“Cuesta 76 céntimos, menos que una baguette”: las quejas de una farmacéutica en Francia por el precio del paracetamol

Una barra de pan y un blíster de pastillas de paracetamol blancas reposan sobre una mesa de madera, simbolizando los gastos esenciales que enfrentan los hogares hoy en día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El paracetamol es un medicamento ampliamente utilizado por su acción analgésica y antipirética por todo el mundo. Actúa bloqueando la formación de prostaglandinas, compuestos que el organismo produce ante lesiones o enfermedades y que generan dolor y fiebre. Concretamente, en España, el paracetamol destaca por su bajo costo y, sobre todo, por su regularización bajo las directivas de las autoridades sanitarias, con precios que pueden ir entre los 0,60 € y los 0,70 € en pastillas de 500 mg (20 comprimidos).

No obstante, parece que este precio puede ser demolidor para el mercado, en este caso para las farmacéuticas francesas. Al parecer, Isabelle Van Rycke, presidenta de Upsa —un laboratorio farmacéutico creado en 1935—, ha insistido durante su intervención en BFM Business en una regulación en el valor del medicamento más vendido en el país.

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Y es que, como ha argumentado Van Rycke “una caja de paracetamol en Francia cuesta hoy 76 céntimos, menos que una baguette; estamos pidiendo un aumento de 10 céntimos, una revaluación”, ha declarado para el programa de televisión. La ejecutiva ha subrayado durante su intervención la necesidad de revisar el precio para garantizar la viabilidad de la producción local, en vísperas de que el laboratorio produzca la totalidad del medicamento en territorio francés a partir de 2027.

Cómo sabe el paracetamol dónde nos duele (Flickr)

“Producir en Francia no tiene el mismo precio que producir en Asia”

Upsa es el mayor empleador del departamento francés Lot-et-Garonne, donde se encuentra su principal planta de fabricación. Y es que, de los 2.000 trabajadores que integran la plantilla, 1.900 han desarrollado sus tareas en esta región. Bajo estos números, la presidenta de la farmacéutica ha remarcado que “fabricamos el 100% de nuestros medicamentos en Francia, el 98% de nuestros empleados están en Francia y también pagamos nuestros impuestos en Francia (...)”, ha señalado.

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De esta forma, destaca el compromiso que ha tenido la empresa a lo largo de su existencia con el país europeo: “Hemos tomado la decisión correcta de estar arraigados en Lot-et-Garonne durante 90 años”, ha añadido. Por el momento, el único objetivo que le falta por cumplir a la empresa sería producir el 100% de los fármacos en suelo francés, a partir del 1 de enero de 2027. Además, actualmente, el principio activo utilizado proviene de China, Estados Unidos e India, aunque “todo el proceso de fabricación se lleva a cabo en nuestras fábricas de Agen, en la región de Lot-et-Garonne”, puntualiza.

No obstante, la presidenta de Upsa espera que el Estado francés “asuma su responsabilidad” ante esta situación. Como ha explicado en el plató de BFM Business, espera que las autoridades reconozcan que “producir en Francia no tiene el mismo precio que producir en Asia”. De este modo, Van Rycke buscaría ajustar y compensar los mayores costes asociados a la producción nacional frente a la competencia extranjera.

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La industria farmacéutica francesa, representada por el grupo Leem, ya ha advertido en otras ocasiones sobre los riesgos de una política de precios bajos en los medicamentos. Así lo hizo cuando, en los últimos años, el Parlamento francés aprobó sucesivas reducciones de precios para contener el déficit del sistema nacional de seguro de salud, que duplicó su desbalance entre 2023 y 2025 y afronta nuevas dificultades este año.

La inversión global del sector se acerca a los 1.400 millones de euros en 2024, con partidas específicas para medicamentos genéricos y dispositivos médicos. Por este motivo, desde Leem se alerta sobre la posibilidad de que surja una escasez silenciosa de medicamentos innovadores si no se adoptan medidas para asegurar la sostenibilidad industrial.

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