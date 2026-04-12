Los estragos en el cuerpo de la dieta extrema de ‘Supervivientes’: “El hambre provoca irritabilidad y activa mecanismos de supervivencia muy antiguos”

Los supervivientes tras visualizar las imágenes del robo de comida de Álex Ghita. (Supervivientes)

Dormir sobre arena, sufrir las picaduras constantes de los mosquitos, vigilar el fuego 24 horas al día, soportar las tormentas tropicales, convivir con desconocidos... Estas son las condiciones extremas en las que llevan viviendo los concursantes de Supervivientes desde que arrancara esta nueva edición el pasado 5 de marzo. No por nada se considera uno de los realities más duros de la televisión.

Seis semanas han pasado desde que las celebrities llegaran a las playas de Honduras para enfrentar toda una serie de retos físicos y emocionales. Pero el desafío más duro nada tiene que ver con las pruebas o con la convivencia, sino con el hambre. La dieta tan restringida que siguen los concursantes lleva a sus cuerpos al límite y en cada edición del programa los cambios físicos resultan sorprendentes.

La organización del programa de éxito de Telecinco ofrece a los supervivientes una dieta mínima de subsistencia, que consiste en unos 30 gramos de arroz y 20 gramos lentejas al día por persona, además de cocos, agua y latas de conserva. Los concursantes también pueden aprovecharse de los recursos del entorno para complementar su dieta, ya sea pescando o recogiendo almendras y erizos de la playa.

Que la elección de los alimentos haya sido arroz y lentejas no es casual, pues detrás de esta decisión se encuentra un equipo médico que en todo momento vela por la salud de los concursantes. El arroz, aunque da energía inmediata, “es nutricionalmente pobre si se consume solo, ya que no tiene aporte significativo de grasa”, explica para Infobae Sara Ayuso, nutricionista de Clínicas Dorsia, especializada en nutrición clínica integrativa.

“Los trozos de coco cubren también esa necesidad de aportar energía de manera rápida e inmediata”, explica. “En el grupo de las grasas es interesante su aporte en grasas saturadas (triglicéridos de cadena media), que el cuerpo usa como fuente rápida de energía”. Además, el coco es clave en el aporte de magnesio y potasio, pues “previenen esos calambres y actúan como reguladores en esta situación tan escasa a nivel nutricional”.

A estos alimentos se suman las bebidas isotónicas, cuyo objetivo principal es mantener la hidratación de los concursantes. De acuerdo con la experta, estas bebidas aportan “una cantidad significativa de azúcar como fuente energética”, a la vez que “aseguran electrolitos como el sodio, cloro y potasio, evitando la deshidratación en los momentos de calor y realización de ejercicio físico en las pruebas más extremas”. Por ello, cualquier recompensa ganada marca una enorme diferencia en el estado físico y emocional de los concursantes.

Los efectos de la salud de la dieta de ‘Supervivientes’

La dieta extrema a la que están sometidos los participantes les provoca una rápida pérdida de peso (Juan Miguel, exmarido de Karina y concursante de la edición de 2017, llegó a perder más de 30 kilos). Pero el aspecto físico no es lo único que cambia, pues con el paso de los días, los concursantes empiezan a sentirse más irritables, más cansados mentalmente y con dificultad para concentrarse, lo que “se debe a la baja disponibilidad de glucosa por parte del cerebro”.

Álex Adrover se enfrenta al espejo tras su salida de 'Supervivientes 2025'. (Mediaset)

A nivel muscular, aparece la debilidad y disminuye la fuerza por la degradación de proteína del músculo. Por su parte, “el sistema digestivo enseguida muestra que las cosas no funcionan de manera correcta” y comienzan los problemas de estreñimiento.

Si la situación se mantiene más de dos o tres semanas, el daño muscular puede llegar a nivel cardiaco, alerta la nutricionista de Clínicas Dorsia. A partir de las tres-seis semanas, las pulsaciones son más bajas y el esfuerzo se tolera peor. En el caso de las mujeres, la falta de nutrientes provoca la desaparición de la menstruación.

El hambre, semilla de las discusiones en Honduras

A medida que pasan los días, los supervivientes se enzarzan en más y más discusiones. La convivencia se complica, en buena medida, por la falta de comida. El robo de alguna lata o un reparto de recompensa considerado injusto son el germen de decenas de peleas acaloradas.

Para Sara Ayuso, el hambre es consecuencia directa de un cerebro funcionando con recursos mínimos. “El hambre provoca irritabilidad porque falta energía al cerebro y hay peor control emocional”, explica, además de activarse “instintos básicos y primitivos”, es decir, “más competitividad para sobrevivir”.

“La dieta que siguen los concursantes de Supervivientes pone al cuerpo en una situación límite que activa mecanismos de supervivencia muy antiguos. Aunque permite resistir durante un tiempo, es desequilibrada y provoca rápidamente fatiga, irritabilidad y pérdida de masa muscular, además de aumentar el riesgo de problemas de salud si se prolonga", aclara.

Supervivientes es un reality de Telecinco donde famosos conviven en una isla de Honduras enfrentando pruebas, hambre y aislamiento. Compiten por recompensas y se someten a nominaciones y expulsiones decididas por el público. Con varias galas semanales, como Conexión Honduras, el formato combina aventura, estrategia y espectáculo, y finaliza con un ganador elegido por votación.

La vuelta a la normalidad tras ‘Supervivientes’

Acabada la aventura, los supervivientes fantasean con volver a catar sus platos favoritos y atiborrarse a comida. No obstante, la nutricionista recuerda que es importante reintroducir los alimentos poco a poco y evitar los atracones debido al riesgo del síndrome de realimentación, “un desequilibrio de electrolitos que puede afectar al corazón y otros órganos”.

Frente a lo que se pueda desear, la alimentación tras salir del programa debe ser “ligera, equilibrada y en poca cantidad”. “El objetivo no es llenarse, sino reactivar el cuerpo sin causarle daño”, expone. En los primeros días, la nutricionista recomienda a los concursantes empezar por un primer plato ligero, como una crema de verduras o un caldo. De principal, una carne o un pescado magro con una guarnición de patata. Para terminar, lo ideal sería un postre consistente en yogur natural con fruta.