De ser un pueblo minero a un destino costero con viviendas asequibles: paseo marítimo, tiendas y playas con agua cristalina

Viviendas accesibles y un paseo marítimo renovado redefinen la vida en la ciudad de Seaham (Visit Seaham)

La localidad costera de Seaham (Inglaterra) ha experimentado una transformación profunda, pasando de ser un pueblo minero a consolidarse como un destino costero que atrae tanto a nuevos residentes como a turistas.

La inauguración de una conexión ferroviaria directa con Londres, a cargo de Grand Central, ha marcado un punto de inflexión en la historia reciente del municipio, facilitando los desplazamientos y fortaleciendo el atractivo de la ciudad.

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Actualmente, la oferta de viviendas parte de 85.000 libras, con un promedio local que alcanza las 168.240 libras, de acuerdo con Helen Wall, directora de Bradley Hall Sunderland y responsable nacional de subastas de la compañía.

Renovación frente al mar y auge turístico

Situada en la costa del condado de Durham, junto al mar del Norte, Seaham fue durante décadas una comunidad vinculada a la minería del carbón, actividad que definió su desarrollo económico y urbano. El cierre de las tres minas principales dejó una huella profunda en la localidad y obligó a replantear su modelo de crecimiento.

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El Express recogió el testimonio de vecinos y comerciantes que relatan cómo la regeneración del frente costero y del puerto modificó la imagen y el ritmo de vida del lugar. Hoy, el paseo marítimo integra cafés, negocios independientes y rutas peatonales sobre una costa que antes era de uso industrial.

Los cristales marinos dan un brillo único a la arena de la playa (iStock)

Las playas de Seaham se convirtieron en uno de los principales reclamos turísticos. Seaham Beach y Blast Beach sobresalen por la amplitud de sus vistas, los acantilados y los tramos agrestes que las rodean.

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Además, estas playas son conocidas por los cristales marinos, formados a partir de antiguos residuos de la industria del vidrio que, tras años de exposición al mar, resultan en pequeñas piezas pulidas y codiciadas por turistas y coleccionistas. Algunos visitantes llegan desde lugares tan remotos como Australia o Hawái con el propósito de adquirir estos cristales característicos.

La figura de acero recuerda a los caídos en la Primera Guerra Mundial (Wikipedia - Dunpharlain)

Entre los elementos más reconocibles del paseo marítimo se encuentra la escultura Tommy, también conocida como 1101, obra del artista Ray Lonsdale. Esta figura de acero, que representa a un soldado de la Primera Guerra Mundial mirando al horizonte, se instaló inicialmente como una pieza temporal, pero la comunidad local recaudó 102.000 libras para adquirirla y convertirla en un símbolo permanente de la ciudad.

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El desarrollo comercial acompaña el cambio urbanístico. La ciudad cuenta con una amplia variedad de negocios independientes, desde freidurías y heladerías hasta tiendas especializadas en productos como los cristales marinos.

Comercio activo y vida cultural

Ann Stewart, propietaria de Seaside Chic, relató al Express que la mejoría es visible en la limpieza de la ciudad y en el incremento de visitantes: “Ahora vienen muchísimos turistas, algo que nunca antes había ocurrido”.

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Stewart, que lleva una década al frente de su tienda en Harbour Marina, también subrayó la fortaleza del comercio local y la ausencia de locales vacíos en la zona costera. Entre los establecimientos destacados figuran Downey’s (freiduría), Lickety Split y Nicey Icey (heladerías), el pub The Coalface y la pizzería Pizza Slice.

Compras y ocio se combinan en Dalton Park, un referente local (This is Durham)

El municipio dispone además del centro comercial Dalton Park, considerado el mayor outlet del noreste de Inglaterra, y del local Dancing Betty, citados como paradas recomendadas. La actividad cultural suma otro elemento de dinamismo, con la galería EDAN (East Durham Artists’ Network) como referencia para exposiciones gratuitas durante el año.

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Jac Seery Howard, artista y copresidenta de la galería, reconoció al Express que, aunque la regeneración trajo nuevos visitantes y que la candidatura a Ciudad de la Cultura 2028 impulsa la vida cultural, persisten algunos retos, como locales vacíos y propiedades descuidadas en el casco antiguo.

En la Península Ibérica se esconden algunos lugares únicos y llenos de historia.

En el plano inmobiliario, Helen Wall detalló que la demanda se mantiene estable gracias a la mejora en la conectividad y al atractivo del entorno costero. El precio medio durante el último año fue de 111.208 libras para casas adosadas, 154.548 libras para viviendas pareadas y 299.965 libras para casas unifamiliares. La directiva explicó al Express que los valores aún superan los máximos registrados en 2021, con un ajuste interanual en torno al 1 %.

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La reconversión de Seaham refuerza su imagen como un destino donde la vivienda resulta asequible y la vida social y comercial se articula en torno al paseo marítimo, las tiendas independientes y unas playas con aguas limpias y reconocidas por la singularidad de sus cristales marinos.