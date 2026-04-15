Patatas a la saboyana: una receta tradicional de la cocina alpina que es muy saciante y tiene una capa de queso gratinado

Patatas a la saboyana. (Freepik)

Las patatas a la saboyana son un plato tradicional de la cocina alpina que destaca por su sencillez y su carácter reconfortante. Originarias de la región de Saboya, en el sureste de Francia, estas patatas reflejan la esencia de la gastronomía de montaña, donde los ingredientes básicos se transforman en elaboraciones llenas de sabor.

Las patatas a la saboyana son un gratinado de patatas laminadas, cebolla caramelizada y bacon, cubiertas con queso reblochon y nata, horneadas hasta conseguir una costra crujiente y un interior meloso. La clave está en la combinación de capas y el punto de gratinado.

Tiempo de preparación

Preparación: 20 minutos

Cocción: 50 minutos

Tiempo total: 1 hora y 10 minutos

Ingredientes

1 kg de patatas 2 cebollas grandes 200 g de bacon o panceta en tiras 1 queso reblochon (350 g) 200 ml de nata para cocinar 100 ml de vino blanco seco 2 cucharadas de mantequilla Aceite de oliva virgen extra (cantidad necesaria) Sal y pimienta negra al gusto

Cómo hacer patatas a la saboyana, paso a paso

Pela las patatas y córtalas en rodajas finas (4-5 mm) con cuchillo o mandolina. En una cazuela grande con agua salada, cuece las patatas durante 10 minutos. Escúrrelas con cuidado y reserva. Corta las cebollas en juliana y póchalas en una sartén con la mantequilla y un chorro de aceite a fuego bajo. Cocina hasta que estén doradas y caramelizadas (30-35 minutos, removiendo de vez en cuando). Añade el bacon a la sartén y dora hasta que esté crujiente. Precalienta el horno a 200 °C. Unta con mantequilla una fuente para horno. Coloca una capa de patatas, cubre con parte de la cebolla y bacon, y añade un poco de nata y vino blanco. Repite el proceso en capas hasta terminar los ingredientes. Corta el queso reblochon por la mitad (a lo ancho) y colócalo encima con la corteza hacia arriba. Hornea durante 35-40 minutos hasta que la superficie esté bien dorada y burbujeante. Si es necesario, gratina 5 minutos adicionales. Consejo técnico: Deja reposar 10 minutos antes de servir para que se asiente el gratinado y no se desmonte al cortar. Usa guantes para manipular la fuente caliente.

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¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta da para seis porciones generosas. Si vas a invitar a más personas, aumenta las cantidades de manera proporcional para no perder sabor.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 470 kcal

Proteínas: 16 g

Grasas: 31 g

Hidratos de carbono: 27 g

Fibra: 3 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Las patatas a la saboyana aguantan en la nevera hasta 3 días, bien tapadas y siempre refrigeradas correctamente. Para recalentarlas, usa el horno a 180 °C durante 15 o 20 minutos, hasta que estén bien calientes y doradas de nuevo. Evita el microondas para no perder la textura del queso y las patatas.