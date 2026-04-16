España

No basta con poder pagar el alquiler, hay que llegar a tiempo: cada piso anunciado recibe ya 41 contactos de media en España

El encarecimiento de las rentas y la escasez de oferta agravan la competencia entre quienes necesitan una vivienda

Guardar
Una mujer mira los anuncios de viviendas en alquiler y compra que tiene en su escaparate una inmobiliaria.
Fachada de una inmobiliaria en Barcelona (David Zorrakino / Europa Press)

En muchas ciudades españolas, encontrar un piso de alquiler empieza a parecerse menos a una búsqueda de vivienda y más a una carrera de obstáculos entre decenas de aspirantes. En el primer trimestre de 2026, cada anuncio publicado en Idealista recibió de media 41 contactos, un 17% más que en el mismo periodo del año anterior. Este dato refleja un mercado en el que no basta con poder asumir el pago de una mensualidad cada vez más exigente, sino en el que también hay que lograr entrar a tiempo en una oferta escasa y muy disputada.

La intensidad de esa competencia cambia mucho según la ciudad, pero se dispara en varios de los mercados más tensionados del país. Barcelona registró una media de 99 contactos por anuncio, Palma alcanzó los 69 y Madrid, los 47. Por detrás se situaron San Sebastián, con 45; Bilbao, con 42, y Valencia, con 35.

Estas cifras proceden de un análisis de Idealista y conviene leerlo como un termómetro del mercado, no como una radiografía completa de todo el parque de alquiler. Aun así, encaja con un contexto mucho más amplio avalado por fuentes oficiales. Según el barómetro del CIS de febrero de 2026, el 42,8% de los encuestados señala la vivienda como el principal problema que existe actualmente en España, mientras que un 27,6% la identifica además como el problema que más le afecta personalmente.

Cada vez más demanda para una oferta insuficiente

El aluvión de contactos que recibe cada anuncio refleja un desajuste creciente entre la oferta disponible y la demanda que intenta acceder a ella. En otras palabras, el problema no es solo que los alquileres sean caros, sino que en muchos mercados simplemente no hay suficientes viviendas para alquilar.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la aprobación de un Real Decreto Ley con tres medidas 'urgentes y contundentes' para regular el mercado del alquiler.

Aunque el alquiler ha ganado peso en España en los últimos años, el Banco de España advierte de que la demanda ha crecido más deprisa que la oferta. El alquiler a precio de mercado pasó del 10,4% al 15,4% de los hogares entre 2007 y 2023, mientras que la proporción de hogares que no vive en una vivienda de su propiedad subió cinco puntos, hasta el 24,8%.

El Banco de España vincula esta tensión al crecimiento demográfico, a la concentración de población en grandes áreas urbanas y al desplazamiento de parte de la demanda residencial hacia el alquiler. A ello se suman factores que limitan aún más la oferta, como el auge de usos alternativos de la vivienda. El propio organismo cifra en unas 350.000 las viviendas turísticas existentes a principios de 2024, alrededor de un 10% del tamaño del mercado de alquiler residencial, con una concentración especialmente alta en determinados mercados urbanos y turísticos.

Ese estrechamiento de la oferta también aparece en las estimaciones de Idealista, que calcula que la oferta de alquiler en España se ha reducido un 61% desde 2020, una caída que en ciudades como Barcelona alcanza el 90% y en Madrid el 73%.

El alquiler sigue encareciéndose, sobre todo en las zonas tensionadas

La presión sobre el mercado también se refleja en los precios. Según Idealista, el alquiler cerró 2025 con una subida anual del 8,5% y un precio medio de 14,7 euros por metro cuadrado en diciembre. Con ello, el mercado encadenó otro año de subidas en un contexto de fuerte tensión entre oferta y demanda.

Esa subida, además, no se reparte de forma homogénea. El Banco de España señala que las comunidades y áreas urbanas donde se concentra la actividad económica y turística son también las que registran mayores aumentos del alquiler.

La institución añade que los jóvenes y los nuevos residentes de origen extranjero figuran entre los colectivos en los que más ha crecido el recurso al arrendamiento, mientras que la carga de la vivienda pesa especialmente sobre quienes viven de alquiler en grandes ciudades y en zonas con más crecimiento de población y turismo.

Ese patrón encaja con el mapa que ha trazado Idealista con su último análisis sobre la demanda de anuncios inmobiliarios: Barcelona y Palma, dos de los mercados más tensionados del país, aparecen entre las ciudades con mayor número de interesados por vivienda, mientras Madrid se mantiene también en niveles muy elevados.

