La construcción se queda con la adjudicación de los fondos europeos y opaca a sectores necesitados como salud, agricultura y ganadería

Composición fotográfica de un edificio con en fondo de la Unión Europea (Montaje Infobae)

La ejecución de los fondos Next Generation llega a su recta final. Cuatro años después de que España crease el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), que surgió como un instrumento de recuperación tras la pandemia, se ha alcanzado un volumen significativo de movilización de recursos, con alrededor de 90.000 millones de euros convocados (excluyendo préstamos), de los cuales algo más de 63.400 millones habrían sido ya adjudicados hacia el tejido productivo, según los datos de EsadeEcPol.

Entre una cifra y otra existe una brecha de unos 27.000 millones de euros, lo que plantea la capacidad del sistema español para absorber todos los recursos disponibles antes de que finalice el plazo, el próximo mes de agosto. Además, cabe recordar que el Gobierno renunció a cerca de 60.000 millones de euros en préstamos europeos, lo que equivale a cerca del 73% del tramo crediticio originalmente asignado a España.

Según los últimos datos de Esade (marzo 2026), el avance en las adjudicaciones de las ayudas respecto a ejercicios anteriores es notable, aunque, a falta de poco más de tres meses, el margen para absorber los recursos pendientes se estrecha. En la distribución, los datos demuestran la importancia y experiencia del Estado y las empresas públicas, siendo las que más subvenciones y licitaciones han concedido, muy por encima de las autonomías y municipios.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este jueves la creación de un fondo soberano que recogerá el testigo de los fondos de recuperación europeos 'Next Generation EU' y que tendrá el objetivo de movilizar 120.000 millones de euros en vivienda, energía, digitalización, inteligencia artificial, reindustrialización, economía circular, infraestructura, agua y saneamiento y seguridad. (Fuente: Europa Press)

13.000 millones para la construcción

Respecto a los beneficiarios, los datos recogidos por Esade muestran un claro predominio de las entidades privadas, lo que demuestra que verdaderamente se cumple el objetivo de impactar en el tejido productivo. Con una mirada sectorial, la construcción es la clara beneficiada de las ayudas europeas, con más de 13.000 millones de euros recibidos.

Esta cifra supone que el sector del ladrillo ha obtenido de los fondos Next Generation de la UE 3,4 veces más que el segundo sector (comercio), quedando muy por encima de sectores con economías comprometidas, como salud, manufactura, defensa o agricultura, ganadería y pesca en el sector primario.

Comercio, que ocupa el segundo lugar, ha recibido hasta el momento 3.897 millones de euros, seguida del sector de información y telecomunicaciones, con más de 3.500 millones, en gran medida por el peso del Kit Digital. Salud se ha adjudicado 566,9 millones, mientras que las empresas del sector primario han conseguido ayudas por un valor de 446,3 millones de euros hasta marzo de 2026.

Cabe destacar que el sector de la “construcción” engloba actividades muy diversas que van desde la edificación residencial hasta la ingeniería civil, pasando por la construcción especializada. Además, gran parte de estos fondos se vincula a grandes infraestructuras ferroviarias, líneas de alta velocidad, corredores de mercancías, modernización de estaciones y son gestionadas principalmente por Adif, por lo que no agrupa solo a las empresas del ladrillo tradicional.

Reformas y rehabilitaciones se quedan con mayor parte del pastel

Así, la atracción de las inversiones al sector constructor se sustenta en tres motores que acumulan más de 13.000 millones de euros. En primer lugar, destaca la construcción especializada (6.045 millones), seguida de la construcción de edificios (4.279 millones) y, en menor medida, la ingeniería civil (2.682 millones). Este reparto implica que, pese a que la construcción tradicional de edificios cuenta con un peso relevante, se destaca la de intervenciones específicas, como la rehabilitación energética y reformas.

Respecto al reparto en comunidades autónomas, las licitaciones y subvenciones con fondos Next Generation dirigidas a la construcción han otorgado en Andalucía más de 970 millones de euros, seguida de Cataluña, con 961 millones adjudicados a las empresas del sector. La tercera CCAA donde más ayudas europeas ha recibido el rubro es la Comunidad de Madrid, con 660 millones, seguida en cuarto lugar por la Comunidad Valenciana, con más de 600 millones adjudicados.

El informe de Esade destaca que el hecho de que la construcción sea el sector líder en prácticamente todas las CCAA confirma que la inversión fluye con mayor facilidad hacia obras tangibles. Por ello, la preocupación estructural se mantiene, ya que sectores críticos como educación y salud continúan recibiendo asignaciones marginales en la mayoría de territorios, lo que abre el debate sobre si el PRTR, en su ejecución real, está priorizando la recuperación del stock de capital físico sobre el fortalecimiento del capital humano.