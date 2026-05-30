Viajes

De ser un pueblo minero a un destino costero con viviendas asequibles: paseo marítimo, tiendas y playas con agua cristalina

El reciente enlace ferroviario con Londres y la regeneración del antiguo puerto impulsaron la llegada de nuevos residentes y turistas a este enclave del noreste de Inglaterra

Guardar
Google icon
La nueva conexión con Londres impulsa la llegada de residentes y turistas
Viviendas accesibles y un paseo marítimo renovado redefinen la vida en la ciudad de Seaham (Visit Seaham)

La localidad costera de Seaham (Inglaterra) ha experimentado una transformación profunda, pasando de ser un pueblo minero a consolidarse como un destino costero que atrae tanto a nuevos residentes como a turistas.

La inauguración de una conexión ferroviaria directa con Londres, a cargo de Grand Central, ha marcado un punto de inflexión en la historia reciente del municipio, facilitando los desplazamientos y fortaleciendo el atractivo de la ciudad.

PUBLICIDAD

Actualmente, la oferta de viviendas parte de 85.000 libras, con un promedio local que alcanza las 168.240 libras, de acuerdo con Helen Wall, directora de Bradley Hall Sunderland y responsable nacional de subastas de la compañía.

Renovación frente al mar y auge turístico

Situada en la costa del condado de Durham, junto al mar del Norte, Seaham fue durante décadas una comunidad vinculada a la minería del carbón, actividad que definió su desarrollo económico y urbano. El cierre de las tres minas principales dejó una huella profunda en la localidad y obligó a replantear su modelo de crecimiento.

PUBLICIDAD

El Express recogió el testimonio de vecinos y comerciantes que relatan cómo la regeneración del frente costero y del puerto modificó la imagen y el ritmo de vida del lugar. Hoy, el paseo marítimo integra cafés, negocios independientes y rutas peatonales sobre una costa que antes era de uso industrial.

Blast Beach es famosa por su belleza agreste y su historia industrial
Los cristales marinos dan un brillo único a la arena de la playa (iStock)

Las playas de Seaham se convirtieron en uno de los principales reclamos turísticos. Seaham Beach y Blast Beach sobresalen por la amplitud de sus vistas, los acantilados y los tramos agrestes que las rodean.

Además, estas playas son conocidas por los cristales marinos, formados a partir de antiguos residuos de la industria del vidrio que, tras años de exposición al mar, resultan en pequeñas piezas pulidas y codiciadas por turistas y coleccionistas. Algunos visitantes llegan desde lugares tan remotos como Australia o Hawái con el propósito de adquirir estos cristales característicos.

Tommy mira al mar desde el paseo marítimo como emblema de la ciudad
La figura de acero recuerda a los caídos en la Primera Guerra Mundial (Wikipedia - Dunpharlain)

Entre los elementos más reconocibles del paseo marítimo se encuentra la escultura Tommy, también conocida como 1101, obra del artista Ray Lonsdale. Esta figura de acero, que representa a un soldado de la Primera Guerra Mundial mirando al horizonte, se instaló inicialmente como una pieza temporal, pero la comunidad local recaudó 102.000 libras para adquirirla y convertirla en un símbolo permanente de la ciudad.

El desarrollo comercial acompaña el cambio urbanístico. La ciudad cuenta con una amplia variedad de negocios independientes, desde freidurías y heladerías hasta tiendas especializadas en productos como los cristales marinos.

Comercio activo y vida cultural

Ann Stewart, propietaria de Seaside Chic, relató al Express que la mejoría es visible en la limpieza de la ciudad y en el incremento de visitantes: “Ahora vienen muchísimos turistas, algo que nunca antes había ocurrido”.

Stewart, que lleva una década al frente de su tienda en Harbour Marina, también subrayó la fortaleza del comercio local y la ausencia de locales vacíos en la zona costera. Entre los establecimientos destacados figuran Downey’s (freiduría), Lickety Split y Nicey Icey (heladerías), el pub The Coalface y la pizzería Pizza Slice.

El centro comercial atrae visitantes de toda la región
Compras y ocio se combinan en Dalton Park, un referente local (This is Durham)

El municipio dispone además del centro comercial Dalton Park, considerado el mayor outlet del noreste de Inglaterra, y del local Dancing Betty, citados como paradas recomendadas. La actividad cultural suma otro elemento de dinamismo, con la galería EDAN (East Durham Artists’ Network) como referencia para exposiciones gratuitas durante el año.

Jac Seery Howard, artista y copresidenta de la galería, reconoció al Express que, aunque la regeneración trajo nuevos visitantes y que la candidatura a Ciudad de la Cultura 2028 impulsa la vida cultural, persisten algunos retos, como locales vacíos y propiedades descuidadas en el casco antiguo.

En la Península Ibérica se esconden algunos lugares únicos y llenos de historia.

