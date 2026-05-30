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Muere a los 62 años Frank Francés, extenista y exnovio de Bárbara Rey: “Viví momentos contigo maravillosos, aunque no fue duradero”

La televisiva ha dedicado una carta pública al empresario tras su fallecimiento por una larga enfermedad

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Muere Frank Francés, expareja de Bárbara Rey (Instagram)
Muere Frank Francés, expareja de Bárbara Rey (Instagram)

Frank Francés ha muerto este sábado, 30 de mayo, tras una larga enfermedad, y su trágico fallecimiento ha reabierto una de las historias más conocidas de la crónica social de principios de los 2000 por la reacción pública de Bárbara Rey, que se ha despedido de quien fue una de sus parejas más mediáticas.

Nacido en Casablanca en 1964, de ascendencia brasileña y nacionalidad francesa, Francés fue exdeportista, modelo y empresario. Antes de alcanzar popularidad televisiva ya estaba vinculado a los círculos de la alta sociedad y al entorno deportivo de la Costa del Sol. Su nombre pasó a ser ampliamente conocido en el año 2000, cuando comenzó una relación con Bárbara Rey que captó de inmediato la atención de la prensa del corazón. La diferencia de edad entre ambos, de 14 años, alimentó la exposición pública de una pareja que llegó a anunciar planes de compromiso y una boda que nunca se celebró.

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La capilla ardiente tendrá lugar este sábado a las 17:30 horas en la sala dos del Tanatorio de San Pedro de Alcántara, en Málaga después de que Tennis Brothers Marbella, el club deportivo del que era propietario y fundador, haya comunicado oficialmente la muerte a través de sus redes sociales. El mensaje difundido por sus excompañeros señala que el tanatorio será el lugar “para los que se quieran despedir una última vez” de él. La información sobre la causa de la muerte apunta a una larga enfermedad.

Frank Francés en 'Hotel Glam' (Mediaset España)
Frank Francés en 'Hotel Glam' (Mediaset España)

En su perfil personal en redes sociales, que mantenía privado, se definía como exjugador profesional de tenis, entrenador de pádel y propietario de Tennis Brothers Marbella. También se presentaba como director ejecutivo de New Win Sports Management, una agencia dedicada a la gestión y representación en el deporte de alto rendimiento, la organización de eventos y el desarrollo de carreras de jóvenes promesas del tenis y el pádel.

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La relación de Frank Francés y Bárbara Rey

La relación terminó de forma abrupta poco después de empezar, entre presión mediática y diferencias personales. La ruptura derivó después en un cruce de declaraciones en programas como Tómbola o Crónicas Marcianas, donde Francés habló públicamente de aspectos íntimos de su relación y llegó a afirmar que no estaba enamorado de ella. También participó en varios formatos de televisión, entre ellos una edición de Hotel Glam, donde coincidió con Yola Berrocal y Aramís Fuster. Tras esa etapa de máxima exposición, se apartó de la primera línea televisiva y centró su actividad en el deporte y la empresa.

Bárbara Rey, en imagen de archivo (Europa Press)
Bárbara Rey, en imagen de archivo (Europa Press)

La reacción más destacada tras conocerse la muerte ha sido la de la propia artista, que ha compartido una carta de despedida marcada por el afecto, la gratitud y el recuerdo de los años finales de enfermedad de Francés. En ese mensaje, Bárbara Rey sostiene que, tras su fallecimiento, Frank Francés habrá encontrado el descanso que buscaba después del sufrimiento de su última etapa.

Bárbara Rey se despide de Frank Francés

La vedette también revela que ambos conservaron el cariño con el paso del tiempo, aunque no pudieron reencontrarse antes de su muerte. “En más de una ocasión me hubiese gustado verte y sé que tú también pensabas lo mismo”, escribió Bárbara Rey. Según explica en esa misma despedida, fue el propio Francés quien evitó ese encuentro porque no quería que ella le viera en el delicado estado de salud en el que se encontraba. La artista recuerda además que, aunque la relación no fue larga, sí dejó una huella profunda en su vida.

Hablamos con ella de su papel como concursante en Bailando con las estrellas.

“Quiero desde aquí decirte y sé que lo escucharás, que viví momentos contigo maravillosos que te quise mucho y fui muy feliz contigo aunque no fue duradero”, ha escrito. En otro tramo del mensaje, subrayó el valor que daba al trato recibido durante su relación: “Te recordaré siempre con muchísimo cariño por todo y sobre todo por el respeto que me has tenido siempre”.

La despedida concluye con una invocación religiosa: “Que Dios te acoja en su seno”. Con ese mensaje, Bárbara Rey ha reaccionado públicamente a la muerte de Frank Francés: “Hay momentos en la vida que aunque no sean muy largos los recuerdos siempre con cariño y con dulzura”.

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