Receta de pretzels caseros, el pan alemán crujiente y esponjoso muy fácil de hacer en casa

Receta de pretzels caseros. (Pixabay)

Todos hemos visto y reconocemos a simple vista estos clásicos bollos con forma de lazo. El pretzel o bretzel es uno de los mayores iconos de la gastronomía centroeuropea en general y de la alemana en particular, una especie de pan salado que hoy en día también puede disfrutarse en versiones dulces. De corteza exterior crujiente e interior esponjoso y suave, los bretzels se elaboran con harina, agua, levadura y sal, y son mucho más fáciles de preparar en casa de lo que nos podríamos imaginar.

Una vez listos, los podemos utilizar para hacer pequeños bocadillos, que tradicionalmente en Alemania se ofrecen en los mostradores de las panaderías o en los puestos de comida callejera. Los hay rellenos de todo lo que podamos imaginar: quesos, conservas alemanas, salchichas alemanas, verduras… Los pretzels también se sirven en el llamado Weißwurstfrühstück, un desayuno alemán muy popular en Baviera, que se sirve con la tradicional salchicha y mostaza. Incluso, para los más golosos, podemos bañarlo en chocolate y disfrutarlo en forma de merienda.

Receta de pretzels caseros

Los pretzels son panes en forma de lazo, con una corteza brillante y crujiente gracias a un baño de bicarbonato antes del horneado. Su técnica principal consiste en amasar, formar y sumergir en agua alcalina antes de llevar al horno, lo que les proporciona ese contraste de texturas tan característico.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 2 horas Preparación activa: 40 minutos Reposo de la masa: 1 hora Cocción: 15-20 minutos



Ingredientes

500 g de harina de trigo

10 g de sal

10 g de azúcar

7 g de levadura seca de panadería

300 ml de agua tibia

30 g de mantequilla derretida

1 litro de agua (para el baño)

2 cucharadas de bicarbonato de sodio

1 huevo batido (opcional, para dar brillo)

Sal gruesa para espolvorear

Cómo hacer pretzels caseros, paso a paso

Mezcla la harina, la sal y el azúcar en un bol grande. Disuelve la levadura en el agua tibia. Espera 5 minutos. Añade la mezcla de levadura y la mantequilla derretida a los ingredientes secos. Amasa 8-10 minutos hasta que la masa sea lisa y elástica. Forma una bola, ponla en un bol engrasado y cubre con un paño. Deja que leve 1 hora o hasta que doble su tamaño. Divide la masa en 8 porciones. Haz con cada una un cordón de unos 40 cm y forma el lazo clásico del pretzel. Precalienta el horno a 220°C. En una olla, hierve 1 litro de agua y añade el bicarbonato. Sumerge cada pretzel 20-30 segundos en el baño de bicarbonato. Este paso es esencial para lograr la corteza y el sabor clásico. Usa una espumadera para sacarlos y colócalos sobre papel de horno. Pincela con huevo batido si quieres que queden más dorados. Espolvorea sal gruesa. Hornea 15-20 minutos, hasta que estén bien dorados. Deja enfriar unos minutos antes de servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Salen 8 pretzels medianos.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 240 kcal

Proteínas: 7 g

Grasas: 4 g

Hidratos de carbono: 44 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Se mantienen frescos hasta 2 días en bolsa o recipiente hermético a temperatura ambiente. Puedes congelarlos hasta 1 mes; recalienta directamente en horno para recuperar textura.