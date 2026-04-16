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Ayuso acusa a Sánchez de aliarse con China, “que acumula los casos más graves de represión y crímenes de Estado”: “¿A que les da envidia?"

La presidenta de la Comunidad de Madrid afirma que “Irán es el jefe del terrorismo global”

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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cuestiona duramente en la Asamblea la relación del gobierno de Pedro Sánchez con China, enumerando los abusos contra los derechos humanos del régimen asiático.

Isabel Díaz Ayuso ha señalado a Pedro Sánchez por su viaje a China, por haberse reunido con “un régimen ”que acumula en los historiales los casos más graves de represión y crímenes de Estado”, algo que a juicio de la presidenta de la Comunidad de Madrid “lleva en su esencia” el Gobierno de España. Así lo ha afirmado este jueves en sesión de control en la Asamblea, preguntada por la regularización de migrantes.

Mar Espinar, portavoz del PSOE en la cámara, ha afeado a Díaz Ayuso su oposición frontal a esta regularización: “Habla de latinos, de hispanidad, de acentos, pero a la hora de la verdad nos toma por idiotas e imita a Donald Trump, que detiene a niños por hablar español”. Para Espinar, la medida está dirigida a “dignificar la vida de personas con las que ya convivimos”.

Díaz Ayuso ha respondido en una primera intervención solo con dos palabras: “Ley y orden”. En una segunda, ha dicho que lo que defiende es “la alianza atlántica y la unión entre el pueblo americano y el pueblo español” y que condena las dictaduras, entre las que ha nombrado Irán, Cuba, Venezuela y China. “Van ustedes a convertir a España en la puerta de entrada de China porque no tienen principios”.

El portavoz de la Cancillería china, Guo Jiakun, detalla los resultados de la visita oficial del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, calificándola de "éxito total" y destacando el fortalecimiento de la confianza política mutua.

“Irán es el jefe del terrorismo global”

“Durante décadas, -China- le ha negado a cientos de millones de niñas el derecho a nacer por el hecho de ser mujeres. ¿Le han contado que el único sindicato que se puede presentar en China es el que depende del Partido Comunista? ¿Que no existe la oposición? ¿O que China es la mayor cárcel de abogados y periodistas del mundo? ¿A que les da envidia?”, ha continuado Díaz Ayuso.

La presidenta enmarca la alianza de Sánchez con Xi Jinping como las ya establecidas “con Junts, el PNV o el régimen ayatolá”. Ha calificado Irán como “jefe del terrorismo global”, recordando que ha dejado “16.500 muertos, 333.000 heridos en protestas y más de 1.600 ejecuciones solo en 2025”.

Reunión de las delegaciones de China y España, con Xi Jinping y Pedro Sánchez. (Haruna Furuhashi/Reuters)
Reunión de las delegaciones de China y España, con Xi Jinping y Pedro Sánchez. (Haruna Furuhashi/Reuters)

“En el lado correcto de la historia”

Sánchez ha realizado su cuarto viaje oficial a China en los últimos cuatro años, el más ambicioso de todos en cuanto a agenda. En Pekín, donde fue recibido con honores -entre “ornamentación caudillista roja”, según Díaz Ayuso- Xi afirmó que España está “en el lado correcto de la historia” por su postura del “no a la guerra” en relación con el conflicto desatado en Irán.

De allí Sánchez trae importantes acuerdos con grandes inversores para traer a España coches voladores, energía limpia e inteligencia artificial.

Pero no todo fueron consensos. Aunque la situación de Taiwán se mantuvo en segundo plano, el Ministerio de Exteriores chino informó en un comunicado que en su reunión con Xi, España, a través de Sánchez, “se adhiere firmemente al principio de una sola China”. Fuentes del Gobierno han querido puntualizar a la agencia EFE que “no hay cambio de posición alguno” sobre esta materia.

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