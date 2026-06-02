El Real Madrid de Florentino en la carrera por Konaté y Dumfries, en medio de la lucha electoral

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez (Europa Press)

La dirección deportiva del Real Madrid no ha detenido su actividad a pesar de encontrarse en pleno periodo electoral. Los fichajes apremian un equipo mermado por las salidas y las lesiones. En la lista de prioridades destaca el nombre de Ibrahima Konaté, quien recientemente anunció su salida del Liverpool tras rechazar las propuestas de renovación del club inglés. En la lista de Florentino Pérez hay otro que suena cada vez con más fuerza. Se trata de Dumfries, que podría llegar para ocupar el hueco que ha dejado Dani Carvajal.

En las dos últimas temporadas, la retaguardia del Real Madrid ha sufrido múltiples contratiempos que han condicionado su rendimiento. Entre las bajas más sensibles figura la de Dani Carvajal, quien se despidió del Santiago Bernabéu tras una campaña marcada por lesiones recurrentes, consecuencia de una rotura de ligamento cruzado y de menisco. A esta situación se suma la de Éder Militao, que permanecerá fuera del terreno de juego al menos cuatro o cinco meses debido a una lesión de larga recuperación.

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Antonio Rüdiger ha alcanzado un acuerdo para renovar por un año, aunque persiste la preocupación por sus molestias crónicas en la rodilla. La marcha de David Alaba, incapaz de superar una grave lesión de cruzado, y los problemas físicos de Ferland Mendy, quien podría perderse la mayor parte de la próxima temporada, agravan aún más el panorama defensivo. Ante este escenario, el club considera imprescindible la contratación de al menos dos o tres defensores para afrontar el nuevo curso con garantías.

El jugador del Liverpool, Ibrahima Konate (Reuters/Lee Smith)

En este contexto, Konaté surge como el principal objetivo para ocupar el puesto dejado por Alaba. El lunes se hizo oficial que futbolista no continuará en el Liverpool, lo que abrió la puerta a una posible llegada a Madrid. Este movimiento, ha posicionado al club blanco entre los principales equipos a los que podría sumarse el defensa central próximamente, incluso antes de debutar en el Mundial. Se trata de un jugador, además, que cuenta con el visto bueno de José Mourinho.

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El defensa francés, internacional con su selección, se formó en el XIII Distrito de París y destaca por sus cualidades físicas: mide 1,94 metros y pesa 95 kilos. Su perfil recuerda al de Toni Rüdiger, con quien comparte fortaleza, aunque no sobresale por su juego técnico. En el entorno del club se subraya su experiencia en la élite y su capacidad para adaptarse a distintas exigencias tácticas. Además, su amistad con Kylian Mbappé ha sido bien valorada por la directiva, ya que el delantero ha manifestado en conversaciones informales que la llegada de Konaté sería positiva para el futuro del equipo.

La salida de Konaté del Liverpool quedó reflejada en una carta publicada por el propio futbolista, donde manifestó: “De todo corazón, gracias por todo. Esta no es una despedida fácil, pero es la hora de un nuevo reto y de un nuevo capítulo”. Su desvinculación del club inglés se produce tras un ciclo en el que se consolidó como titular y pieza importante en la zaga.

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El jugador del Inter Denzel Dumfries (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Denzel Dumfries, en la mira del Real Madrid

Al margen de Konaté, la dirección deportiva del Real Madrid también estudia la incorporación de Denzel Dumfries, nacido en Rotterdam en 1996, como posible sustituto de Carvajal. El lateral derecho del Inter de Milán se encuentra en una situación contractual favorable para el club blanco, ya que el conjunto italiano está dispuesto a negociar su salida a bajo coste. Dumfries, de 30 años, aportaría experiencia y solvencia inmediata en una posición que requiere competencia directa. El perfil del neerlandés encaja en la estrategia de fichajes del club, que busca jugadores capaces de adaptarse rápidamente a las exigencias del calendario.

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, desmiente rumores y anuncia la convocatoria a elecciones para la presidencia del club, a las que se presentará.

Tanto Konaté como Dumfries han sido llamados por sus selecciones nacionales, Francia y Países Bajos, para participar en el Mundial 2026 que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. La intención del Real Madrid es concretar ambas operaciones antes del inicio del torneo, con el objetivo de presentar una plantilla reforzada de cara al nuevo ciclo deportivo que se inaugurará tras las elecciones y la previsible llegada de José Mourinho al banquillo.

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