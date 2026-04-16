La “epidemia de salud mental” se ignora: la Seguridad Social solo reconoce 203 casos psiquiátricos como accidente laboral frente a las más de 627.000 bajas

Las bajas laborales por problemas de salud mental son la segunda causa de incapacidad temporal en España y entre 2018 y 2024 este tipo de bajas se multiplicó por cinco. (Freepik)

Las bajas laborales por problemas de salud mental son cada vez más comunes. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), ya es la segunda causa de incapacidad temporal en España y, de hecho, entre 2018 y 2024, este tipo de bajas se multiplicó por cinco. Pero prácticamente ninguna se vincula con el entorno laboral. El último informe de CCOO, Análisis de las estadísticas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en España en 2025, revela que en España apenas se han reconocido casos psiquiátricos como accidente de trabajo en todo el país durante el año pasado, frente a los miles de procesos de incapacidad temporal asociados a trastornos de salud mental, muchos de ellos vinculados a las condiciones laborales.

Desde el sindicato subrayan que el agujero negro de salud mental en el ámbito del trabajo en nuestro país empeora porque el sistema no reconoce como enfermedades profesionales los trastornos derivados de riesgos psicosociales. De acuerdo con los datos recogidos por CCOO, el sistema de notificación Panotratss (Patologías no Traumáticas Causadas o Agravadas por el Trabajo) ha contabilizado 203 desórdenes de salud mental reconocidos como de origen laboral durante 2025. Esta cifra apenas supone una fracción mínima si se compara con los 627.962 casos de incapacidad temporal por causas comunes ligadas a trastornos de salud mental, del comportamiento o del desarrollo neurológico.

Actualmente, la Seguridad Social no incluye ninguna patología relacionada con riesgos psicosociales entre las enfermedades profesionales reconocidas. Es decir, que, en la práctica, los trastornos de salud mental ligados al estrés, la presión o la precariedad laboral se tratan como enfermedades comunes y no como profesionales. En concreto, de entre todas las causas de baja médica, las cifras del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo muestran que las incapacidades por estrés grave han crecido un 230%, mientras que los trastornos de ansiedad han aumentado un 120%. La depresión, por su parte, lidera ya los procesos de baja laboral de más de 15 días, con una media de 168 días de duración por caso.

“Buena parte de los problemas de salud mental diagnosticados como enfermedad común pueden tener su origen en condiciones de trabajo”

Reconocimiento insuficiente de la salud mental laboral

El informe detalla que “buena parte de los problemas de salud mental diagnosticados como enfermedad común pueden tener su origen en condiciones de trabajo”, especialmente en entornos de alta presión, inseguridad laboral y escaso control sobre la propia tarea. CCOO destaca que la evidencia científica relaciona la precariedad laboral y la inseguridad con una mayor probabilidad de sufrir depresión, ansiedad e incluso de tener pensamientos suicidas. Las altas exigencias y el bajo control en el puesto aumentan de manera considerable las posibilidades de necesitar una baja por enfermedad mental diagnosticada.

Además, el sindicato denuncia que este déficit de reconocimiento tiene consecuencias directas sobre cómo se abordan los problemas de salud mental en el trabajo. Las mutuas que colaboran con la Seguridad Social, responsables de la cobertura de las bajas profesionales, suelen derivar estos casos a la sanidad pública, lo que sobrecarga el sistema sanitario general y deja sin recursos específicos de rehabilitación a quienes padecen estos trastornos por motivos laborales.

La situación se agrava por la falta de actualización del cuadro de enfermedades profesionales, regulado por el Real Decreto 1299/2006. El texto vigente no contempla los trastornos derivados de riesgos psicosociales, a pesar de las recomendaciones reiteradas tanto a nivel nacional como europeo. El informe de CCOO reclama una revisión urgente de esta normativa y la aprobación de un real decreto específico sobre riesgos psicosociales, para abordar estos problemas como el resto de riesgos laborales y promover la prevención desde su origen.

“Lo que no se registra, ni existe ni se previene”

Por otro lado, el análisis estadístico revela que la notificación de enfermedades profesionales por desórdenes de salud mental es prácticamente simbólica, mientras la estadística de bajas por contingencia común relacionadas con estos casos sigue aumentando. Esta situación evidencia, según el sindicato, un gigantesco subregistro de patologías laborales de origen psicosocial.

Qué es la incapacidad laboral temporal, cuánto tiempo dura y cuánto se cobra.

El documento también alerta sobre la “epidemia de salud mental” a la que se enfrenta el mercado de trabajo europeo, y pide al Gobierno que impulse una directiva europea enfocada en la organización del trabajo y los riesgos psicosociales. También insisten en la necesidad de reforzar los mecanismos de inspección y vigilancia, actualizar la formación de los profesionales implicados y dotar de más recursos a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. En palabras del sindicato, “las enfermedades son la gran asignatura pendiente de la salud laboral. Lo que no se registra, ni existe, ni se previene”.