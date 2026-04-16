España

La construcción se queda con la adjudicación de los fondos europeos y opaca a sectores necesitados como salud, agricultura y ganadería

El sector ha recibido más de 13.000 millones de euros del programa Next Generation, siendo clave en Cataluña, Valencia, Madrid y Andalucía

Guardar
Composición fotográfica de un edificio con en fondo de la Unión Europea
Composición fotográfica de un edificio con en fondo de la Unión Europea (Montaje Infobae)

La ejecución de los fondos Next Generation llega a su recta final. Cuatro años después de que España crease el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), que surgió como un instrumento de recuperación tras la pandemia, se ha alcanzado un volumen significativo de movilización de recursos, con alrededor de 90.000 millones de euros convocados (excluyendo préstamos), de los cuales algo más de 63.400 millones habrían sido ya adjudicados hacia el tejido productivo, según los datos de EsadeEcPol.

Entre una cifra y otra existe una brecha de unos 27.000 millones de euros, lo que plantea la capacidad del sistema español para absorber todos los recursos disponibles antes de que finalice el plazo, el próximo mes de agosto. Además, cabe recordar que el Gobierno renunció a cerca de 60.000 millones de euros en préstamos europeos, lo que equivale a cerca del 73% del tramo crediticio originalmente asignado a España.

Según los últimos datos de Esade (marzo 2026), el avance en las adjudicaciones de las ayudas respecto a ejercicios anteriores es notable, aunque, a falta de poco más de tres meses, el margen para absorber los recursos pendientes se estrecha. En la distribución, los datos demuestran la importancia y experiencia del Estado y las empresas públicas, siendo las que más subvenciones y licitaciones han concedido, muy por encima de las autonomías y municipios.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este jueves la creación de un fondo soberano que recogerá el testigo de los fondos de recuperación europeos 'Next Generation EU' y que tendrá el objetivo de movilizar 120.000 millones de euros en vivienda, energía, digitalización, inteligencia artificial, reindustrialización, economía circular, infraestructura, agua y saneamiento y seguridad. (Fuente: Europa Press)

13.000 millones para la construcción

Respecto a los beneficiarios, los datos recogidos por Esade muestran un claro predominio de las entidades privadas, lo que demuestra que verdaderamente se cumple el objetivo de impactar en el tejido productivo. Con una mirada sectorial, la construcción es la clara beneficiada de las ayudas europeas, con más de 13.000 millones de euros recibidos.

Esta cifra supone que el sector del ladrillo ha obtenido de los fondos Next Generation de la UE 3,4 veces más que el segundo sector (comercio), quedando muy por encima de sectores con economías comprometidas, como salud, manufactura, defensa o agricultura, ganadería y pesca en el sector primario.

Comercio, que ocupa el segundo lugar, ha recibido hasta el momento 3.897 millones de euros, seguida del sector de información y telecomunicaciones, con más de 3.500 millones, en gran medida por el peso del Kit Digital. Salud se ha adjudicado 566,9 millones, mientras que las empresas del sector primario han conseguido ayudas por un valor de 446,3 millones de euros hasta marzo de 2026.

Cabe destacar que el sector de la “construcción” engloba actividades muy diversas que van desde la edificación residencial hasta la ingeniería civil, pasando por la construcción especializada. Además, gran parte de estos fondos se vincula a grandes infraestructuras ferroviarias, líneas de alta velocidad, corredores de mercancías, modernización de estaciones y son gestionadas principalmente por Adif, por lo que no agrupa solo a las empresas del ladrillo tradicional.

Reformas y rehabilitaciones se quedan con mayor parte del pastel

Así, la atracción de las inversiones al sector constructor se sustenta en tres motores que acumulan más de 13.000 millones de euros. En primer lugar, destaca la construcción especializada (6.045 millones), seguida de la construcción de edificios (4.279 millones) y, en menor medida, la ingeniería civil (2.682 millones). Este reparto implica que, pese a que la construcción tradicional de edificios cuenta con un peso relevante, se destaca la de intervenciones específicas, como la rehabilitación energética y reformas.

Respecto al reparto en comunidades autónomas, las licitaciones y subvenciones con fondos Next Generation dirigidas a la construcción han otorgado en Andalucía más de 970 millones de euros, seguida de Cataluña, con 961 millones adjudicados a las empresas del sector. La tercera CCAA donde más ayudas europeas ha recibido el rubro es la Comunidad de Madrid, con 660 millones, seguida en cuarto lugar por la Comunidad Valenciana, con más de 600 millones adjudicados.

