Un alto cargo del Cártel de los Balcanes cae en Montenegro tras una operación con la Guardia Civil en la que se incautó más de 4.000 kilos de drogas (Europol)

Este jueves hemos conocido la detención de un miembro destacado del Cártel de los Balcanes en Montenegro. Su arresto marca un nuevo capítulo en la lucha contra el tráfico internacional de drogas. La operación, que contó con el apoyo de la Guardia Civil, permitió incautar un total de 2,7 toneladas de cocaína y 1,5 toneladas de cannabis en varias intervenciones coordinadas por Europol.

Según Europol, la investigación se centró en una organización criminal con ramificaciones en Alemania, Austria, Montenegro y España, dedicada al envío sistemático de grandes cargamentos de droga hacia el mercado europeo. El operativo concluyó con la detención de 12 sospechosos, entre los que se encuentra el ‘pez gordo’ capturado en Montenegro.

La red criminal investigada mantenía una estructura compleja, con encargados de funciones que iban desde la financiación hasta la logística y la coordinación de los envíos ilícitos. Los investigadores atribuyen a la organización el uso de rutas marítimas y aéreas y la utilización de contenedores a través de métodos clandestinos para introducir droga en la Unión Europea.

Droga incautada en la operación contra el Cártel de los Balcanes cae en Montenegro tras una operación con la Guardia Civil (Europol)

Investigación internacional con 100 agentes

La operación requirió la participación de cerca de 100 agentes de policía en varios países. Según explica Europol, el dispositivo incluyó registros domiciliarios y la incautación de drogas en una docena de intervenciones previas, que permitieron interceptar los cargamentos antes de su distribución. Las autoridades judiciales de Montenegro presentaron cargos contra varios de los detenidos por tráfico de más de cuatro toneladas de estupefacientes entre octubre de 2024 y abril de 2026.

La Guardia Civil colaboró en la identificación y persecución de los implicados. Se sospecha que la organización también introdujo cannabis en la Unión Europea desde países como Albania, Tailandia y Estados Unidos, consolidando una red de tráfico con presencia en varios continentes. Un portavoz de la agencia europea señala que la estructura del cártel, bien oculta y adaptada a la actuación transnacional, requería una respuesta conjunta de los cuerpos policiales de los países implicados.

Detención durante operación contra el Cártel de los Balcanes cae en Montenegro tras una operación con la Guardia Civil (Europol)

Coordinación y apoyo de Europol

La coordinación constante y el intercambio de información fueron claves para desmantelar el entramado y localizar a los principales responsables. Durante toda la investigación, Europol facilitó recursos analíticos y financieros, contribuyendo tanto al seguimiento de los movimientos de la red como a la adquisición de equipos técnicos empleados en la operación.

Entre los organismos participantes figuraron el Servicio Federal de Inteligencia Criminal de Austria, la Oficina Federal de Policía Criminal y la Oficina Estatal de Policía Criminal de Hesse en Alemania, el Departamento antidrogas de Montenegro y la Guardia Civil. La operación permitió evidenciar la capacidad de acción coordinada de las fuerzas policiales europeas contra las redes de tráfico de drogas a gran escala, según defiende Europol.

Las investigaciones continúan abiertas, ya que las autoridades buscan identificar posibles ramificaciones de la organización y rastrear los movimientos financieros vinculados al cártel. se prevé que la información obtenida en los registros facilite nuevas operaciones en los próximos meses, reforzando la cooperación internacional en la lucha contra el tráfico de estupefacientes que se dirige a Europa.