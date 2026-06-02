Tercera jornada del juicio al hermano de Pedro Sánchez: una aspirante al puesto en la Diputación de Badajoz afirma que fue avisada por WhatsApp de que la plaza ya estaba adjudicada

David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, en el juicio en el que se le investiga por tráfico de influencias y prevaricación. (Europa Press)

Una candidata a la plaza que acabó siendo para el hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha declarado este martes ante el tribunal de la Audiencia de Badajoz que alguien la avisó por WhatsApp, días antes de la prueba, de que el puesto ya estaba adjudicado. Una afirmación que ha marcado la tercera jornada del juicio por la contratación de David Sánchez-Pérez Castejón —acusado de prevaricación y tráfico de influencias— en la Diputación pacense, que ha contado con un desfile de testigos que, en varias ocasiones, han contradicho las versiones del acusado y han puesto en duda la regularidad del proceso de selección.

Cristina de Frutos es directora de orquesta, y fue una de las aspirantes a la plaza de coordinador de actividades musicales de los conservatorios provinciales. Ante la sala, ha relatado que dos o tres días antes de la convocatoria recibió un mensaje en el que se le advertía de que la plaza tenía dueño. Ella misma ha confirmado que la persona que le escribió fue Antonio Luis Suárez Moreno, entonces director del Conservatorio de Plasencia. El mensaje advertía que el puesto era para “el hermano de Pedro Sánchez”.

PUBLICIDAD

Así, De Frutos ha reconocido que en aquel momento no sabía a quién se refería con Pedro Sánchez –que todavía no era jefe del Ejecutivo ni secretario general del PSOE, cargo del que dimitió en octubre de 2016–, y que fue el propio Suárez Moreno quien le envió una fotografía para identificarle.

“No me preguntaron nada”

En un principio, la aspirante decidió no presentarse. Pero cambió de opinión cuando, tan solo un día antes, recibió una llamada de la Diputación de Badajoz en la que le aseguraron que tenía posibilidades, así que acudió a la prueba. Expuso durante unos quince minutos su proyecto con objetivos y metodología, pero no recibió ni una sola pregunta del tribunal que la evaluaba. Sin embargo, es llamativo que, según recoge la resolución oficial, David Sánchez fue seleccionado porque había “contestado muy bien a las preguntas”.

PUBLICIDAD

La directora de orquesta y profesora Cristina De Frutos ha afirmado que "no hubo igualdad de oportunidades" respecto a la posibilidad de obtención de la plaza en relación a la candidatura presentada por David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. (Fuente: Audiencia Provincial de Badajoz/Europa Press)

De Frutos no conoció los resultados ni las puntuaciones obtenidas por los candidatos hasta siete años después, a través de la prensa. Ahí figuraba con cero puntos en varios apartados, entre ellos idiomas —formación que asegura tener inglés y portugués— y organización de equipos y desarrollo cultural, pese a haber coordinado conciertos didácticos. También ha señalado que le resultó “anormal” y “sospechoso” que para un puesto de alta dirección cultural se exigiera una titulación universitaria genérica en lugar de una titulación superior de música. En 2025, remitió una carta a la Fiscalía relatando los hechos, sin obtener respuesta.

Además, la testigo ha pedido que se retirara de su declaración de instrucción la referencia al acusado como “un usurpador”, calificativo que dijo haber pronunciado por sentirse “condicionada”.

PUBLICIDAD

Empleados de la Diputación contradicen la versión de David Sánchez

Pero, aunque De Frutos haya dado mucho de qué hablar, el primer testigo en declarar en esta tercera jornada de juicio ha sido Ángel Seco López, técnico del área de Cultura de la Diputación, a quien el propio acusado David Sánchez describió como un colaborador con el que se reunía “a diario”. Seco López ha desmentido esta afirmación, matizando que trabajaba con él “a demanda”, en función del volumen de trabajo, y no de forma habitual. Así, ha precisado que su labor dentro del programa Opera Joven -impulsado por Sánchez en 2018, cuando todavía ocupaba el cargo de coordinador de conservatorios- consistía en gestionar los expedientes de licitación de óperas y actividades paralelas. Y ha citado como ejemplo la licitación de la ópera Carmen, en la que él redactó los pliegos a partir de las características e indicaciones transmitidas por la dirección del área y la jefatura de servicio.

Otro testigo de la mañana ha sido Ángel Carlos Díaz Mancha, interventor general de la Diputación, que ha explicado el procedimiento administrativo para la creación de un puesto de trabajo, detallando que debe estar dotado presupuestariamente. Después, una vez que Recursos Humanos determina los “importes constitutivos”, se analiza si existe crédito suficiente y, en caso de que sí, “se informa favorablemente”. Al ser preguntado por quién dirigía entonces esa área, Díaz Mancha dijo que no recuerda si fue Jana Cinta Calderón o Cristina Correa.

PUBLICIDAD

El martes 9 de junio está previsto que concluya el juicio contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, con los informes finales de las partes. (Europa Press)

También ha prestado declaración este martes Víctor Peralta Jiménez, responsable del servicio de Tecnología y Sistemas Corporativos de la Diputación, que estuvo presente cuando los agentes de la UCO y una letrada de Justicia acudieron a extraer los buzones de correo electrónico de determinadas personas. Peralta ha afirmado que no hubo dificultades técnicas en el proceso y ha detallado el sistema de copias de seguridad. Una de las letradas le ha preguntado por qué no aparecía en los correos entregados el 10 de octubre de 2024 la cuenta de Yolanda Sánchez, entonces directora del Conservatorio Profesional de Música, a quien supuestamente le habría llegado un mensaje con el asunto “el hermanísimo”. El técnico ha respondido que, si no había correos en esa cuenta, era porque “no existía” contenido que copiar, y negó que hubiera sido borrado.

Por la tarde, Estrella Gordillo, secretaria general de la agrupación socialista en Mérida en 2016, se ha desvinculado por completo de David Sánchez. Ha dejado claro que no ha hablado “nunca” con él, negando haber tratado el asunto con Miguel Ángel Gordillo, quien fue secretario general del PSOE de Extremadura. La jornada la ha cerrado María Jesús Bernáldez, jefa de control de la Diputación, quien ha asegurado que “nunca” recibió queja alguna sobre el desempeño profesional del hermano del presidente.

PUBLICIDAD

El juicio finalizará el próximo martes, 9 de junio

El juicio, que arrancó con once acusados -entre los que también figura el exlíder socialista de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo- por presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación, ya tiene fecha de cierre. El magistrado que preside la sala, José Antonio Patrocinio, ha comunicado que este miércoles, 3 de junio, continuarán las pruebas testificales con cuatro testigos y más de ocho agentes de la Guardia Civil. El jueves 4 de junio será el turno de los once acusados, con un orden que aún no se ha hecho público. El lunes 8 de junio se celebrará una sesión adicional, y el martes 9 de junio está previsto que concluya el juicio con los informes finales de las partes.