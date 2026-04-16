Receta fácil para preparar en casa pan tipo Wassa: los crackers sin gluten más saludables y crujientes

Crackers caseros con semillas (Freepik)

El pan es un alimento básico en nuestra dieta desde hace siglos, una receta básica que une ingredientes tan básicos como harina, agua, levadura y sal. Su consumo se remonta a la antigüedad, y se ha adaptado a las preferencias y necesidades de cada época y lugar. En los últimos años, el pan ha mutado en obra de arte en panaderías artesanas, pero también en fuente de salud para aquellos que buscan productos ligeros y nutritivos para incluir en su dieta.

Porque el pan puede formar parte de una alimentación saludable, especialmente cuando utilizamos versiones como estas crackers saludables hechas con trigo sarraceno y harina de arroz integral y con semillas de lino y sésamo.

Crujientes, ligeras y versátiles, estas crackers caseras sin gluten son la solución perfecta para quienes buscan un snack saludable y sencillo que acompañe cualquier momento del día. Su textura fina y su sabor a cereales y semillas lo convierten en el aliado ideal para untar, dipear o para acompañar tus platos favoritos, incluso para ser las protagonistas de un desayuno en forma de tostadas.

Receta de pan tipo Wassa sin gluten

El pan tipo Wassa es una lámina crujiente elaborada principalmente con harinas sin gluten y semillas. La técnica consiste en mezclar, estirar y hornear la masa hasta lograr ese toque crocante tan característico.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 40 minutos Preparación: 15 minutos Cocción: 25 minutos



Ingredientes

100 g de harina de trigo sarraceno

50 g de harina de arroz integral

30 g de semillas de lino

30 g de semillas de sésamo

1 cucharadita de sal

1 cucharadita de levadura química (tipo polvo de hornear, sin gluten)

150 ml de agua

2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

Cómo hacer pan tipo Wassa, paso a paso

Precalienta el horno a 180 ºC (calor arriba y abajo). Mezcla en un bol las harinas, las semillas, la sal y la levadura química. Añade el agua y el aceite de oliva. Remueve hasta conseguir una masa homogénea y algo pegajosa. Coloca la masa entre dos papeles de horno. Estira con un rodillo hasta lograr una lámina muy fina (menos de 0,5 cm). Retira el papel superior. Recorta la masa en rectángulos con un cuchillo o corta-pizzas. Coloca el papel con la masa sobre una bandeja de horno. Hornea durante 20-25 minutos hasta que el pan esté dorado y crujiente. Saca del horno y deja enfriar sobre una rejilla para evitar que se humedezca. Separa los rectángulos una vez fríos y guarda en recipiente hermético.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Aproximadamente 12-16 rectángulos/crackers.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Aproximadamente 60 kcal por cracker

Rico en fibra y grasas saludables

Bajo en azúcares

Fuente de minerales (hierro, magnesio, calcio)

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Hasta 7 días en recipiente hermético a temperatura ambiente, en lugar seco y fresco. Se pueden congelar por hasta 1 mes.