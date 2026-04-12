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La prensa internacional destaca la imagen del rey Juan Carlos en Francia: “Parecía frágil y se le notaba que tenía dificultades para leer”

Los medios ‘Point de vue’ y ‘Bunte’ han compartido en sus publicaciones el premio que recibió el padre de Felipe VI este sábado en la Asamblea Nacional francesa

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Francia premia a Juan Carlos I por sus memorias, en las que narra su “papel fundamental” en la Transición (Europa Press)
Francia premia a Juan Carlos I por sus memorias, en las que narra su “papel fundamental” en la Transición (Europa Press)

Juan Carlos I acapara titulares este fin de semana fuera de España tras su reciente paso por París, donde ha sido distinguido con un premio literario que ha despertado tanto elogios como controversia. Una repercusión internacional de un reconocimiento que confirma que el legado del antiguo monarca continúa siendo objeto de análisis, especialmente a raíz de la publicación de sus memorias, Reconciliación, escritas junto a la historiadora Laurence Debray.

El galardón, entregado en la Asamblea Nacional francesa durante el Día del Libro Político, ha sido interpretado por medios como Point de Vue como un aval al papel desempeñado por el exmonarca en la Transición. La obra, escrita junto a Laurence Debray, fue premiada —según el jurado— por su aportación al entendimiento de un periodo clave de la historia española. De hecho, la propia organización subrayó que el libro “arroja luz sobre dos momentos clave en la transición de España de la dictadura a la democracia”.

El rey emérito ha sido homenajeado con el Premio Especial del Jurado de la Journée du Livre Politique por sus memorias, ‘Reconciliación’

El acto tuvo un marcado carácter simbólico. Sentado en primera fila y arropado por sus hijas, infanta Elena y infanta Cristina, así como por su nieto Felipe Juan Froilán de Marichalar, el rey emérito escuchó emocionado los elogios del jurado presidido por la historiadora Annette Wieviorka. Según la publicación francesa, el reconocimiento fue unánime, destacando que la obra había sido recibida con entusiasmo por su valor histórico.

En su discurso, pronunciado en francés, Juan Carlos I expresó su gratitud y puso en valor su vínculo con el país vecino: “Me siento particularmente honrado. Aunque no soy francés, Francia es un país muy querido para mí, donde mi familia tiene profundas raíces”. Además, defendió el sentido de su libro, insistiendo en que su objetivo era reflejar una etapa decisiva de la historia contemporánea de España y su propio papel en ella.

Juan Carlos I de España (c), acompañado por sus hijas la infanta Cristina (2d), la infanta Elena (4d) y su nieto Froilán de Marichalar y Borbón (i), este sábado en la Asamblea Nacional francesa, momentos antes de recibir el Premio Especial del Jurado del Libro Político, organizado por la asociación francesa Lire la Société (Leer la Sociedad), por su libro de memorias "Reconciliación", escrito en colaboración con la periodista francesa Laurence Debray (EFE/TERESA SUÁREZ)
Juan Carlos I de España (c), acompañado por sus hijas la infanta Cristina (2d), la infanta Elena (4d) y su nieto Froilán de Marichalar y Borbón (i), este sábado en la Asamblea Nacional francesa, momentos antes de recibir el Premio Especial del Jurado del Libro Político, organizado por la asociación francesa Lire la Société (Leer la Sociedad), por su libro de memorias "Reconciliación", escrito en colaboración con la periodista francesa Laurence Debray (EFE/TERESA SUÁREZ)

El apoyo de Debray

Sin embargo, no todas las lecturas han sido complacientes. La revista alemana Bunte ha ofrecido una crónica más matizada, en la que combina el homenaje institucional con una descripción del estado físico del emérito. Según este medio, durante la ceremonia “el exmonarca parecía frágil, con la voz temblorosa, y se le notaba que tenía dificultades para leer su discurso en varias ocasiones. A su lado se encontraba Laurence Debray, coautor del libro, quien se aseguró cuidadosamente de que el exrey pudiera pronunciar su discurso sin mayores interrupciones”.

El rey emérito Juan Carlos I, acompañado de la escritora Laurence Debray, durante la entrega de un premio literario por su libro de memorias, en la Asamblea Nacional francesa (Ana López / Europa Press)
El rey emérito Juan Carlos I, acompañado de la escritora Laurence Debray, durante la entrega de un premio literario por su libro de memorias, en la Asamblea Nacional francesa (Ana López / Europa Press)

Más allá de lo físico, Bunte también pone el foco en el contenido más personal de sus palabras. En su intervención, Juan Carlos I reconoció abiertamente sus errores, en un ejercicio de autocrítica poco habitual en su trayectoria pública: “Soy consciente de que nadie es profeta en su tierra y de que siempre hay opiniones diferentes sobre casi todo. Pero siempre he tenido muy presente que la democracia, el respeto a los derechos humanos y el progreso de la sociedad española son los objetivos por los que debo trabajar. Quise expresar en mis memorias el orgullo que siento al ver cómo España se ha transformado de forma radical y positiva en todos los ámbitos”.

La concesión del premio no ha estado exenta de polémica. Según diversas informaciones recogidas por medios internacionales, algunos de los autores finalistas cuestionaron la decisión de premiar a una figura que sigue siendo objeto de controversia en España. Aun así, desde la organización defendieron la independencia del jurado y el carácter estrictamente literario del reconocimiento.

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