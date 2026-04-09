Tortilla de boniato y cebolla, una variante de la clásica tortilla española que es más dulce y con la que puedes innovar en primavera

La tortilla de patata es una de las recetas más típicas de la gastronomía española, siendo un emblema del país. Sin embargo, aunque sea un plato con el que la mayoría de veces se acierta, hay algunas variantes que pueden aportar una experiencia diferente al comensal.
Si estás cansado de preparar la clásica tortilla española y eres una persona a la que le gustan los matices dulces, esta receta de boniato y cebolla puede ser lo que estás buscando.
Tiempo de preparación
- Preparación: 15 minutos
- Cocción: 20 minutos
- Tiempo total: 35 minutos
Ingredientes
- 1 boniato mediano (unos 300 g), pelado y cortado en cubos pequeños
- 2 cebollas medianas, picadas
- 6 huevos grandes
- 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
- 1 pizca de sal
- Pimienta negra recién molida (al gusto)
- 1 pizca de albahaca fresca picada (opcional)
- 2 dientes de ajo picados (opcional)
- ½ taza de queso parmesano rallado (opcional)
Cómo hacer tortilla de boniato y cebolla, paso a paso
- Pela y corta el boniato en cubos pequeños para que se cocine rápido.
- Calienta 1 cucharada de aceite en una sartén a fuego medio. Añade el boniato y saltéalo hasta que empiece a dorarse y esté tierno (unos 8 minutos).
- Añade la cebolla picada (y el ajo, si usas) y saltea todo junto hasta que la cebolla esté transparente y caramelizada. Salpimenta al gusto.
- Bate los huevos en un bol grande. Incorpora la albahaca y el queso parmesano si deseas un toque extra de sabor.
- Mezcla el salteado de boniato y cebolla con los huevos batidos.
- Añade 1 cucharada más de aceite a la sartén (limpia o la misma). Vierte la mezcla y extiéndela bien.
- Cocina a fuego medio-bajo para evitar que se queme. Cuando los bordes estén cuajados, despega con una espátula.
- Coloca un plato grande sobre la sartén, da la vuelta a la tortilla y deslízala de nuevo para que se dore por el otro lado. Mantén el fuego bajo para que quede jugosa por dentro.
- Deja reposar 2 minutos antes de servir. Puedes comerla caliente o templada.
Consejos clave:
- Usa boniato tierno para una textura cremosa.
- Controla el fuego bajo para evitar que se queme y conseguir una tortilla jugosa.
- Al dar la vuelta, hazlo rápido para que no se desarme.
- Si añades queso, espárcelo justo antes de echar los huevos.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta está pensada para hacer una tortilla de tamaño clásico, por lo que las porciones dependerán del tamaño del corte.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: 200 kcal
- Proteínas: 8 g
- Grasas: 10 g
- Hidratos de carbono: 18 g
- Azúcares naturales: 5 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
La tortilla de boniato y cebolla se conserva en nevera hasta 3 días, cubierta con film o en un recipiente hermético. Puedes tomarla fría, a temperatura ambiente o recalentarla ligeramente en sartén o microondas.