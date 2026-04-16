La inflación a través de una tortilla de patatas: el precio de preparar este clásico español ha crecido un 95 % desde 2019

El precio de la tortilla de patata ha crecido un 95 % en los últimos 7 años (Montaje Infobae)

Reina de los desayunos, imprescindible en aperitivos y delicia común en comidas y cenas. La tortilla de patatas es uno de los grandes clásicos de la cocina española, una sencilla combinación de ingredientes que genera tanto furor como debate. Durante años, este ha sido además uno de los platos más accesibles de la cocina española; pero preparar este clásico en casa ya no es tan barato como solía ser. Esta receta refleja ahora una realidad: la del impacto de la inflación en nuestra cesta de la compra.

En concreto, el coste de prepararla en casa ha pasado de 3,42 € en 2019 a 6,72 € en 2026, lo que supone un incremento cercano al 95 % y sitúa su precio prácticamente en el doble que hace siete años. En el caso de la tortilla con cebolla, el coste asciende ya a 7,52 €. Todo ello sin tener en cuenta otros gastos asociados, como puede ser la electricidad o el gas, que encarecerían aún más el coste final.

Son los datos que se extraen del análisis realizado por la plataforma de ahorro europea Raisin, que ha estudiado los precios de los supermercados de Carrefour comparando aquellos de hace ya siete años con los costes vigentes en la actualidad. La diferencia más notoria la encontramos en los huevos: la decena que entonces costaba 1,08 €, hoy tiene un precio de 3,63 €.

La mala noticia es que no se trata de un repunte puntual, sino de una tendencia sostenida en el tiempo. Ingredientes clave como los huevos, el aceite de oliva o la cebolla han ido encareciéndose de forma progresiva, elevando el coste de una receta que durante años se ha considerado asequible, un básico en el menú semanal de muchas familias que hoy se acerca, más que nunca, al lujo.

Comparativa de precios de los ingredientes que conforman la tortilla de patatas (Raisin)

Y la presión no da señales de frenarse. Según el INE, el IPC se situó en el 3,4 % interanual en marzo, frente al 2,3 % de febrero. En alimentación, la tendencia sigue al alza: los datos de la OCU muestran que, solo en el último mes, la cesta de la compra subió un 1,53 %, con incrementos destacados en frutas y verduras (+5,78 %) y en productos de carnicería (+3,14 %). Algunos básicos han registrado subidas aún más acusadas en pocas semanas. Es el caso de la cebolla, cuyo precio ha aumentado cerca de un 10 % solo en el último mes.

La tortilla de patata, con o sin cebolla, más o menos hecha, deja de ser solo una receta para convertirse en un indicador tangible de cómo la inflación impacta directamente en nuestros hábitos cotidianos.

“Lo que ocurre con la tortilla de patata es solo un ejemplo muy concreto de algo mucho más amplio. La subida de precios no se percibe solo en grandes gastos, sino en hábitos cotidianos y en productos que forman parte del día a día. Que una receta tan sencilla y accesible haya duplicado prácticamente su coste refleja hasta qué punto la inflación está cambiando la forma en la que las personas consumen y organizan su presupuesto. Cada vez resulta más difícil mantener las mismas rutinas sin destinar más dinero a lo esencial”, afirma Marta Pinedo, directora de Raisin España.

Facua critica la subida del precio de los huevos en los supermercados.