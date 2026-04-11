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El rey Juan Carlos I recibe en Francia un premio especial por sus memorias: “A todo lo que se ha escrito sobre mí, le faltaba el relato en primera persona”

El padre de Felipe VI ha recogido en París el Premio Especial del Jurado de la Journée du Livre Politique por ‘Reconciliación’ ante la mirada atenta de sus hijas, las infantas Elena y Cristina

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Francia premia a Juan Carlos I por sus memorias, en las que narra su “papel fundamental” en la Transición (Europa Press)
Francia premia a Juan Carlos I por sus memorias, en las que narra su “papel fundamental” en la Transición (Europa Press)

El regreso de Juan Carlos I al foco internacional adquiere en esta ocasión un significado distinto al de sus últimas apariciones públicas. Lejos de escenarios habituales como regatas, celebraciones privadas o discretas escapadas, el rey emérito ha viajado a París para recibir un reconocimiento que pone el acento en su legado político y en su papel en la historia reciente de España. El acto ha tenido lugar este sábado, 11 de abril, en la sede de la Asamblea Nacional francesa, un enclave de gran simbolismo institucional.

Allí el padre de Felipe VI ha sido distinguido con el Premio Especial del Jurado en la 35ª edición de la Journée du Livre Politique, un galardón que reconoce su libro de memorias, Reconciliación, escrito junto a la historiadora Laurence Debray. La obra ha sido valorada por el jurado como un ejercicio de “transmisión y puesta en relato de una trayectoria política e histórica” con impacto internacional, subrayando así el interés que despierta la figura del emérito más allá de las fronteras españolas.

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