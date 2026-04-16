Receta de flan de café: un postre cremoso y muy fácil para triunfar en la sobremesa

Flan de café casero (Freepik)

El flan es uno de los grandes clásicos del recetario dulce español, un postre tan sencillo como cremoso y tan típico como variable. Y es que, más allá de la receta tradicional, existen muchas formas de cocinar este dulce, versiones clásicas como el flan de queso o de chocolate y otras tan especiales como el flan de manzana y canela, de mango o de dulce de leche.

Su textura cremosa y el delicado aroma a café lo convierten en una opción irresistible para quienes buscan un dulce final a su comida, aunque con el toque amargo propio de este brebaje. Su preparación es muy similar a la de un flan tradicional, con la única diferencia de que infusionaremos la leche con café antes de mezclarla con el resto de elementos. Acompañado de un poco de nata montada y un buen café espresso, este flan es el acompañamiento perfecto para una sobremesa tras una comida copiosa en buena compañía.

Receta de flan de café

El flan de café es una variante del tradicional flan de huevo, donde la leche infusionada con café aporta un sabor intenso y elegante. Se elabora al baño María, logrando una textura suave y un acabado brillante gracias al caramelo.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 60 minutos Preparación: 15 minutos Cocción: 45 minutos



Ingredientes

4 huevos grandes

500 ml de leche entera

100 ml de café espresso fuerte

150 g de azúcar

6 cucharadas de azúcar (para el caramelo)

Unas gotas de agua (para el caramelo)

Cómo hacer flan de café, paso a paso

Precalienta el horno a 170 ºC y coloca una bandeja con agua para el baño María. En un cazo, pon las 6 cucharadas de azúcar y unas gotas de agua. Calienta a fuego medio hasta obtener un caramelo dorado. Vierte rápidamente en el fondo del molde. En un bol, bate los huevos con el azúcar hasta que la mezcla sea homogénea, sin espumar en exceso. Calienta la leche sin que llegue a hervir. Añade el café y mezcla bien. Una vez templada, incorpora poco a poco la mezcla de leche y café al bol de huevos y azúcar, removiendo suavemente para evitar burbujas. Vierte la mezcla en el molde acaramelado. Coloca el molde en la bandeja del horno con agua caliente y hornea al baño María durante 45 minutos. Comprueba con un palillo: debe salir limpio. Saca el flan del horno y deja enfriar a temperatura ambiente. Reserva en la nevera al menos 4 horas antes de desmoldar. Desmolda con cuidado pasando un cuchillo por el borde, y sirve frío, acompañado de nata montada si lo deseas.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para 6 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 180 kcal

Proteínas: 6 g

Grasas: 5 g

Hidratos de carbono: 28 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

El flan de café se conserva en la nevera, en recipiente hermético, durante 3 días. No se recomienda congelar, ya que la textura puede alterarse.