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El rey Juan Carlos volverá a España, otra vez, tras recibir su premio en París: parará en las regatas de Sanxenxo antes de su regreso definitivo a Abu Dabi

El rey emérito podría aprovechar también para hacerse algunos chequeos médicos en Vitoria

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El rey Juan Carlos irá a las regatas de Sanxenxo tras recibir su premio en París (Europa Press)
El rey Juan Carlos irá a las regatas de Sanxenxo tras recibir su premio en París (Europa Press)

El rey Juan Carlos I ha sumado una nueva escala en su reencuentro con la vida pública europea al desplazarse a París para recoger un premio por sus memorias. Sin embargo, según El País, tras esta visita, el rey emérito planea regresar nuevamente a España para participar en las regatas de Sanxenxo, posponiendo su vuelta a Abu Dabi unos días más.

El desplazamiento del anterior jefe del Estado a París tiene lugar después de su reciente paso por Sevilla y por el municipio portugués de Cascais, en una ausencia que se prolongará a lo largo de 15 días, la más larga desde su marcha a Emiratos Árabes Unidos en agosto de 2020.

Así, fuentes próximas al monarca subrayan al citado medio que, una vez concluida su agenda en la capital francesa, Juan Carlos I viajará a Galicia, donde se celebran las regatas en el Real Club Náutico de Sanxenxo el próximo fin de semana. El monarca utilizará un jet privado aportado por el jeque Mohamed Bin Zayed para sus trayectos, aunque recurre a vuelos comerciales en desplazamientos de mayor distancia.

El 'Telediario 1' emite el vídeo inédito del rey Juan Carlos pidiendo apoyo para su hijo Felipe VI. (RTVE)

El rey Juan Carlos vuelve a España

El rey Juan Carlos busca aprovechar su paso por España para someterse a chequeos médicos periódicos en Vitoria, bajo supervisión del odontólogo Eduardo Anitua y del traumatólogo Mikel Sánchez. El acto de París supone la segunda aparición pública de Juan Carlos I en una semana. El domingo de Resurrección, el monarca asistió a una corrida de toros en la plaza de La Maestranza de Sevilla, donde fue recibido con una ovación y se fotografió con los toreros Morante de la Puebla, Roca Rey y David de Miranda.

Tras dicho acto, el monarca visitó Lisboa para alojarse en casa de un antiguo amigo de la familia Borbón. Después de París, el rey Juan Carlos I no tiene previsto regresar directamente a Emiratos Árabes Unidos. Fuentes de su entorno indican a El País que se desplazará a Galicia para tomar parte en las regatas organizadas por el Real Club Náutico de Sanxenxo, presidido por Pedro Campos.

El monarca tenía intención de acudir ya en marzo a esta cita náutica, pero el estallido del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán y el cierre del espacio aéreo en gran parte del golfo le obligaron a cancelar el viaje. La embarcación Bribón, con la que Juan Carlos I conquistó el título mundial de vela en la clase 6 metros en septiembre de 2023 en Nueva York, resultó vencedora el 15 de marzo en la liga, aunque el rey no pudo participar en esa ocasión.

La estancia más larga del rey emérito en España

Entre los días 18 y 19 de abril se disputará la VIII Liga Española de 6 Metros y J80, 2ª Serie 2026 del Trofeo Xacobeo 2027. Entre estas regatas y el premio que recibirá en París hay prácticamente una semana de por medio en la que el rey emérito seguirá aprovechando su estancia en Europa.

Será a partir del 20 de abril cuando Juan Carlos I tenga prevista su vuelta a Abu Dabi, con la intención de permanecer allí “muy especialmente en estos momentos de tensión bélica”, según recalcan las mismas fuentes, y convencido de que su presencia supone un “gesto de solidaridad y agradecimiento” hacia sus anfitriones.

Desde su salida a Emiratos Árabes Unidos en agosto de 2020, el anterior rey ha realizado visitas puntuales a España, como la de noviembre pasado, cuando asistió a una comida familiar en el Palacio de El Pardo con motivo del 50º aniversario de la reinstauración de la Monarquía. Pero esta secuencia de desplazamientos, incluido el viaje a París y la posterior visita prevista a Galicia, configura la presencia en Europa más sostenida de Juan Carlos I desde su marcha al Golfo Pérsico.

El premio del rey Juan Carlos en París

En París, el rey emérito se presentará en el Palais Bourbon, sede de la Asamblea Nacional francesa, para recibir el premio otorgado a su libro de memorias, Reconciliación, publicado originalmente en francés en noviembre y un mes más tarde en español. La ceremonia ha generado controversia en el país vecino, por celebrarse en el Parlamento, si bien la distinción la otorga una asociación privada, Lire la Societé.

Laurence Debray, autora de la obra, ha declarado a la agencia EFE que Juan Carlos I es “consciente de la importancia” del “reconocimiento oficial”, y que para él será “una ceremonia muy emocionante después de tantos años en el exilio”. El homenaje, que se celebrará este sábado, contará con la presencia de sus hijas, las infantas Elena y Cristina, y su nieto mayor, Froilán Marichalar, residente en Abu Dabi con su abuelo.

El acto estará seguido de un almuerzo en la residencia oficial de la presidenta de la Asamblea Nacional, Yaël Braun-Pivet. Según ha precisado la autora Laurence Debray a EFE, el premio especial al libro político ha sido concedido por un jurado encabezado por la historiadora Annette Wieviorka.

*En ampliación

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