España, a la cola de Europa en vacantes de empleo: solo en tres países hay menos puestos de trabajo

Las vacantes en la eurozona caen a mínimos desde la pandemia en el 2,1% y España destaca entre los países con menos puestos sin cubrir, con una proporción del 0,9% sobre el total de la economía

La caída de las vacantes laborales en la eurozona hasta niveles de la pandemia marca un punto de inflexión en el mercado de trabajo europeo tras años de fuerte tensión y escasez de mano de obra. España, además, se sitúa entre los países con menos puestos sin cubrir, un dato que encierra lecturas contrapuestas. Mientras algunos lo interpretan como una mejora en el encaje entre oferta y demanda laboral, otros advierten de una señal de enfriamiento económico y menor dinamismo empresarial. El dato refleja un cambio de ciclo con implicaciones directas para el empleo, los salarios y las perspectivas de crecimiento.

Los datos más recientes de Eurostat indica que la tasa de puestos de trabajo sin cubrir en la eurozona retrocedió durante el tercer trimestre de 2025 y se situó en 2,1%. Este nivel representa el valor más bajo desde finales de 2020 y supone una disminución de dos décimas respecto al trimestre precedente. Según las estimaciones del organismo, España figura entre los países con menor proporción de vacantes disponibles, con solo un 0,9%.

El comportamiento para el conjunto de la Unión Europea fue similar: entre julio y septiembre de 2025, la ratio de empleos ofrecidos llegó al 2%, registrando una caída de una décima respecto al segundo trimestre del año.

Los servicios lideran en vacantes

Por sectores, el estudio de Eurostat precisa que dentro de la zona euro, la tasa de vacantes se mantuvo en el 2% para la industria y la construcción, mientras que los servicios alcanzaron el 2,3%. En el territorio de la Unión Europea en su conjunto, los porcentajes se mantuvieron en el 1,8% tanto en industria como en construcción, y en 2,1% en el sector servicios.

En cuanto a las diferencias entre los miembros, Países Bajos encabezó la lista con una proporción de vacantes del 4,1%, seguido de Bélgica (3,8%) y Malta (3,4%) para el tercer trimestre de 2025. En el extremo contrario, las cifras más bajas para el mismo periodo correspondieron a Rumanía (0,6%) y a Bulgaria y Polonia (0,8% cada uno), junto con España, que repitió uno de los valores más bajos de toda la Unión.

El mercado laboral español muestra dinamismo

Desde el estallido de la pandemia, España ha emergido como un caso singular dentro de la eurozona en cuanto a empleo, estableciéndose entre los países con mayor incremento en la publicación de ofertas laborales en portales digitales, como ya publicaba este medio en septiembre de este año. De acuerdo con el Indeed Job Postings Index, el volumen de vacantes publicadas en España creció un 48,9% frente a los niveles de febrero de 2020, una cifra notablemente superior a la media de la eurozona, que se encuentra cerca del 20%. Esta tendencia se mantiene a pesar de que el país conserva la tasa de paro más elevada de la Unión Europea, aunque está descendiendo de forma gradual.

El dinamismo del mercado español se explica por varias razones. La reciente reforma laboral, que obliga a un mayor peso del contrato indefinido, ha modificado las estrategias de contratación, impulsando la transparencia y visibilidad de las ofertas en plataformas digitales. Los sectores intensivos en mano de obra, como turismo, comercio y hostelería, junto a la expansión de la demanda de perfiles tecnológicos y la normalización del teletrabajo, han impulsado el flujo de vacantes.

Además, la economía nacional refleja este vigor, con un crecimiento del PIB del 3,2% en 2024 y previsión de subir entre 2,6% y 2,7% en 2025, el doble que en la eurozona, mientras la afiliación sigue creciento a buen ritmo. A pesar del avance en la creación de empleo, la productividad por trabajador sigue estancada, lo que sugiere un modelo de crecimiento basado en el aumento de personas ocupadas más que en eficiencias.

