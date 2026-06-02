¿En qué lengua serán los actos del papa en Barcelona? ¿Hablará León XIV en catalán?: “No vamos a ponernos a decir qué tiene que hacer la Iglesia”

Imagen del papa León XIV con la Sagrada Familia de fondo. (Montaje Infobae)

Madrid está revolucionada con la llegada del papa León XIV de este sábado. El pontífice tiene una agenda muy completa en la capital y tras unos días de no parar viajará a Barcelona, su segundo destino en España. Allí le recibirán con los brazos abiertos pero con una duda: ¿en qué lengua se van a celebrar sus actos? La bendición de la Torre de Jesucristo de la Sagrada Familia, una ceremonia que presidirá el papa y que está prevista para el próximo 10 de junio en Barcelona, se ha convertido en el epicentro de una disputa lingüística. ¿Por qué? Porque la Iglesia ha reservado el castellano para ese momento, el más mediático de la visita de León XIV a Cataluña, y ha relegado el catalán a algunos pasajes de la misa que se celebrará en la basílica.

El misal del viaje apostólico del pontífice a España (el libro que contiene las oraciones, lecturas, cantos...), publicado por el Vaticano, incluye el catalán en la primera intervención de la misa (“en nom del pare, i del fill, i de l’esperit sant”), en la primera lectura, en un salmo, en varias de las pregarias y en el inicio del Padre Nuestro durante la comunión. Pero la bendición de la torre, un texto de unas 50 líneas que tendrá lugar en el exterior de la basílica tras la misa, está prevista íntegramente en castellano, según ha explicado este martes el director de Catalunya Religió, Jordi Llisterri, en el programa El món a RAC1.

PUBLICIDAD

“Nosotros no vamos a ponernos a decir qué tiene que hacer la Iglesia en sus actos litúrgicos”

El Govern de la Generalitat trabaja para que el catalán tenga una “presencia significativa” en el conjunto de la visita, pero admite que no puede negociar el idioma de los actos litúrgicos. Ramon Bassas, director general d’Afers Religiosos, lo dejó claro en declaraciones al citado programa: “Nosotros no vamos a ponernos a decir qué tiene que hacer la Iglesia en sus actos litúrgicos, ni qué tiene que decir ni cómo lo tiene que decir”. La consellera de Territorio y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha explicado que “la organización de los actos litúrgicos y las lenguas que se utilizan en ellos no corresponden al Govern”, sino al Vaticano, aunque ha apuntado que la institución ha mostrado “sensibilidad y receptividad” ante los planteamientos catalanes.

Bassas pide calma y apela a que aún falta información sobre el resto de la visita. “Lo único que hemos conocido es un PDF con el misal de la Sagrada Família. Faltan cosas, por ejemplo, la homilía u otros elementos importantes. No conocemos el contenido y menos la lengua en el resto de actividades. De hecho, el Papa todavía no ha dicho nada”, ha señalado. El director general considera prematuro hacer comparaciones con la visita de Benedicto XVI en 2010, cuando el papa alemán utilizó el catalán para abrir y cerrar su homilía en la misa de dedicación de la Sagrada Família al culto, con referencias a la Virgen de Montserrat y a la Mercè, patronas de Cataluña y de Barcelona.

PUBLICIDAD

El viaje del Papa León XIV a España costará 25 millones de euros, según ha informado este martes el coordinador general adjunto de la visita y vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Fernando Giménez Barriocanal.

Los partidos independentistas se movilizan

La polémica ha movilizado a los partidos independentistas. Junts envió una carta al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en la que la presidenta del grupo parlamentario, Mònica Sales, calificó de “inevitable” la comparación con la visita de Benedicto XVI y alertó de que “en lugar de ir hacia adelante, hemos ido hacia atrás”. La formación reclama gestiones ante la Conferencia Episcopal Española (CEE), el cardenal Joan José Omella y la propia Santa Sede para “garantizar una presencia del catalán adecuada al reconocimiento legal que tiene nuestra lengua”.

Por su parte, la portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en el Parlament, Esther Capella, ha defendido que el catalán debe actuar como “hilo conductor” de las ceremonias en Barcelona. La líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, fue más allá y anunció que renunciaba a asistir a la bendición: “Por respeto a Gaudí y a Cataluña”, escribió en redes sociales.

PUBLICIDAD

Captura de pantalla del mensaje publicado en X por Silvia Orriols.

Bassas, en todo caso, llama a no sobredimensionar ese acto concreto. “Se trata de que en el conjunto de la visita el catalán sea significativo. Hay muchos elementos importantes, no sólo uno”, señaló, y mencionó actos como la visita al centro penitenciario de Brians 1, la recitación del rosario en el monasterio de Montserrat o la vigilia de oración con miles de jóvenes en el Estadio Olímpico Lluís Companys de Montjuïc —prevista para la noche del 9 de junio— como momentos igualmente relevantes del recorrido papal por Cataluña.

La visita de León XIV a Barcelona se enmarca en un viaje apostólico que arrancará el 6 de junio en Madrid y concluirá el 12 de junio en las Islas Canarias. El acto de la Sagrada Familia tiene, además, una carga simbólica añadida: coincide con el centenario de la muerte de Antoni Gaudí y con el proceso de beatificación del arquitecto, lo que convierte la inauguración de la Torre de Jesucristo —de 172,5 metros de altura, la que convertirá al templo en la iglesia más alta del mundo— en uno de los momentos más esperados de todo el viaje.

PUBLICIDAD