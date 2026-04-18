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Sube un 73% la sustracción de menores en una década: padres o madres que se llevan a sus hijos sin el consentimiento del otro progenitor

Puede ocurrir dentro del territorio nacional o a nivel internacional, para lo que es necesaria la cooperación entre distintos Estados

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La sustracción de menores ha aumentado un 73 % en España en los últimos 10 años. (Freepik)
La sustracción de menores ha aumentado un 73 % en España en los últimos 10 años. (Freepik)

La sustracción de menores se produce cuando uno de los dos progenitores traslada o retiene al menor sin el consentimiento del otro. En los últimos años se ha experimentado un aumento en el número de casos ocurridos en España. Así se refleja en el Informe anual de Personas Desaparecidas, que cada año elabora el Centro Nacional de Personas Desaparecidas, dependiente del Ministerio del Interior.

Según el análisis publicado este 2026, que se corresponde con los datos de 2025, en la última década se ha incrementado en un 73% los casos de sustracción de menores en España. Así, en 2025 fueron 453, mientras que en 2016 (el año con los datos más bajos desde que se tienen registros) fueron 262.

Con respecto al año anterior, en 2025 se ha producido un ligero aumento: de 443 en 2024 se ha pasado a 453. 2023 fue el año con la cifra más elevada: 477 casos. Estas cifras, que recogen las infracciones penales conocidas y registradas por las Fuerzas y Cuerpos del Estados en todo el territorio nacional, proceden del Sistema Estadística de Criminalidad (SEC).

Además de estos datos, el Informe anual de Personas Desaparecidas también refleja que las denuncias de tipo penal por el delito de sustracción de menores se situaron solamente en 69 en el año 2025, ya que a muchos de estos casos se les atribuye con posterioridad esta clasificación y no de manera inicial en las denuncias.

Coche de Guardia Civil, en imagen de archivo. (112 Andalucía/Europa Press)
Coche de Guardia Civil, en imagen de archivo. (112 Andalucía/Europa Press)

Penas por sustracción de menores

Según el artículo 225 bis del Código Penal, la sustracción de menores está castigada con la pena de prisión de dos a cuatro años y la inhabilitación especial para ejercer el derecho de patria potestad por un tiempo de cuatro a diez años.

Entre los motivos que se consideran como sustracción de menores se encuentran, en primer lugar, el traslado de un menor de su lugar de residencia sin consentimiento del progenitor con quien conviva habitualmente o de las personas o instituciones a las cuales estuviese confiada su guarda o custodia y, en segundo lugar, la retención de un menor incumpliendo gravemente una resolución judicial o administrativa, por ejemplo, no devolverlo tras visitas.

Sustracción internacional de menores

La sustracción de menores puede ocurrir dentro del territorio nacional o ser internacional. En este último supuesto, uno de los progenitores, de manera unilateral (sin el consentimiento del otro progenitor y sin autorización judicial), traslada o retiene a su hijo menor desde el Estado donde este reside habitualmente a otro Estado diferente.

En estos casos, para la localización del menor existen dos vías. Por un lado, la penal, a través de la que se persigue el delito de sustracción de menores, por lo que puede implicar órdenes de detención. Puede haber obstáculos para la investigación si existen diferencias legales en el país de destino con respecto a estos hechos o problemas de extradición. Por otro lado, la vía civil, que busca la restitución del menor y es la más utilizada en casos internacionales.

En 2025, España registró 453 casos de sustracción de menores. (Freepik)
En 2025, España registró 453 casos de sustracción de menores. (Freepik)

Esta última se lleva a cabo bajo el paraguas del Convenio de la Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, al que están adheridos más de un centenar de países de todo el mundo.

Otras desapariciones de menores

El Informe anual de Personas Desaparecidas también recoge que en 2025 se han registrado en nuestro país un total de 25.086 denuncias por desaparición, lo que supone un descenso de un 5% con respecto al año anterior. De estas, el mayor número corresponde a menores de entre 13 y 17 años: un 59,1% del total, es decir, seis de cada diez.

Por provincias, Madrid es la que cuenta con un porcentaje mayor de desapariciones relacionadas con menores de edad: el 70,4% del total corresponden a esta franja de edad.

El estudio señala que las desapariciones de menores en los centros de acogida también han alcanzado una cifra elevada en 2025, con 2.440 casos en total.

*Con información de EFE

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