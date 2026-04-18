España

Telecinco abraza de nuevo la figura de Belén Esteban y allana el camino para su regreso a la cadena: “Agradezco que podamos hablar de ella con normalidad”

‘¡De Viernes!’ ya levantó el veto a Belén Esteban hace tres semanas, pero poco a poco van dedicándole más minutos de programa y hablan sobre ella de forma muy positiva

Guardar
Belén Esteban en 'Sálvame' (Mediaset España)
Belén Esteban en 'Sálvame' (Mediaset España)

¡De Viernes! ha marcado un cambio de rumbo en Telecinco al volver a poner en el centro de la conversación a Belén Esteban. Tras años en los que la tertuliana permanecía vetada en los platós de Mediaset, ahora la cadena ha modificado su postura, impulsando de nuevo la presencia en pantalla de la excolaboradora de Sálvame.

Tras alguna breve mención tres semanas atrás, la noche del viernes 17 de abril se vivieron varios gestos inéditos hacia la figura de Belén Esteban, algo que no ocurría desde la cancelación del icónico magacín. De pronto, la imagen de Belén Esteban se proyectó en todos los monitores del plató y su nombre volvió a ocupar un lugar destacado. La excolaboradora llevaba cerca de tres años fuera de la cadena, consecuencia de una política interna impuesta tras el final de Sálvame.

Ni ella ni otros rostros asociados al programa eran mencionados o visualizados en pantalla. Este cambio se ha producido con Ylenia Padilla como protagonista en plató. Santi Acosta y Beatriz Archidona, presentadores del formato, aprovecharon su visita para profundizar en la relación personal y televisiva que unió y separó a Padilla y Esteban. La decisión de proyectar varias imágenes, de su época en Mediaset pero también actuales, de la popular tertuliana ha supuesto un giro de narrativa imposible meses atrás y ha implicado un claro cambio de criterio en la cadena de Fuencarral.

Ylenia Padilla asegura que Belén Esteban intentó ponerse en contacto con ella antes de su entrevista en '¡De Viernes!' (Mediaset)
Ylenia Padilla asegura que Belén Esteban intentó ponerse en contacto con ella antes de su entrevista en '¡De Viernes!' (Mediaset)

El regreso de Belén Esteban a la pantalla de Telecinco

La intervención de José Antonio León, reportero veterano de Sálvame y actual colaborador en el programa producido por Mandarina, ha puesto en palabras el sentir de buena parte del equipo: “Agradezco mucho que Belén Esteban esté aquí hoy en esta pantalla. No se está diciendo, pero hacía tiempo que no estaba y agradezco que podamos hablar de Belén con normalidad”. Este mensaje tan claro se ha visto como un primer paso hacia la normalización de su figura dentro del ecosistema Telecinco de nuevo.

Ylenia Padilla ha reivindicado su papel en este acercamiento, dedicando un mensaje sarcástico a Belén Esteban: “Pues de nada, amore, has salido en Telecinco otra vez”. Según ha explicado ante los presentadores, la propia Esteban intentó contactar con ella un día antes de la emisión, algo que Ylenia decidió ignorar.

'¡De Viernes!' recupera una imagen de Ylenia Padilla y Belén Esteban en 'GH Dúo 3' (Mediaset)
'¡De Viernes!' recupera una imagen de Ylenia Padilla y Belén Esteban en 'GH Dúo 3' (Mediaset)

El veto de Belén Esteban en Telecinco

Desde la cancelación de Sálvame, Mediaset optó por una estrategia de borrado respecto a los principales tertulianos del formato, incluidos María Patiño, Kiko Hernández, Kiko Matamoros o la propia Belén Esteban. Ninguno de ellos volvía a ser visible ni mencionado por la cadena, situación que provocó numerosos encontronazos, como el discurso de Esteban en un evento: “¿Me podéis dar una explicación de por qué no nos grabáis? ¿Hemos matado a alguien?“.

En este contexto, la presentadora Beatriz Archidona ha vaticinado la posibilidad de un reencuentro televisivo entre Ylenia y Belén Esteban: “Yo creo que vais a retomar la relación”. Además, no es solo que se haya hablado de ella, sino que todos los comentarios eran positivos, como las menciones a su desparpajo frente a las cámaras sin pinganillo o las risas a su naturalidad en GH VIP.

