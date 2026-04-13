Cómo hacer pan de arroz en casa, la receta fácil de pan sin gluten que se prepara sin amasar

El pan de arroz es la alternativa casera perfecta para aquellos que buscan opciones sin gluten pero se niegan a renunciar a la textura y el placer de una buena rebanada de pan. Además, se trata de un pan facilísimo de preparar, que no requiere amasado y se hace completamente en la licuadora, lo cual lo convierte en la receta ideal para quienes comienzan sus andaduras en el mundo de las masas y fermentados.
Para prepararlo, utilizaremos un arroz glutinoso, una variedad con un grano más pegajoso que otras que nos permite obtener una masa más suave y húmeda. Remojaremos el arroz durante unas 8 horas, tiempo necesario para que el grano se ablande y podamos triturarlo con la licuadora, consiguiendo así la textura perfecta. Solo quedará dejar fermentar nuestro pan, un proceso de unos 45 minutos que hará crecer la masa hasta conseguir su punto ideal. 30 minutos de horno y ya tendremos un pan de molde riquísimo y 100% libre de harinas.
Podemos completar esta receta coronando el pan con algunas pipas o semillas, o bien disfrutarlo por sí solo. Una vez horneado, este pan es perfecto para tostar o para hacer bocadillos en la sandwichera, una opción perfecta para quienes no puedan o quieran consumir harina de trigo en su día a día.
Receta de pan de arroz
El pan de arroz es un pan de molde sin gluten, elaborado exclusivamente a partir de arroz remojado, triturado con agua, aceite y levadura fresca. Lo más importante de la receta es respetar el tiempo de remojo del arroz. Luego se tritura en licuadora, lo que permite obtener una masa fina y elástica, capaz de fermentar y hornearse como un pan tradicional.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 1 hora y 30 minutos + remojo (mínimo 8 horas)
- Preparación activa: 20 minutos
- Fermentación: 45 minutos
- Horneado: 30 minutos
Ingredientes
- 400 g de arroz largo fino
- 250 ml de agua tibia
- 50 ml de aceite de girasol o de oliva suave
- 1 cucharada de azúcar (unos 10-12 g)
- 10 g de sal
- 25 g de levadura fresca
Cómo hacer pan de arroz, paso a paso
- Remoja el arroz: coloca el arroz en un bol, cúbrelo con agua del grifo templada. Déjalo en remojo al menos 8 horas, mejor toda la noche.
- Escurre bien el arroz y desecha el agua de remojo.
- Prepara la base líquida: en el vaso de la licuadora, pon el agua tibia, el aceite, la sal y el azúcar. Licúa unos segundos para que se mezclen.
- Tritura el arroz: añade parte del arroz remojado y licúa. Incorpora el resto poco a poco, triturando 2 minutos, hasta obtener una crema homogénea y sin grumos.
- Agrega la levadura fresca desmenuzada y licúa 1 minuto más.
- Vierte la masa en un molde de unos 24x12 cm, forrado con papel manteca engrasado.
- Deja fermentar en un lugar cálido, hasta que doble su volumen (unos 45 minutos).
- Hornea a 200 °C durante 30 minutos, o hasta que al pinchar el centro con un cuchillo salga limpio.
- Desmolda y enfría sobre rejilla antes de cortar.
- Corta el pan en rebanadas y disfrútalo tal cual o tostado.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde unas 12 rebanadas (molde estándar de pan de molde).
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: 120 kcal
- Hidratos de carbono: 25 g
- Proteínas: 2 g
- Grasas: 2 g
- Sin gluten
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Se mantiene tierno durante 3 o 4 días en bolsa hermética, fuera de la nevera (en clima templado). Si el ambiente es cálido, mejor conservar en nevera. Puede congelarse en rebanadas, separadas por papel, hasta 1 mes.