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Miri Pérez-Cabrero desvela las secuelas físicas y emocionales tras ‘Supervivientes’: “Somos suficientes tal cual somos”

La ‘influencer’ confiesa cómo el reality de Telecinco ha marcado su cuerpo y su autoestima y lanza un mensaje de aceptación y resiliencia a sus seguidores

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Miri Pérez-Cabrero en una imagen de sus redes sociales. (Instagram @miriperezc)
Miri Pérez-Cabrero en una imagen de sus redes sociales. (Instagram @miriperezc)

Regresar de Supervivientes no es fácil, y Miri Pérez-Cabrero lo ha contado sin rodeos. La influencer, que en la actualidad tiene 32 años ha usado sus redes sociales para contar a sus más de 450.000 seguridores cómo está viviendo estos casi dos años desde su aventura en Honduras en 2024.

Con lágrimas contenidas, la que también fuera concursante de MasterChef ha explicado a sus seguidores cómo la experiencia del reality ha dejado huella en su cuerpo y en su mente. Ha mostrado sus cambios físicos y ha relatado el proceso emocional que ha tenido que atravesar para aceptarse tal y como es hoy.

Jessica Bueno, Tony Spina y Miri Pérez-Cabrero, finalistas de 'Supervivientes: All Star' (MEDIASET ESPAÑA).
Jessica Bueno, Tony Spina y Miri Pérez-Cabrero, finalistas de 'Supervivientes: All Star' (MEDIASET ESPAÑA).

Han pasado casi dos años desde que volvió a España, y aún arrastra algunas secuelas que le han costado aceptar, pero ha decidido compartirlas para transmitir un mensaje de fuerza y de amor propio.

Cómo ha cambiado su cuerpo tras Supervivientes

“Mi cuerpo aún vive con miedo. Tengo las hormonas desajustadas y el metabolismo ralentizado”, ha contado Miri, muy emocionada. En el vídeo que ha publicado en Instagram, vestida con un top y tanga, ha mostrado las transformaciones que ha sufrido tras perder peso en Honduras y recuperarlo después.

Ha explicado que, aunque le ha costado, ha aprendido a valorar lo que su cuerpo ha logrado: “Sí, mi cuerpo ha cambiado, pero este mismo cuerpo ha superado pruebas que nunca imaginé”. Con estas palabras, la influencer intenta normalizar las secuelas físicas que muchos participantes del reality viven, pero de las que pocos hablan.

Miri también se ha mostrado crítica con la presión de las redes: “¿De verdad voy a dejar de disfrutar de mi vida porque mi cuerpo no es como me gustaría? He grabado este vídeo rota, pero ahora me siento agradecida por todo lo que he vivido y por lo que mi cuerpo ha soportado”.

Imágenes compartidas por Miri Pérez-Cabrero en sus redes sociales. (Instagram @miriperezc)
Imágenes compartidas por Miri Pérez-Cabrero en sus redes sociales. (Instagram @miriperezc)

La influencer ha querido dejar claro un mensaje que quiere que cale entre sus seguidores: “Este mismo cuerpo me sostiene cada día. No me abandona, solo necesita tiempo. Y aunque a veces pueda ser doloroso, muéstrate con tus grietas. Son normales, nos hacen reales y dejan que nuestra luz interior brille”.

Ha insistido en que la vida no es lineal y que no tiene sentido perseguir estándares imposibles: “Necesitaba sacarlo, dejar de alimentar la imagen de perfección que yo misma me había creado. Somos suficientes tal cual somos. Escucha a tu cuerpo, respétalo y cuídalo”.

La lección tras la aventura

Supervivientes es un reality de Telecinco donde famosos conviven en una isla de Honduras enfrentando pruebas, hambre y aislamiento. Compiten por recompensas y se someten a nominaciones y expulsiones decididas por el público. Con varias galas semanales, como Conexión Honduras, el formato combina aventura, estrategia y espectáculo, y finaliza con un ganador elegido por votación.

Con este post tan íntimo, Miri Pérez-Cabrero ha demostrado que volver de un reality como Supervivientes implica mucho más que aparecer en televisión. Ha explicado que es un proceso de transformación, de aceptación y de aprendizaje personal. Su testimonio es un recordatorio de que detrás de cada concursante hay esfuerzo, vulnerabilidad y fortaleza, y que mostrarse auténtico puede inspirar a otros a aceptar sus propias “grietas”.

Con su sinceridad, Miri deja claro que superar un reality no solo es sobrevivir a las pruebas físicas, sino también aprender a quererse y a valorar cada etapa del proceso.

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