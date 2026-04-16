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Alejandra Rubio y Carlo Costanzia conocen el sexo de su segundo hijo en común: “No me lo puedo creer”

La hija de Terelu Campos y el hijo de Mar Flores han anunciado la buena nueva a través de un emotivo vídeo publicado en sus redes sociales

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Alejandra Rubio y Carlo Costanzia en una imagen de archivo (Europa Press)
Alejandra Rubio y Carlo Costanzia en una imagen de archivo (Europa Press)

El destino tiene formas caprichosas de sorprender, incluso a quienes creen tenerlo todo bajo control. Para Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, el camino hacia su segunda paternidad ha dado un giro de guion cinematográfico que ha dejado a la pareja, y a sus miles de seguidores, en un estado de absoluta euforia. Lo que comenzó como la firme convicción de que un nuevo varón llegaría a la familia se ha transformado en la noticia más esperada de la crónica social: la pareja ya conoce el sexo de su segundo hijo en común.

La noticia ha llegado con la calidez y cercanía que caracteriza a la era digital. La hija de Terelu Campos ha elegido su cuenta de Instagram para compartir un emotivo vídeo que ya es viral. En las imágenes, el hijo de Mar Flores aparece de espaldas, sosteniendo el sobre que contiene el veredicto de la ecografía. Tras unos segundos de silencio sepulcral, la voz del italiano se quiebra, revelando una sorpresa mayúscula que no pudo contener: “¿Es una niña? No me lo puedo creer”.

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia revelan el sexo de su segundo bebé con un emotivo vídeo en redes sociales (Instagram / @alerubioc)
Alejandra Rubio y Carlo Costanzia revelan el sexo de su segundo bebé con un emotivo vídeo en redes sociales (Instagram / @alerubioc)

La estupefacción de la pareja tiene una explicación lógica. Hasta el momento del descubrimiento, ambos estaban convencidos de que el pequeño Carlo, su primogénito nacido en diciembre de 2024, tendría un hermanito. Sin embargo, la realidad era otra. La propia colaboradora de televisión lo confirmaba en el texto que acompañaba al vídeo, dejando claro que el instinto les había fallado esta vez: “No lo esperábamos para nada, estábamos completamente equivocados, pero…. Tus papis te esperan, pequeña”.

Un giro inesperado que rompe la tradición familiar

Para Carlo Costanzia, la noticia tiene un peso simbólico que trasciende lo personal. El hijo de Mar Flores, visiblemente conmovido y sin poder evitar las lágrimas, fue consciente de inmediato de que este nacimiento marca un hito en su genealogía. Al abrazar a Alejandra, todavía en shock, exclamó una frase que resume décadas de historia familiar: “Se ha roto la cadena Costanzia Flores. ¡La primera nena!”.

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, fotografía de archivo (Instagram/ @alerubioc)
Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, fotografía de archivo (Instagram/ @alerubioc)

Y es que la ‘tendencia’ de la saga parecía inquebrantable; el actor tiene seis hermanos varones (cuatro por parte de madre y dos por parte de padre), lo que convertía la posibilidad de una niña en algo casi estadístico. Esta pequeña, que llegará al mundo estas Navidades, será la encargada de aportar una nueva energía a un clan dominado por los hombres.

Un secreto a voces

A pesar del “dulce momento” que atraviesan, el camino no está siendo un camino de rosas. La colaboradora, que decidió apartarse de la televisión de forma indefinida para buscar tranquilidad y centrarse en la escritura de su primer libro, Si decido arriesgarme, ha sido muy honesta sobre las dificultades de este segundo embarazo. “Estoy bien. No tuve un primer embarazo fácil, este tampoco está siendo un camino de rosas, pero no me quejo. Estoy superfeliz, de verdad. Para mí es una noticia fantástica y para Carlo también”, confesó en ¡De Viernes!, donde anunció al mundo que ella y su pareja habían decidido ampliar la familia.

Alejandra Rubio en '¡De Viernes!' (Mediaset)
Alejandra Rubio en '¡De Viernes!' (Mediaset)

Precisamente, si algo ha marcado este embarazo, más allá del sexo del bebé, ha sido la estrategia de comunicación de la pareja. Alejandra Rubio anunció la noticia el pasado mes de marzo en el programa presentado por Beatriz Archidona y Santi Acosta en Telecinco, tras semanas de desmentidos que generaron un aluvión de críticas. La decisión de mantener el secreto bajo llave, incluso ante miembros de su propia familia como su tía Carmen Borrego o su primo José María Almoguera, desató tensiones que aún hoy resuenan en los platós.

Ante las críticas por haber priorizado la exclusiva televisiva frente a la comunicación familiar, Alejandra se defendió con firmeza: “Tenía ganas de anunciarlo cuando fuera el momento. Me vi en una situación complicada. Estaba de muy poco tiempo y no quería que se supiera, porque siempre tienes ese miedo. No sabes lo que va a pasar, es muy pronto. Me aconsejaron no contarlo tan pronto”.

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