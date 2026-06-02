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Las CCAA populares rechazan reunirse con Hacienda para abordar la reforma de la financiación autonómica: “Lo que es de todos, se negocia entre todos”

El ministro Arcadi España ha criticado la decisión, sospechando que se trata de una orden directa de la dirección nacional del Partido Popular

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El ministro de Hacienda, Arcadi España, durante una rueda de prensa, a 28 de abril de 2026, en Madrid. (Carlos Luján / Europa Press)
El ministro de Hacienda, Arcadi España, durante una rueda de prensa, a 28 de abril de 2026, en Madrid. (Carlos Luján / Europa Press)

La ronda de reuniones bilaterales propuesta este lunes por el Ministerio de Hacienda para abordar de manera “inmediata” la reforma de la financiación autonómica ha tenido este martes la respuesta del conjunto de comunidades gobernadas por el Partido Popular, que se han negado a participar en estos encuentros considerando que este asunto debe tratarse en órganos multilaterales como el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

“Lo que es de todos se negocia entre todos”, ha señalado este martes el presidente autonómico de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, quien ha confirmado mediante un mensaje publicado en sus redes sociales que su comunidad no asistiría a la reunión bilateral con el Gobierno de Sánchez, exigiendo a su vez una “financiación justa” que garantice los servicios públicos en todo el territorio.

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La mayoría de las comunidades populares han expresado su negativa explícita a esta cita, alegando que la financiación autonómica debería tratarse en órganos multilaterales. Por su parte, otras comunidades del PP dudan de la intención del Gobierno y no terminan de concretar su postura. Baleares se ha sumado a esta negativa con un “no rotundo” y ha sostenido que la financiación autonómica tiene que pasar por enviar la propuesta al grupo de trabajo del CPFF.

En esta misma línea, el Gobierno andaluz en funciones también ha anunciado que no acudirá a esta cita, alegando que el sistema que propone el Gobierno “perpetúa el agravio de financiación a Andalucía”. Además, los populares andaluces han recordado que aún estando en funciones, “no van a participar en este juego de distracción”.

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A esta negativa se ha sumado el Gobierno de Cantabria, quien ha precisado que, por ahora, ha habido “simplemente un correo electrónico” y “de momento, no hay cita”. En cualquier caso, la mayoría de las comunidades del PP han coincidido en denunciar la “cortina de humo” que, a su juicio, supone estas bilaterales e insisten en hablarlo de manera multilateral en los foros adecuados.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha nombrado nuevo vicepresidente primero al actual ministro de Economía, Comercio y Empresa , Carlos Cuerpo, y a Arcadi España, secretario de Estado de Política Territorial, nuevo titular de Hacienda, en sustitución de María Jesús Montero. (Fuente: La Moncloa)

El Ejecutivo sospecha de una orden de Génova

Tras conocerse la postura de las autonomías populares, el ministro de Hacienda, Arcadi España, ha criticado la decisión de los azules, sospechando que esta decisión se trata de una orden directa de la dirección nacional del Partido Popular, añadiendo que se le ocurren “tres cosas” para que rechacen de plano negociar el nuevo sistema de financiación.

“La primera es que no tienen modelo, la segunda es que no priorizan los intereses de su territorio, sino lo que le dice la dirección de su partido y en tercer lugar es que no necesitan más recursos. No sé cuál de las tres me parece peor, es que iguales son las tres juntas”, ha añadido. Además, ha apelado a los populares a “reflexionar” para acudir a estas citas bilaterales teniendo en cuenta de que la reforma del modelo es una reivindicación histórica, que también habían pedido las comunidades del PP en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Ante la postura del Partido Popular, las comunidades socialistas han mostrado su apoyo a la iniciativa, pero han expresado distintas condiciones y cambios sobre la propuesta inicial del Ejecutivo. Asturias, por ejemplo, ha pedido cambios en la financiación. Castilla-La Mancha por su parte pedirá que antes del encuentro se traslade a la región el documento concreto que plantea Hacienda. “No puede ser que vayamos a una reunión con informaciones que se han publicado en los medios de comunicación”, han insistido

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