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Isabelle Junot y Álvaro Falcó ya son padres de su segunda hija

Los marqueses de Cubas han recibido a su segunda hija tras unos meses muy intensos marcados por la muerte de Philippe Junot

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Isabelle Junot y Álvaro Falcó en la presentación de la nueva colección de Rabat. (EUROPA PRESS).
Isabelle Junot y Álvaro Falcó en la presentación de la nueva colección de Rabat. (EUROPA PRESS).

La familia formada por Isabelle Junot y Álvaro Falcó comienza un nuevo capítulo. La pareja ha dado la bienvenida a su segunda hija, consolidando una etapa vital marcada por la estabilidad familiar, aunque teñida también por la reciente pérdida del padre de Isabelle, Philippe Junot.

El nacimiento se produjo el pasado fin de semana en la Clínica Ruber Internacional, donde todo transcurrió sin complicaciones. Según ha informado ¡Hola!, tanto la madre como la recién nacida se encuentran en perfecto estado y ya descansan en su domicilio en Madrid. La noticia ha sido recibida con entusiasmo por el entorno de la pareja, que celebra la llegada de un nuevo miembro tras meses emocionalmente intensos.

Este segundo nacimiento llega apenas tres meses después del fallecimiento de Philippe Junot, una figura clave en la vida de Isabelle. La empresaria ha reconocido en distintas ocasiones que el inicio de 2026 estuvo marcado por sentimientos encontrados: por un lado, el dolor por la pérdida de su padre; por otro, la ilusión ante la inminente llegada de su hija. Ese contraste ha definido una etapa en la que la familia ha tenido que conjugar duelo y esperanza.

La recién nacida se convierte además en la compañera de juegos de Philippa, la hija mayor del matrimonio, que pronto cumplirá tres años. La pequeña ha vivido el embarazo con entusiasmo, tal y como explicó su madre meses atrás, convencida desde el principio de que tendría una hermana. Isabelle quiso implicarla en todo el proceso, favoreciendo así una transición natural hacia esta nueva etapa familiar.

Isabelle Junot y Álvaro Falcó. (IMAGEN DE ARCHIVO).
Isabelle Junot y Álvaro Falcó. (IMAGEN DE ARCHIVO).

El embarazo ya había dejado algunas pistas sobre cómo afrontaba la pareja este momento. En noviembre, ambos organizaron una discreta revelación de género en la que participaron únicamente ellos y su hija mayor. Fue entonces cuando descubrieron que esperaban otra niña, una noticia que reforzó aún más su proyecto familiar.

Desde que se convirtió en madre por primera vez, Isabelle Junot ha insistido en que la maternidad supuso un punto de inflexión en su vida. Formada en nutrición y volcada en el bienestar, ha sabido integrar la crianza en su día a día sin renunciar a su carrera profesional. En su caso, la llegada de sus hijas no ha significado una pausa, sino una reorganización de prioridades, en la que la familia ocupa ahora el centro.

Por su parte, Álvaro Falcó ha mantenido el perfil discreto que le caracteriza. Alejado del foco mediático, ha ejercido como apoyo constante para su mujer, dejando que sea ella quien lidere la exposición pública. Su papel, aunque menos visible, ha sido fundamental en la construcción de un entorno familiar sólido.

Isabelle Junot ha compartido la noticia de su embarazo con esta imagen. (Instagram @isabellejunot)
Isabelle Junot ha compartido la noticia de su embarazo con esta imagen. (Instagram @isabellejunot)

Ocho años de amor y dos hijas

La historia de la pareja se remonta al verano de 2018, aunque no fue hasta abril de 2022 cuando sellaron su relación con una boda celebrada en el palacio del Marqués de Mirabel, en Plasencia. Apenas un año después, en junio de 2023, nació su primera hija. Ahora, con la llegada de la segunda, consolidan un modelo de vida basado en la discreción y el equilibrio entre tradición y modernidad.

El nacimiento de esta niña no solo amplía la familia, sino que también simboliza un nuevo comienzo tras meses complicados. Para Isabelle, supone un impulso emocional en un año que comenzó con una pérdida difícil de asimilar. Para Álvaro, refuerza un proyecto personal que ha ido creciendo paso a paso, lejos del ruido mediático.

Instalados en Madrid, los marqueses de Cubas inician así una nueva etapa con dos hijas pequeñas y una vida familiar que, aunque reservada, despierta un notable interés. En este contexto, la llegada del bebé no solo representa una alegría íntima, sino también la confirmación de un momento de plenitud que contrasta con las dificultades recientes.

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