Este es el obsequio que Belén Esteban quiere enviar a los reyes

Santi Acosta ha anunciado que Ylenia Padilla volverá a participar en el programa la semana próxima. Mientras tanto, Belén Esteban no oculta su disposición a regresar a Mediaset. En declaraciones recientes para Menudo cuadro en RTVE Play, ha reconocido abiertamente su deseo: “Si me preguntas si me gustaría trabajar el día de mañana en Mediaset, te voy a ser sincera: sí”. Además, asegura con rotundidad que tendría claro su destino: respondería “por supuesto” si recibiera una oferta para colaborar en ¡De Viernes!.

Temas Relacionados

TelecincoMediaset EspañaGente EspañaFamosos EspañaTelevisión EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Un estudio alerta sobre las consecuencias en la piel de poner a los recién nacidos al sol a través de la ventana

Pese a lo que a veces creen algunas familias, esta no es una técnica recomendable para prevenir o tratar la ictericia neonatal

Un estudio alerta sobre las consecuencias en la piel de poner a los recién nacidos al sol a través de la ventana

3 estrategias para dejar de tener miedo a la opinión de los demás, según un psicólogo

El especialista explica cómo actúa el sistema nervioso después de un rechazo o un comentario negativo

3 estrategias para dejar de tener miedo a la opinión de los demás, según un psicólogo

Un trabajador de 76 años en una aerolínea es despedido por beber agua tras sufrir un golpe de calor: lleva el caso a los tribunales

El empleado solicita que se declare la improcedencia del despido y alega discriminación por edad

Un trabajador de 76 años en una aerolínea es despedido por beber agua tras sufrir un golpe de calor: lleva el caso a los tribunales

Esto es lo que aguanta una botella de vino abierta en la nevera, según expertos

Una vez se descorcha, el vino entra en contacto con el oxígeno y comienza su proceso de oxidación

Esto es lo que aguanta una botella de vino abierta en la nevera, según expertos

Sube un 73% la sustracción de menores en una década: padres o madres que se llevan a sus hijos sin el consentimiento del otro progenitor

Puede ocurrir dentro del territorio nacional o a nivel internacional, para lo que es necesaria la cooperación entre distintos Estados

Sube un 73% la sustracción de menores en una década: padres o madres que se llevan a sus hijos sin el consentimiento del otro progenitor
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

María Corina Machado reivindica desde Madrid “elecciones limpias y libres” por la “estabilidad y la paz” en Venezuela

María Corina Machado reivindica desde Madrid “elecciones limpias y libres” por la “estabilidad y la paz” en Venezuela

Pedro Sánchez hace un llamamiento a “renovar y reformar” la ONU en la IV Reunión en Defensa de la Democracia, que reúne a líderes internacionales en Barcelona

Juan Carlos I concede una inusual entrevista al diario francés ‘Le Figaro’ y afirma: “Con el Gobierno actual, las cosas deben ser muy difíciles para mi hijo”

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, asegura en Barcelona que “nunca ha habido” crisis diplomática entre México y España

Las propuestas del Partido Andalusí: el “humanismo islámico”, la inclusión de Ceuta y Melilla en Andalucía y el árabe como idioma oficial

ECONOMÍA

Cataluña registra 1.233 contratos menos de alquiler temporal tras la entrada en vigor del tope de precios

Cataluña registra 1.233 contratos menos de alquiler temporal tras la entrada en vigor del tope de precios

El alto al fuego en Oriente Medio provoca una caída del 5% en el precio del petróleo, pero sigue un 25% más caro que antes de la guerra

Cuenta atrás para los inquilinos: tienen 10 días para solicitar a sus caseros una prórroga de dos años en su contrato de alquiler

La gasolina y el gasoil se disparan pese a las rebajas fiscales: “La solución es que el Gobierno tope los precios para evitar abusos”

El tipo de vivienda que más se revaloriza después de una reforma: solo puede vivir una persona y el beneficio es del 31%

DEPORTES

El sueño de la Copa del Rey: un solo superviviente contra una generación entera y el tridente ‘txuri-urdin’ del Atlético de Madrid

El sueño de la Copa del Rey: un solo superviviente contra una generación entera y el tridente ‘txuri-urdin’ del Atlético de Madrid

El peso de la corona: de la semana más intensa del Cholo Simeone a un reencuentro histórico y con cuentas pendientes en La Cartuja

El Vía Crucis del Real Madrid: mes y medio sin jugarse nada, siete partidos que no puede perder y el juicio del Bernabéu

Carlos Alcaraz no jugará el Mutua Madrid Open: “Me duele mucho no poder estar por segunda vez consecutiva”

El ataque alemán contra el Real Madrid tras las quejas sobre el árbitro: “Son los peores perdedores del fútbol mundial”