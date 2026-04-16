No basta con poder pagar el alquiler, hay que llegar a tiempo: cada piso anunciado recibe ya 41 contactos de media en España

Fachada de una inmobiliaria en Barcelona (David Zorrakino / Europa Press)

En muchas ciudades españolas, encontrar un piso de alquiler empieza a parecerse menos a una búsqueda de vivienda y más a una carrera de obstáculos entre decenas de aspirantes. En el primer trimestre de 2026, cada anuncio publicado en Idealista recibió de media 41 contactos, un 17% más que en el mismo periodo del año anterior. Este dato refleja un mercado en el que no basta con poder asumir el pago de una mensualidad cada vez más exigente, sino en el que también hay que lograr entrar a tiempo en una oferta escasa y muy disputada.

La intensidad de esa competencia cambia mucho según la ciudad, pero se dispara en varios de los mercados más tensionados del país. Barcelona registró una media de 99 contactos por anuncio, Palma alcanzó los 69 y Madrid, los 47. Por detrás se situaron San Sebastián, con 45; Bilbao, con 42, y Valencia, con 35.

Estas cifras proceden de un análisis de Idealista y conviene leerlo como un termómetro del mercado, no como una radiografía completa de todo el parque de alquiler. Aun así, encaja con un contexto mucho más amplio avalado por fuentes oficiales. Según el barómetro del CIS de febrero de 2026, el 42,8% de los encuestados señala la vivienda como el principal problema que existe actualmente en España, mientras que un 27,6% la identifica además como el problema que más le afecta personalmente.

Cada vez más demanda para una oferta insuficiente

El aluvión de contactos que recibe cada anuncio refleja un desajuste creciente entre la oferta disponible y la demanda que intenta acceder a ella. En otras palabras, el problema no es solo que los alquileres sean caros, sino que en muchos mercados simplemente no hay suficientes viviendas para alquilar.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la aprobación de un Real Decreto Ley con tres medidas 'urgentes y contundentes' para regular el mercado del alquiler.

Aunque el alquiler ha ganado peso en España en los últimos años, el Banco de España advierte de que la demanda ha crecido más deprisa que la oferta. El alquiler a precio de mercado pasó del 10,4% al 15,4% de los hogares entre 2007 y 2023, mientras que la proporción de hogares que no vive en una vivienda de su propiedad subió cinco puntos, hasta el 24,8%.

El Banco de España vincula esta tensión al crecimiento demográfico, a la concentración de población en grandes áreas urbanas y al desplazamiento de parte de la demanda residencial hacia el alquiler. A ello se suman factores que limitan aún más la oferta, como el auge de usos alternativos de la vivienda. El propio organismo cifra en unas 350.000 las viviendas turísticas existentes a principios de 2024, alrededor de un 10% del tamaño del mercado de alquiler residencial, con una concentración especialmente alta en determinados mercados urbanos y turísticos.

Ese estrechamiento de la oferta también aparece en las estimaciones de Idealista, que calcula que la oferta de alquiler en España se ha reducido un 61% desde 2020, una caída que en ciudades como Barcelona alcanza el 90% y en Madrid el 73%.

El alquiler sigue encareciéndose, sobre todo en las zonas tensionadas

La presión sobre el mercado también se refleja en los precios. Según Idealista, el alquiler cerró 2025 con una subida anual del 8,5% y un precio medio de 14,7 euros por metro cuadrado en diciembre. Con ello, el mercado encadenó otro año de subidas en un contexto de fuerte tensión entre oferta y demanda.

Esa subida, además, no se reparte de forma homogénea. El Banco de España señala que las comunidades y áreas urbanas donde se concentra la actividad económica y turística son también las que registran mayores aumentos del alquiler.

La institución añade que los jóvenes y los nuevos residentes de origen extranjero figuran entre los colectivos en los que más ha crecido el recurso al arrendamiento, mientras que la carga de la vivienda pesa especialmente sobre quienes viven de alquiler en grandes ciudades y en zonas con más crecimiento de población y turismo.

Ese patrón encaja con el mapa que ha trazado Idealista con su último análisis sobre la demanda de anuncios inmobiliarios: Barcelona y Palma, dos de los mercados más tensionados del país, aparecen entre las ciudades con mayor número de interesados por vivienda, mientras Madrid se mantiene también en niveles muy elevados.