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De las infantas Elena y Cristina a Susanna Griso: los grandes apoyos del rey Juan Carlos I en su homenaje en París

Además de sus hijas, su nieto Felipe Froilán también estuvo presente en la Asamblea de París, donde el emérito recibió el Premio Especial del Libro Político por sus memorias, ‘Reconciliación’

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Juan Carlos I de España (c), acompañado por sus hijas la infanta Cristina (2d), la infanta Elena (4d) y su nieto Froilán de Marichalar y Borbón (i), este sábado en la Asamblea Nacional francesa, momentos antes de recibir el Premio Especial del Jurado del Libro Político, organizado por la asociación francesa Lire la Société (Leer la Sociedad), por su libro de memorias "Reconciliación", escrito en colaboración con la periodista francesa Laurence Debray (EFE/TERESA SUÁREZ)
Juan Carlos I de España (c), acompañado por sus hijas la infanta Cristina (2d), la infanta Elena (4d) y su nieto Froilán de Marichalar y Borbón (i), este sábado en la Asamblea Nacional francesa, momentos antes de recibir el Premio Especial del Jurado del Libro Político, organizado por la asociación francesa Lire la Société (Leer la Sociedad), por su libro de memorias "Reconciliación", escrito en colaboración con la periodista francesa Laurence Debray (EFE/TERESA SUÁREZ)

El homenaje a Juan Carlos I en París con motivo de la entrega del Premio Especial del Libro Político por sus memorias, Reconciliación, escrita junto a la historiadora Laurence Debray, ha reunido este sábado 11 de abril a una amplia representación familiar y a un destacado elenco de invitados del ámbito político, cultural y mediático. La ceremonia ha tenido lugar en un entorno de especial relevancia institucional: un salón privado del Palacio de Lassay (Hôtel de Lassay), residencia oficial de la presidenta de la Asamblea Nacional francesa, en el marco de la 35.ª edición del Journée du Livre Politique.

El encuentro, consolidado desde su creación en 1991 por Lire la Politique y la propia Asamblea Nacional, se ha convertido con el paso de los años en una cita de referencia para el pensamiento político y la reflexión pública en Francia. En esta edición, el protagonismo ha recaído en el rey emérito, cuya obra autobiográfica ha sido distinguida por el jurado en reconocimiento a su valor como testimonio histórico y político.

El rey emérito Juan Carlos I, acompañado de la escritora Laurence Debray, durante la entrega de un premio literario por su libro de memorias, en la Asamblea Nacional francesa (Ana López / Europa Press)
El rey emérito Juan Carlos I, acompañado de la escritora Laurence Debray, durante la entrega de un premio literario por su libro de memorias, en la Asamblea Nacional francesa (Ana López / Europa Press)

En este contexto, don Juan Carlos ha estado arropado por parte de su entorno más cercano. Tal y como adelantó ¡HOLA!, las infantas Elena de Borbón y Cristina de Borbón han viajado hasta la capital francesa para acompañar a su padre en una jornada especialmente significativa. También ha asistido su nieto Felipe Juan Froilán de Marichalar, con quien mantiene una relación estrecha y una convivencia intermitente en Abu Dabi desde su salida de España. A este núcleo familiar se ha sumado además María Zurita, sobrina del rey emérito, cuya presencia ha vuelto a evidenciar la cercanía constante que mantiene con su tío.

Los invitados al homenaje de Juan Carlos I en París

La asistencia de la familia ha sido uno de los aspectos más comentados de la jornada, no solo por su relevancia institucional, sino también por el simbolismo del respaldo personal en un acto de estas características. Entre los invitados también se ha contado con una nutrida representación vinculada tanto al entorno del monarca como al de la propia Laurence Debray. Han asistido su madre, la historiadora y traductora de la edición española del libro Elizabeth Burgos, y la directora de teatro y galerista Juliette Deschamps, vinculada a la galería Monte Esquinza 36 de Madrid.

La lista de asistentes ha reunido asimismo a figuras del ámbito mediático, político y cultural como la periodista Susanna Griso y su pareja, el empresario Luis Enríquez, el comunicador y experto en realeza Stéphane Bern, el empresario y filántropo Marc Ladreit de Lacharrière, así como los ex primeros ministros franceses Élisabeth Borne y Manuel Valls. También han estado presentes el filósofo Alain Finkielkraut, encargado de una de las conferencias del día, y el escritor Boualem Sansal.

El exprimer ministro francés, Manuel Valls, durante la ceremonia de entrega de un premio literario al rey emérito Juan Carlos I por su libro de memorias, en la Asamblea Nacional francesa (Ana López / Europa Press)
El exprimer ministro francés, Manuel Valls, durante la ceremonia de entrega de un premio literario al rey emérito Juan Carlos I por su libro de memorias, en la Asamblea Nacional francesa (Ana López / Europa Press)

En el caso de María Zurita, su presencia ha tenido además un componente especialmente significativo por su estrecha relación familiar con el rey emérito, a quien considera una figura clave en su vida personal y en la de su hijo. Juan Carlos I es padrino del pequeño Carlos, nacido en 2018, y la empresaria ha mostrado en diversas ocasiones la cercanía que mantiene con él, especialmente durante sus visitas a Sanxenxo en los últimos años.

El rey emérito ha sido homenajeado con el Premio Especial del Jurado de la Journée du Livre Politique por sus memorias, ‘Reconciliación’

La presencia de Susanna Griso y Luis Enríquez también se ha enmarcado en ese clima de cercanía personal entre invitados, reforzando la dimensión social del acto más allá del componente institucional. Griso y María Zurita mantienen desde hace años una estrecha amistad, consolidada en momentos relevantes de la vida de la empresaria. Arropado por sus hijas, su nieto y su sobrina, el rey emérito ha vivido este homenaje en un ambiente de proximidad familiar que ha acompañado una de las citas más destacadas de la jornada cultural parisina.

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