la libertad de elegir cualquier bebida de la carta sin la obligación de un maridaje cerrado.

Un DJ se encarga de elegir la música que acompaña la velada –que sucede las noches de jueves a domingo–, aportando ritmo a una experiencia que, en otras ocasiones, tiende a la solemnidad. La música se convierte así en un elemento narrativo más, dándole personalidad a una cena diferente a cualquier otra.

Temas Relacionados

Restaurantes MadridRestaurantes EspañaRestaurantesEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia conocen el sexo de su segundo hijo en común: “No me lo puedo creer”

La hija de Terelu Campos y el hijo de Mar Flores han anunciado la buena nueva a través de un emotivo vídeo publicado en sus redes sociales

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia conocen el sexo de su segundo hijo en común: “No me lo puedo creer”

Isabelle Junot y Álvaro Falcó ya son padres de su segunda hija

Los marqueses de Cubas han recibido a su segunda hija tras unos meses muy intensos marcados por la muerte de Philippe Junot

Isabelle Junot y Álvaro Falcó ya son padres de su segunda hija

Un juzgado declara como injustificado el cambio de horario de una trabajadora al turno de tarde y deberá ser restituida en su jornada anterior

“Las pruebas practicadas no acreditan que concurran causas organizativas ni productivas en tanto que no se ha acreditado que en el periodo hubiera ninguna incidencia en el servicio”, defiende la jueza

Un juzgado declara como injustificado el cambio de horario de una trabajadora al turno de tarde y deberá ser restituida en su jornada anterior

Virgen, extra y lampante: estos son los precios del aceite de oliva hoy 16 de abril

España es líder mundial en superficie, producción y comercio exterior en aceite de oliva, por lo que es importante conocer su comportamiento en el mercado

Virgen, extra y lampante: estos son los precios del aceite de oliva hoy 16 de abril

La “epidemia de salud mental” se ignora: la Seguridad Social solo reconoce 203 casos psiquiátricos como accidente laboral frente a las más de 627.000 bajas

El último informe de CCOO señala que el problema se agrava porque el sistema no reconoce como enfermedades profesionales los trastornos derivados de riesgos psicosociales

La “epidemia de salud mental” se ignora: la Seguridad Social solo reconoce 203 casos psiquiátricos como accidente laboral frente a las más de 627.000 bajas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un juzgado declara como injustificado el cambio de horario de una trabajadora al turno de tarde y deberá ser restituida en su jornada anterior

Un juzgado declara como injustificado el cambio de horario de una trabajadora al turno de tarde y deberá ser restituida en su jornada anterior

Roger García, el joven que sufrió un traumatismo craneoencefálico por un proyectil de la Policía del que ni la Generalitat ni Interior se quieren responsabilizar

El Congreso afea el oscurantismo de las agendas públicas de los diputados en sus reuniones con lobbies o “grupos de intéres”

Qué significa acelerar cuando el semáforo está en ámbar, según la psicología

El Gobierno encarga a una tecnológica de EEUU la tramitación de 2,3 millones de nacionalidades de la ‘ley de nietos’ en detrimento de empresas españolas como Indra y Oesia

ECONOMÍA

La “epidemia de salud mental” se ignora: la Seguridad Social solo reconoce 203 casos psiquiátricos como accidente laboral frente a las más de 627.000 bajas

La “epidemia de salud mental” se ignora: la Seguridad Social solo reconoce 203 casos psiquiátricos como accidente laboral frente a las más de 627.000 bajas

La construcción se queda con la adjudicación de los fondos europeos y opaca a sectores necesitados como salud, agricultura y ganadería

El negocio de las Next Generation: el 1% de las empresas que más fondos reciben acaparan el 71% del valor total de las ayudas

No basta con poder pagar el alquiler, hay que llegar a tiempo: cada piso anunciado recibe ya 41 contactos de media en España

Una pareja compra un terreno para construir su casa, pero la contaminación del río les paraliza el proyecto y acaban viviendo en un cobertizo: “Nos han dejado completamente abandonados”

DEPORTES

El Real Madrid encara una segunda temporada en blanco tras su eliminación en la Champions y una Liga prácticamente perdida

El Real Madrid encara una segunda temporada en blanco tras su eliminación en la Champions y una Liga prácticamente perdida

La historia se repite y Alcaraz vuelve a lesionarse durante la temporada de tierra: fue baja en Madrid la pasada campaña y se retiró de Montecarlo hace dos años

Michael Olise, la peor pesadilla del Real Madrid durante la eliminatoria de Champions: apunta a Balón de Oro y es el escudero de Mbappé en Francia

Las palabras de Arbeloa tras la eliminación del Real Madrid de la Champions: “Nadie entiende la expulsión de Camavinga. Se ha cargado una eliminatoria”

La expulsión de Camavinga que sentenció al Real Madrid en el partido de Champions ante el Bayern