En el plano inmobiliario, Helen Wall detalló que la demanda se mantiene estable gracias a la mejora en la conectividad y al atractivo del entorno costero. El precio medio durante el último año fue de 111.208 libras para casas adosadas, 154.548 libras para viviendas pareadas y 299.965 libras para casas unifamiliares. La directiva explicó al Express que los valores aún superan los máximos registrados en 2021, con un ajuste interanual en torno al 1 %.

La reconversión de Seaham refuerza su imagen como un destino donde la vivienda resulta asequible y la vida social y comercial se articula en torno al paseo marítimo, las tiendas independientes y unas playas con aguas limpias y reconocidas por la singularidad de sus cristales marinos.

Temas Relacionados

PueblosMonumentosPlayasTrenesViajes en TrenTurismoTurismo EspañaViajesViajes y TurismoViajes-EspañaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Las mejores calas de la Costa Brava: 10 paraísos naturales de aguas cristalinas entre acantilados

Estos rincones permiten disfrutar de increíbles paisajes y de algunas de las playas más bonitas de España

Las mejores calas de la Costa Brava: 10 paraísos naturales de aguas cristalinas entre acantilados

La librería más castiza de Madrid y una de las más antiguas de España que es perfecta para visitar en la Feria del Libro

Este rincón de Madrid es uno de los más especiales de la capital y, gracias a sus casi 400 años de historia, se ha convertido en uno de los principales atractivos para los amantes de la literatura

La librería más castiza de Madrid y una de las más antiguas de España que es perfecta para visitar en la Feria del Libro

El pueblo de Barcelona donde nació Lydia Bosch: origen medieval, paisajes increíbles y el pollo más famoso de Cataluña

La ciudad natal de la actriz se caracteriza por su amplio conjunto monumental y por encontrarse en el delta de un río

El pueblo de Barcelona donde nació Lydia Bosch: origen medieval, paisajes increíbles y el pollo más famoso de Cataluña

Los mejores pueblos de Burgos para ver el eclipse solar total del 12 de agosto: castillos medievales, casas colgantes y miradores naturales

Estas localidades están dentro de la franja de totalidad y combinan enclaves históricos excepcionales con cielos ideales para la observación astronómica

Los mejores pueblos de Burgos para ver el eclipse solar total del 12 de agosto: castillos medievales, casas colgantes y miradores naturales

La ‘ciudad azul’ que fue un punto clave de la Ruta de la Seda y todavía asombra por sus monumentos: su centro histórico es Patrimonio de la Humanidad

La esencia de Samarcanda se percibe en sus barrios históricos y en la actividad de sus mercados

La ‘ciudad azul’ que fue un punto clave de la Ruta de la Seda y todavía asombra por sus monumentos: su centro histórico es Patrimonio de la Humanidad
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los partidos de Sumar avisan al PSOE de que la “operación de derribo” contra el Gobierno no es “ninguna excusa” para no dar explicaciones

Los partidos de Sumar avisan al PSOE de que la “operación de derribo” contra el Gobierno no es “ninguna excusa” para no dar explicaciones

El acuerdo de Reino Unido para desarrollar un proyecto de drones submarinos: colaborará con Estados Unidos y Australia para “pisar el acelerador”

Francia, España y Alemania impulsan la cooperación militar con el ejercicio de transporte aéreo ETAP-C protagonizado por sus aviones A400M

¿Te pueden multar si no estás conduciendo? Un juzgado elimina una multa de 200 euros por una ITV caducada porque el coche estaba estacionado

El Día de las Fuerzas Armadas reúne a miles de personas en Vigo en un desfile marcado por vehículos nuevos, la caída de la bandera y el mal tiempo

ECONOMÍA

Valencia, Baleares y Canarias lideran la creación empresarial en España: transporte y logística los principales sectores

Valencia, Baleares y Canarias lideran la creación empresarial en España: transporte y logística los principales sectores

La reforma laboral redujo la temporalidad, pero no mejoró los ingresos de la Seguridad Social

Las palabras de Juan Roig (Mercadona) en la graduación de una escuela de negocios: “Todos los empresarios tenemos los mismos problemas, la diferencia son los ceros”

Los recursos naturales de Latinoamérica, una prioridad para EEUU y China, pero también para la UE

El Papa y Bad Bunny coinciden en Madrid: quién tendrá mayor impacto económico en la capital

DEPORTES

La Policía investiga al “quiromántico del FC Barcelona” por presunta estafa a sus alumnos: 280.000 euros en cursos con certificados falsos

La Policía investiga al “quiromántico del FC Barcelona” por presunta estafa a sus alumnos: 280.000 euros en cursos con certificados falsos

Última hora de la final de la Champions League en directo: empata Dembélé y vuelve a poner las tablas en el marcador

Luis Enrique, el hombre detrás del hito del PSG: el técnico busca la segunda corona de la Champions

Arteta, el arquitecto del Arsenal: de su operación de corazón a la evolución táctica para lograr la primera Champions de su historia

El FC Barcelona ficha a Anthony Gordon por 70 millones más diez en variables: gol y velocidad para el ataque de Flick