Silvia Severino, psicóloga: “La risa es un instinto y muestra lo que normalizamos”

La risa, al ser más espontánea, puede revelar detalles de la personalidad de una persona. (Freepik)

Conocer a una persona no siempre es un proceso sencillo. En un mundo en el que las relaciones se construyen a través de conversaciones constantes (mensajes, audios, encuentros breves), las palabras parecen ocupar el centro de todo. Sin embargo, lo que alguien dice no siempre refleja con precisión quién es.

En la vida cotidiana, es habitual formarse una idea de los demás a partir de sus discursos: cómo se expresan, qué opinan o qué defienden. Sin embargo, esa primera impresión puede ser engañosa. Las personas aprenden a comunicarse, a modular su lenguaje y, en muchos casos, a mostrar una versión de sí mismas que encaje con el entorno. Esta construcción consciente de la imagen personal no siempre es deliberada, pero sí responde a normas sociales, expectativas y deseos de aceptación que influyen en la manera en que cada individuo se presenta ante los demás.

Por ello, en ocasiones es importante atender a los detalles que pasan desapercibidos para conocer a alguien de verdad, ya que estos pueden revelar patrones más profundos de comportamiento. Así lo explica en uno de sus vídeos la psicóloga Silvia Severino (@silviaseverinopsico en TikTok): “Si quieres conocer la personalidad de alguien, deja de escuchar todo lo que dice”. La propuesta implica cambiar el foco habitual de atención y desplazarlo hacia conductas más espontáneas, aquellas que no pasan por el filtro del discurso racional.

La risa, al igual que la queja o el alarde, pueden revelar detalles de la personalidad de una persona. (Freepik)

“Los patrones no mienten”

La experta propone algunos comportamientos en los que, si nos fijamos, podemos encontrar detalles sobre la personalidad real de una persona: “Mira de qué se ríe. La risa es un instinto y muestra lo que normaliza”. Estas respuestas automáticas escapan al control consciente y, precisamente por eso, ofrecen una imagen más fiel. Aquello que provoca risa no solo entretiene, también delimita los límites de lo aceptable para cada individuo.

A esta observación se suma otra dimensión que también puede resulta reveladora: el orgullo. “Escucha de qué presume. La gente alardea de lo que tiene miedo a perder. Ahí vive su ego”, afirma la psicóloga. En este caso, el foco no está en lo que se tiene, sino en la necesidad de exhibirlo. El alarde funciona como un indicador indirecto de inseguridad, una forma de proteger aquello que se percibe como frágil.

La queja, por su parte, también se convierte en una pista clave para interpretar la personalidad. “Observa de qué se queja. Eso es lo que cree que merece, lo que siente que la vida le debe”, explica Severino. Lejos de ser una simple descarga emocional, la queja revela expectativas internas: aquello que la persona considera justo o insuficiente en su vida.

Algunas actitudes que tenemos, pueden ser señales de lo que somos según los psicólogos

Estas tres claves (la risa, el orgullo y la queja) apuntan a un mismo lugar: los patrones. Frente a la construcción consciente del discurso, estos comportamientos tienden a repetirse y a aparecer de forma espontánea en diferentes contextos. Por eso, según la experta, resultan más fiables.

“Cualquiera puede sonar maduro en una conversación, pero los patrones no mienten”, advierte. “No te impresiones con las palabras. Obsérvalos cuando creen que nadie los está mirando”.