Telecinco abraza de nuevo la figura de Belén Esteban y allana el camino para su regreso a la cadena: “Agradezco que podamos hablar de ella con normalidad”

Belén Esteban en 'Sálvame' (Mediaset España)

¡De Viernes! ha marcado un cambio de rumbo en Telecinco al volver a poner en el centro de la conversación a Belén Esteban. Tras años en los que la tertuliana permanecía vetada en los platós de Mediaset, ahora la cadena ha modificado su postura, impulsando de nuevo la presencia en pantalla de la excolaboradora de Sálvame.

Tras alguna breve mención tres semanas atrás, la noche del viernes 17 de abril se vivieron varios gestos inéditos hacia la figura de Belén Esteban, algo que no ocurría desde la cancelación del icónico magacín. De pronto, la imagen de Belén Esteban se proyectó en todos los monitores del plató y su nombre volvió a ocupar un lugar destacado. La excolaboradora llevaba cerca de tres años fuera de la cadena, consecuencia de una política interna impuesta tras el final de Sálvame.

Ni ella ni otros rostros asociados al programa eran mencionados o visualizados en pantalla. Este cambio se ha producido con Ylenia Padilla como protagonista en plató. Santi Acosta y Beatriz Archidona, presentadores del formato, aprovecharon su visita para profundizar en la relación personal y televisiva que unió y separó a Padilla y Esteban. La decisión de proyectar varias imágenes, de su época en Mediaset pero también actuales, de la popular tertuliana ha supuesto un giro de narrativa imposible meses atrás y ha implicado un claro cambio de criterio en la cadena de Fuencarral.

Ylenia Padilla asegura que Belén Esteban intentó ponerse en contacto con ella antes de su entrevista en '¡De Viernes!' (Mediaset)

El regreso de Belén Esteban a la pantalla de Telecinco

La intervención de José Antonio León, reportero veterano de Sálvame y actual colaborador en el programa producido por Mandarina, ha puesto en palabras el sentir de buena parte del equipo: “Agradezco mucho que Belén Esteban esté aquí hoy en esta pantalla. No se está diciendo, pero hacía tiempo que no estaba y agradezco que podamos hablar de Belén con normalidad”. Este mensaje tan claro se ha visto como un primer paso hacia la normalización de su figura dentro del ecosistema Telecinco de nuevo.

Ylenia Padilla ha reivindicado su papel en este acercamiento, dedicando un mensaje sarcástico a Belén Esteban: “Pues de nada, amore, has salido en Telecinco otra vez”. Según ha explicado ante los presentadores, la propia Esteban intentó contactar con ella un día antes de la emisión, algo que Ylenia decidió ignorar.

'¡De Viernes!' recupera una imagen de Ylenia Padilla y Belén Esteban en 'GH Dúo 3' (Mediaset)

El veto de Belén Esteban en Telecinco

Desde la cancelación de Sálvame, Mediaset optó por una estrategia de borrado respecto a los principales tertulianos del formato, incluidos María Patiño, Kiko Hernández, Kiko Matamoros o la propia Belén Esteban. Ninguno de ellos volvía a ser visible ni mencionado por la cadena, situación que provocó numerosos encontronazos, como el discurso de Esteban en un evento: “¿Me podéis dar una explicación de por qué no nos grabáis? ¿Hemos matado a alguien?“.

En este contexto, la presentadora Beatriz Archidona ha vaticinado la posibilidad de un reencuentro televisivo entre Ylenia y Belén Esteban: “Yo creo que vais a retomar la relación”. Además, no es solo que se haya hablado de ella, sino que todos los comentarios eran positivos, como las menciones a su desparpajo frente a las cámaras sin pinganillo o las risas a su naturalidad en GH VIP.

Este es el obsequio que Belén Esteban quiere enviar a los reyes

Santi Acosta ha anunciado que Ylenia Padilla volverá a participar en el programa la semana próxima. Mientras tanto, Belén Esteban no oculta su disposición a regresar a Mediaset. En declaraciones recientes para Menudo cuadro en RTVE Play, ha reconocido abiertamente su deseo: “Si me preguntas si me gustaría trabajar el día de mañana en Mediaset, te voy a ser sincera: sí”. Además, asegura con rotundidad que tendría claro su destino: respondería “por supuesto” si recibiera una oferta para colaborar en ¡De Viernes!.