Alergia o rinitis: cómo reconocer lo que me pasa y qué hacer en ambos casos

Las claves para conocer tu diagnóstico. (Freepik)

La congestión nasal, los estornudos y la sensación de incomodidad en la cabeza pueden surgir en cualquier momento, sobre todo al cambiar de ambiente o durante ciertas estaciones. Muchas personas se preguntan si estos síntomas se deben a una alergia o a una reacción a los cambios de temperatura, y la distinción no siempre es sencilla. Sin embargo, saber reconocer la causa es clave para elegir el tratamiento correcto y evitar que las molestias se prolonguen o compliquen.

La rinitis alérgica aparece cuando el sistema inmunitario reacciona frente a partículas como el polen, los ácaros del polvo o el pelo de animales. Esta reacción produce picazón en la nariz, los ojos y la garganta, estornudos en ráfaga y mucosidad acuosa. Suele presentarse en determinadas épocas del año o en lugares cerrados donde hay mayor concentración de alérgenos. En cambio, la rinitis vasomotora surge por estímulos físicos, como cambios bruscos de temperatura, aire acondicionado, humo o perfumes. En estos casos, la congestión y la secreción nasal aparecen casi de inmediato tras la exposición, pero es infrecuente que haya picazón intensa o estornudos seguidos.

Reconocer qué tipo de rinitis se padece permite actuar con mayor precisión. Los antihistamínicos y las revisiones constantes ayudan a quienes sufren alergias, mientras que evitar cambios extremos de temperatura y mantener la higiene nasal resulta más efectivo en la rinitis vasomotora. Si los síntomas duran más de dos semanas, se acompañan de fiebre, dolor facial o cambios en el color de la mucosidad, es fundamental acudir al médico para descartar complicaciones y recibir el tratamiento adecuado.

Claves para diferenciar alergia y rinitis

La rinitis alérgica se identifica por la presencia de picazón en nariz, ojos o garganta, estornudos repetidos y enrojecimiento ocular. Los síntomas suelen aparecer tras el contacto con alérgenos y pueden persistir durante semanas si no se evitan los desencadenantes. Además, la mucosidad suele ser transparente y la congestión nasal es prolongada.

Los 8 alimentos alérgenos más comunes

Por su parte, la rinitis vasomotora se manifiesta rápidamente después de un cambio de temperatura o ante irritantes como humo o perfumes. Los síntomas principales son congestión y secreción nasal, pero rara vez hay picazón o brotes de estornudos. La mucosidad puede ser clara y acuosa, y los síntomas suelen mejorar al alejarse del estímulo físico.

Qué hacer ante cada tipo de rinitis

Ante una alergia, lo más recomendable es minimizar la exposición a los alérgenos, consultar los informes sobre polen, lavar el cabello y la ropa al llegar a casa y utilizar antihistamínicos o aerosoles nasales según lo indique el médico. Estas medidas ayudan a reducir la carga de alérgenos y controlar los síntomas.

Cómo identificar tu tipo de rinitis (Getty)

Para la rinitis vasomotora, conviene mantener la diferencia de temperatura entre el interior y el exterior por debajo de los 7 grados, realizar lavados nasales con soluciones salinas y proteger la nariz y la boca con una bufanda fina al salir a la calle. Si los síntomas no mejoran o aparecen fiebre y dolor facial, se recomienda consultar a un especialista para recibir el diagnóstico y tratamiento más adecuados.