España e Italia superan a Francia y Alemania y son los países de la zona euro donde más han crecido las ofertas de empleo

España e Italia, líderes en crecimiento del volumen de ofertas de empleo en Europa. (Montaje Infobae España)

Desde la pandemia, España se ha convertido en la gran excepción dentro de la eurozona en materia laboral. Mientras países como Alemania y Francia muestran signos de enfriamiento en sus mercados de empleo, España se encuentra entre los líderes en la publicación de ofertas de trabajo en portales online, con un aumento de casi el 50% en el número de publicaciones de este tipo respecto a los niveles prepandemia frente a la tasa media europea, que se queda a escasas décimas del 20%, según los datos más recientes del Indeed Job Postings Index. Este repunte sostenido durante los últimos años ha convertido a nuestro país en un referente a nivel europeo, a pesar de mantener la tasa de paro más alta de la Unión Europea en un 10,4%.

El fenómeno sorprende porque, tradicionalmente, el mercado laboral español ha sido considerado menos robusto, con alta temporalidad y un crecimiento del empleo más débil que el norte de Europa. Sin embargo, factores estructurales recientes explican este giro: la reforma laboral, que ha reforzado la obligación de los contratos indefinidos, ha empujado a las empresas a replantear sus estrategias de contratación y a aumentar la visibilidad de las vacantes mediante portales de empleo. Además, sectores intensivos en mano de obra, como el turismo, el comercio y la hostelería, junto con la creciente demanda de perfiles tecnológicos y de teletrabajo, han contribuido a que España no solo mantenga los niveles de oferta laboral alcanzados tras la pandemia, sino que incluso los supere en 2025.

En paralelo, España ha liderado la Unión Europea en cuanto a crecimiento económico en los últimos años, con un PIB que subió un 3,2% en 2024 y aumentos del 0,6% y 0,7% en el primer y segundo trimestre de 2025. El Gobierno y el Banco de España proyectan un crecimiento del 2,6%-2,7% para 2025, que duplicaría la media de la eurozona. El mercado laboral acompaña esta tendencia: en el segundo trimestre de 2025 se sumaron 528.000 nuevos afiliados, y la tasa de paro mostró una tendencia negativa. Sin embargo, la productividad por trabajador se mantiene estancada, reflejando un modelo de crecimiento intensivo en empleo más que en eficiencia.

Por encima de la media europea en vacantes

El índice del portal de empleo Indeed, calculado utilizando como base el volumen de publicaciones de vacantes en la plataforma online a día 1 de febrero de 2020 en un determinado país, analiza la evolución del empleo ofertado respecto a esta fecha, poco antes del estallido de la pandemia por el coronavirus. El caso español destaca sobre la media del 19,6% en la Eurozona, con un aumento del 48,9% en los anuncios de trabajo entre las primeras cifras computadas y los datos más recientes disponibles en el momento de redacción de este artículo, fechados del pasado 19 de septiembre.

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 1.357 personas en julio en relación con el mes anterior (-0,06%) hasta situarse en un total de 2.404.606, según datos publicados este lunes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social (Fuente: Europa Press).

Reparando en el recorrido histórico, puede observarse que la recuperación del mercado laboral arrancó con menos fuerza en España que en la media de países comunitarios, donde la caída iniciada en febrero de 2020 no fue tan pronunicada y registraron valores mayores en este índice que España de forma consistente en los primeros meses posteriores a la pandemia. Sin embargo, esa tendencia comenzó a apreciarse de forma menos clara a mediados de 2024, para invertirse definitivamente en torno a septiembre de ese año y permanecer así hasta las últimas lecturas.

Italia, a la cabeza del volumen de ofertas

Sin embargo, España no es el único país de Europa que ha sorprendido con sus cifras del mercado de empleo. Italia, por su parte, ha experimentado un repunte de ofertas de empleo aún más fuerte desde 2020, llegando casi a duplicar sus cifras en algunso puntos del mes de septiembre y anotando actualmente un incremento del 58,7% desde el inicio de la serie. Con una tasa de paro cercana al 6%, se trata de otro de los grandes motores de empleo inesperados en Europa, habiendo experimentado picos a principios de 2024 en el que el volumen de ofertas se situaba hasta un 190% por encima de las cifras de 2020.

Alemania y Francia, al contrario, presentan mercados más estables pero menos dinámicos en la publicación de ofertas. Alemania, típicamente considerada una de las principales potencias de Europa, mantiene la tasa de paro más baja (3,7%), pero el aumento de puestos ofrecidos se queda ligeramente por debajo del 20%. En el país galo, que ha logrado mantener una tasa de paro relativamente baja pero anota cifras de crecimiento económico inferiores a las de España e Italia, el número de ofertas de empleo publicadas se sitúa actualmente en niveles más cercanos a los de principios de 2020, rondando una tasa de variación del 20%.