El rey Juan Carlos regresa a Vitoria para su chequeo médico: la ruta del emérito por España tras su premio en Francia

El rey Juan Carlos llegando a Vitoria, 12 de abril de 2026 (L. Rico/EFE).

El rey Juan Carlos ha vuelto a España en una semana especialmente intensa de actos, desplazamientos y homenajes que lo han llevado primero a Francia y después a distintas ciudades españolas. Este lunes se encuentra en Vitoria, donde ha acudido a una revisión médica programada tras su reciente estancia en el país vecino.

Según ha informado EFE, el exjefe del Estado llegó a la capital alavesa el domingo por la tarde, en torno a las 19:00 horas, para someterse a un chequeo en la clínica del doctor Eduardo Anitua. Se trata de una visita que el monarca realiza con regularidad cada vez que regresa a España, dentro de un seguimiento médico habitual que también tuvo lugar en octubre de 2025.

El ex rey de España, Juan Carlos, asiste a la ceremonia de entrega del premio literario a su libro de memorias "Reconciliación" en la Asamblea Nacional de Francia, en París, Francia, el 11 de abril de 2026. (REUTERS/Christian Hartmann).

En esta ocasión, el control sanitario ha incluido la intervención de varios especialistas de confianza. Además del doctor Anitua, odontólogo, investigador y cirujano, también ha participado el traumatólogo Mikel Sánchez, con quien mantiene una relación profesional y personal desde hace años. Ambos médicos son figuras reconocidas en el ámbito de la medicina regenerativa y han sido premiados por sus avances en técnicas como el uso del plasma rico en factores de crecimiento.

La visita médica llega justo después de un fin de semana cargado de actividad en París, donde Juan Carlos I fue uno de los protagonistas de la 35ª edición del Día del Libro Político, celebrado en la Asamblea Nacional francesa. Allí recibió el Premio Especial del Jurado por sus memorias Reconciliación, escritas junto a la historiadora y autora franco-venezolana Laurence Debray.

Juan Carlos I de España, acompañado por sus hijas la infanta Cristina, la infanta Elena y su nieto Froilán de Marichalar y Borbón, este sábado en la Asamblea Nacional francesa, momentos antes de recibir el Premio Especial del Jurado del Libro Político. (EFE/TERESA SUÁREZ)

El acto en la capital francesa reunió a numerosas personalidades del mundo político, cultural y mediático, y contó con una amplia presencia de su entorno familiar. El rey estuvo acompañado por sus hijas, las infantas Elena y Cristina, así como por su nieto Froilán. También asistieron otros allegados como su sobrina María Zurita y distintos amigos cercanos.

Durante su intervención, Juan Carlos I pronunció un discurso en francés en el que se mostró agradecido y reflexivo. “Siempre fui consciente de que nadie es profeta en su país”, señaló ante los asistentes, antes de reconocer que se sentía “muy emocionado de recibir este premio en la Asamblea Nacional”. Sus palabras fueron recibidas con aplausos en un acto en el que su obra ha sido valorada por su contribución al relato de la Transición española.

El rey emérito ha sido homenajeado con el Premio Especial del Jurado de la Journée du Livre Politique por sus memorias, ‘Reconciliación’

Su regreso a España

El viaje a Francia se suma a otras apariciones recientes del monarca. Hace apenas unos días estuvo en Sevilla, donde asistió a la plaza de toros de la Maestranza durante el Domingo de Ramos. Allí presenció la reaparición del torero Morante de la Puebla, en una tarde marcada por una gran ovación del público.

Tras su paso por Vitoria, Juan Carlos I tiene previsto continuar su agenda en España con un desplazamiento a Sanxenxo, donde participará en una regata en el Real Club Náutico los días 18 y 19 de abril. El exmonarca suele alojarse allí en casa de su amigo Pedro Campos, presidente del club, en cada una de sus visitas a Galicia.