El informe de Esade destaca que el hecho de que la construcción sea el sector líder en prácticamente todas las CCAA confirma que la inversión fluye con mayor facilidad hacia obras tangibles. Por ello, la preocupación estructural se mantiene, ya que sectores críticos como educación y salud continúan recibiendo asignaciones marginales en la mayoría de territorios, lo que abre el debate sobre si el PRTR, en su ejecución real, está priorizando la recuperación del stock de capital físico sobre el fortalecimiento del capital humano.

Temas Relacionados

ConstrucciónUESubsidios y AyudasEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia conocen el sexo de su segundo hijo en común: “No me lo puedo creer”

La hija de Terelu Campos y el hijo de Mar Flores han anunciado la buena nueva a través de un emotivo vídeo publicado en sus redes sociales

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia conocen el sexo de su segundo hijo en común: “No me lo puedo creer”

Isabelle Junot y Álvaro Falcó ya son padres de su segunda hija

Los marqueses de Cubas han recibido a su segunda hija tras unos meses muy intensos marcados por la muerte de Philippe Junot

Isabelle Junot y Álvaro Falcó ya son padres de su segunda hija

Un juzgado declara como injustificado el cambio de horario de una trabajadora al turno de tarde y deberá ser restituida en su jornada anterior

“Las pruebas practicadas no acreditan que concurran causas organizativas ni productivas en tanto que no se ha acreditado que en el periodo hubiera ninguna incidencia en el servicio”, defiende la jueza

Un juzgado declara como injustificado el cambio de horario de una trabajadora al turno de tarde y deberá ser restituida en su jornada anterior

Virgen, extra y lampante: estos son los precios del aceite de oliva hoy 16 de abril

España es líder mundial en superficie, producción y comercio exterior en aceite de oliva, por lo que es importante conocer su comportamiento en el mercado

Virgen, extra y lampante: estos son los precios del aceite de oliva hoy 16 de abril

La “epidemia de salud mental” se ignora: la Seguridad Social solo reconoce 203 casos psiquiátricos como accidente laboral frente a las más de 627.000 bajas

El último informe de CCOO señala que el problema se agrava porque el sistema no reconoce como enfermedades profesionales los trastornos derivados de riesgos psicosociales

La “epidemia de salud mental” se ignora: la Seguridad Social solo reconoce 203 casos psiquiátricos como accidente laboral frente a las más de 627.000 bajas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un juzgado declara como injustificado el cambio de horario de una trabajadora al turno de tarde y deberá ser restituida en su jornada anterior

Un juzgado declara como injustificado el cambio de horario de una trabajadora al turno de tarde y deberá ser restituida en su jornada anterior

Roger García, el joven que sufrió un traumatismo craneoencefálico por un proyectil de la Policía del que ni la Generalitat ni Interior se quieren responsabilizar

El Congreso afea el oscurantismo de las agendas públicas de los diputados en sus reuniones con lobbies o “grupos de intéres”

Qué significa acelerar cuando el semáforo está en ámbar, según la psicología

El Gobierno encarga a una tecnológica de EEUU la tramitación de 2,3 millones de nacionalidades de la ‘ley de nietos’ en detrimento de empresas españolas como Indra y Oesia

ECONOMÍA

La “epidemia de salud mental” se ignora: la Seguridad Social solo reconoce 203 casos psiquiátricos como accidente laboral frente a las más de 627.000 bajas

La “epidemia de salud mental” se ignora: la Seguridad Social solo reconoce 203 casos psiquiátricos como accidente laboral frente a las más de 627.000 bajas

El negocio de las Next Generation: el 1% de las empresas que más fondos reciben acaparan el 71% del valor total de las ayudas

No basta con poder pagar el alquiler, hay que llegar a tiempo: cada piso anunciado recibe ya 41 contactos de media en España

Una pareja compra un terreno para construir su casa, pero la contaminación del río les paraliza el proyecto y acaban viviendo en un cobertizo: “Nos han dejado completamente abandonados”

Arranca el megaproyecto Madrid Nuevo Norte donde se construirán 10.500 viviendas y un gran distrito financiero con 20 torres

DEPORTES

El Real Madrid encara una segunda temporada en blanco tras su eliminación en la Champions y una Liga prácticamente perdida

El Real Madrid encara una segunda temporada en blanco tras su eliminación en la Champions y una Liga prácticamente perdida

La historia se repite y Alcaraz vuelve a lesionarse durante la temporada de tierra: fue baja en Madrid la pasada campaña y se retiró de Montecarlo hace dos años

Michael Olise, la peor pesadilla del Real Madrid durante la eliminatoria de Champions: apunta a Balón de Oro y es el escudero de Mbappé en Francia

Las palabras de Arbeloa tras la eliminación del Real Madrid de la Champions: “Nadie entiende la expulsión de Camavinga. Se ha cargado una eliminatoria”

La expulsión de Camavinga que sentenció al Real Madrid en el partido de Champions ante el Bayern