Idoia Alcalde, experta en recursos humanos: “Hay procesos de selección que tienen candidatos seleccionados antes de que se publiquen”

Una mujer busca ofertas de trabajo en un portal digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mercado laboral contemporáneo se caracteriza por una creciente digitalización de los procesos de selección, la expansión de portales de empleo y una mayor visibilidad de las ofertas disponibles. Sin embargo, detrás de esta aparente transparencia, existen dinámicas internas en las empresas que no siempre son evidentes para los candidatos, lo que influye en la percepción de las oportunidades reales de contratación, especialmente en sectores con alta rotación y procesos globalizados.

La especialista en recursos humanos Idoia Alcalde advierte sobre una práctica poco conocida en el mercado laboral. Según sostiene, en algunos casos, “hay procesos de selección que ya tienen candidato seleccionado antes de que se publique y esto mucha gente no lo sabe”.

Alcalde denomina a este fenómeno “procesos fantasma”. Explica que hay empresas que, por políticas internas, están obligadas a publicar las vacantes, aunque en realidad no buscan candidatos nuevos. “Lo publicarán, te apuntarás y no te llamarán porque ya tienen la persona seleccionada”, subraya la experta.

Ofertas que no son reales

En la práctica, este tipo de proceso implica que parte de las ofertas de empleo visibles en portales no representan verdaderas oportunidades para quienes buscan trabajo. Los aspirantes pueden inscribirse sin saber que la decisión ya está tomada, lo que genera frustración y desconfianza. Este fenómeno se relaciona también con estrategias internas de movilidad o con la necesidad de mantener activos determinados canales de reclutamiento por imagen corporativa o cumplimiento de procedimientos formales.

Una entrevista de trabajo. (Freepik)

Para quienes buscan empleo, este dato resulta relevante: no todas las ofertas publicadas significan una oportunidad abierta. En ocasiones, los procesos responden solo a una formalidad interna de la compañía, sin intención de incorporar nuevos perfiles.

Buscar trabajo en portales digitales

Los candidatos que utilizan portales de empleo digitales no solo se enfrentan a procesos de selección poco transparentes, sino también a una serie de dificultades adicionales que condicionan su experiencia de búsqueda. Una de las más habituales es la sobresaturación de candidaturas, ya que las ofertas más atractivas pueden recibir cientos o incluso miles de solicitudes, lo que dificulta que los perfiles individuales destaquen y complica la labor de los reclutadores, que deben filtrar grandes volúmenes de información en poco tiempo.

A esto se suma la frecuente falta de respuesta por parte de las empresas, un fenómeno que genera frustración entre los aspirantes. En muchos casos, los candidatos solo reciben confirmaciones automáticas sin conocer si su perfil ha sido revisado o descartado, lo que alarga la incertidumbre y reduce la percepción de transparencia del proceso. Otro problema relevante es el desajuste entre la oferta publicada y la realidad del puesto. En ocasiones, las descripciones no reflejan con precisión las funciones, el salario o las condiciones laborales, lo que provoca expectativas equivocadas y procesos poco eficientes tanto para la empresa como para el candidato.

Asimismo, el uso creciente de sistemas automatizados de filtrado (ATS) introduce una barrera adicional, ya que algunos perfiles pueden ser descartados por no incluir palabras clave específicas, incluso cuando cumplen los requisitos del puesto. Finalmente, también es habitual encontrar vacantes duplicadas o desactualizadas en distintos portales, lo que genera confusión, pérdida de tiempo y una menor confianza en la fiabilidad general de estas plataformas.