Temas Relacionados

Mercado InmobiliarioAlquileres EspañaInmobiliariasVivienda EspañaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Rafa Sánchez, Andrea Levy, Pablo Ojeda y David Seijas relatan cómo enfrentaron sus adicciones en ‘Ex. La vida después’

El programa recoge relatos personales sobre el origen de las dependencias, sus efectos en el entorno y los desafíos para iniciar la recuperación

Rafa Sánchez, Andrea Levy, Pablo Ojeda y David Seijas relatan cómo enfrentaron sus adicciones en ‘Ex. La vida después’

Las tres expulsadas antes de la final de ‘Top Chef: Dulces y Famosos’: “Por todo lo alto”

El programa culinario de RTVE llega a su fin con su primera edición, con Belén Estéban, Samantha Ballentines, Roi Méndez, Ivana Rodríguez y Benita como finalistas

Las tres expulsadas antes de la final de ‘Top Chef: Dulces y Famosos’: “Por todo lo alto”

Los órganos del niño atropellado en Sevilla salvarán la vida de ocho menores y beneficiarán hasta 75 pacientes

El menor de 9 años fue atropellado el viernes pasado y su caso sigue bajo investigación policial

Los órganos del niño atropellado en Sevilla salvarán la vida de ocho menores y beneficiarán hasta 75 pacientes

Antonio Carmona, en ‘La Revuelta’: “Yo no soy flamenco, yo soy salvaje”

El cantante, miembro del grupo flamenco-fusión Ketama, ha acudido al programa como invitado para promocionar su nuevo disco ‘Baro Drom’, cuya traducción siginifica ‘éxodo’

Antonio Carmona, en ‘La Revuelta’: “Yo no soy flamenco, yo soy salvaje”

Ivana Rodríguez, hermana de Gerogina y cuñada de Ronaldo, gana ‘Top Chef’: “Es la primera vez que gano algo en mi vida”

El último duelo repostero de la primera edición se ha llevado a cabo entre Ivana Rodríguez y Roi, tras la expulsión de la futuróloga Benita, la drag queen y cómica Samantha y la presentadora Belén Estéban

Ivana Rodríguez, hermana de Gerogina y cuñada de Ronaldo, gana ‘Top Chef’: “Es la primera vez que gano algo en mi vida”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Víctor de Aldama, un empresario sin cargo que se movía con libertad por el Ministerio de Transportes: “Subía y bajaba sin pedir permiso”

Víctor de Aldama, un empresario sin cargo que se movía con libertad por el Ministerio de Transportes: “Subía y bajaba sin pedir permiso”

El Gobierno encarga a una tecnológica de EEUU la tramitación de 2,3 millones de nacionalidades de la ‘ley de nietos’ en detrimento de empresas españolas como Indra y Oesia

La Seguridad Social da de alta de oficio a diez mujeres que acompañaban a clientes y les incitaban a beber en un hotel: la Justicia lo avala

Un excomisario de Policía advierte de que la escalada entre EEUU e Irán pudo haber desencadenado amenazas terroristas en Europa

La Justicia niega la nacionalidad española a un sefardí por no acreditar su vinculación con España: rechaza que tener cuenta bancaria y hacer donaciones lo demuestre

ECONOMÍA

Una pareja compra un terreno para construir su casa, pero la contaminación del río les paraliza el proyecto y acaban viviendo en un cobertizo: “Nos han dejado completamente abandonados”

Una pareja compra un terreno para construir su casa, pero la contaminación del río les paraliza el proyecto y acaban viviendo en un cobertizo: “Nos han dejado completamente abandonados”

Arranca el megaproyecto Madrid Nuevo Norte donde se construirán 10.500 viviendas y un gran distrito financiero con 20 torres

Un ingeniero deja el sector ferroviario para fabricar bicicletas de madera: “Se notan menos los baches, son más cómodas a largo plazo”

El PP defenderá en el Congreso juicios exprés para que fondos ‘buitre’, bancos y empresas echen a los okupas de sus viviendas

China destaca a España como un “socio fiable” tras el “gran éxito” de la visita de Pedro Sánchez

DEPORTES

Michael Olise, la peor pesadilla del Real Madrid durante la eliminatoria de Champions: apunta a Balón de Oro y es el escudero de Mbappé en Francia

Michael Olise, la peor pesadilla del Real Madrid durante la eliminatoria de Champions: apunta a Balón de Oro y es el escudero de Mbappé en Francia

Las palabras de Arbeloa tras la eliminación del Real Madrid de la Champions: “Nadie entiende la expulsión de Camavinga. Se ha cargado una eliminatoria”

La expulsión de Camavinga que sentenció al Real Madrid en el partido de Champions ante el Bayern

Así te hemos contado la victoria del Bayern ante el Real Madrid en Champions

El Bayern de Múnich trunca las esperanzas del Real Madrid y les elimina de la Champions