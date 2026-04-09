España

Esto es lo que te pueden subir el alquiler cuando se termine tu contrato, según una experta

El fin del contrato permite pactar nuevas condiciones sin límite en muchos casos, aunque existen restricciones en zonas tensionadas y para grandes tenedores que condicionan la evolución del mercado

Guardar
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la aprobación de un Real Decreto Ley con tres medidas 'urgentes y contundentes' para regular el mercado del alquiler.

La regulación de los contratos de alquiler se ha convertido en una cuestión clave en España, no solo desde el punto de vista jurídico, sino también social y económico. Según informes del sector inmobiliario, cerca del 25% de los hogares vive de alquiler, una cifra que supera el 30% en grandes ciudades, mientras que miles de contratos (se estima que más de 700.000) se enfrentan a posibles grandes subidas tras su vencimiento a lo largo de este año. Este contexto sitúa en el centro del debate la normativa aplicable a la renovación o finalización de los contratos, ya que de ella depende en gran parte la estabilidad de los inquilinos.

En un video publicado en su perfil de TikTok (@montse_pijoan), la abogada Montse Pijoan aclara que la respuesta varía según el tipo de arrendamiento. “En alquileres de temporada, de local de negocio, de uso distinto de vivienda, rige la voluntad de las partes”, sostiene. Esto significa que, al finalizar el plazo, ambas partes deben pactar una nueva renta y “no hay ningún tipo de limitación al aumento de renta”. En este tipo de contratos, por tanto, prima la libertad contractual, lo que otorga mayor margen de negociación tanto al arrendador como al arrendatario.

En el caso de los contratos de vivienda habitual, si el contrato se extingue tras cinco o siete años, conforme a la Ley de Arrendamientos Urbanos, y el propietario notificó al inquilino con al menos cuatro meses de antelación, ambas partes deberán firmar un contrato nuevo. “No hay límite de subida de renta”, puntualiza la abogada. Este escenario introduce una diferencia clave respecto a los contratos en vigor, ya que la finalización del acuerdo abre la puerta a una renegociación completa de las condiciones económicas.

Normativa en las zonas tensionadas

Para quienes preguntan si existe alguna excepción, Pijoan precisa: solo en zonas tensionadas “el pequeño propietario no podrá subir la renta en un nuevo contrato por encima de la renta que estaba pactada ya en el contrato anterior”. Únicamente podrá incrementarse según el IPC o el índice de referencia vigente. Este matiz es especialmente relevante en el actual contexto, donde determinadas áreas urbanas han sido objeto de regulación específica para contener el aumento de los precios del alquiler.

Cuando el propietario es considerado gran tenedor, la abogada indica que el precio del alquiler “deberá limitarse a lo que se fije como ese límite por el Gobierno en cada caso”. Esta distinción entre pequeño propietario y gran tenedor introduce un elemento adicional de complejidad normativa, ya que las obligaciones y restricciones no son homogéneas y dependen del perfil del arrendador.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Actualmente, la declaración de zona tensionada es competencia de las comunidades autónomas. Según Pijoan, “ahora mismo solamente están declaradas zonas tensionadas algunas ciudades de las comunidades autónomas de País Vasco, Navarra, Galicia y Cataluña”. Este hecho implica que la aplicación de los límites no es uniforme en todo el territorio, sino que depende de decisiones administrativas concretas que pueden evolucionar con el tiempo.

Renovación o prórroga del contrato

Es importante comprender que, al terminar el periodo inicial del contrato de alquiler de vivienda habitual, si el propietario comunica en plazo la no renovación, el precio del nuevo alquiler puede pactarse libremente, salvo en los citados supuestos de zonas tensionadas. Solo en esos casos hay límites legales al incremento. Esta circunstancia explica por qué muchos inquilinos experimentan subidas significativas al firmar un nuevo contrato, especialmente en mercados con alta demanda.

En la situación de contratos prorrogados, la abogada detalla que la renta “solamente se puede subir el índice correspondiente, el IPC o el IRA, según fecha de contrato”. Esto significa que, mientras el contrato siga vigente dentro de sus prórrogas legales, el margen de actualización está limitado a los índices establecidos, lo que ofrece cierta previsibilidad al inquilino. Pijoan recuerda que cada situación depende de la legislación específica vigente, y que las condiciones pueden variar según la comunidad autónoma y el tipo de arrendador.

Temas Relacionados

Vivienda EspañaViviendaLey de Vivienda EspañaAlquileres EspañaRedes SocialesTikTok EspañaVirales EspañaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

La Justicia expulsa de España a un hombre que llevaba una década residiendo en el país: alegó arraigo familiar, pero tuvo antecedentes por malos tratos

El tribunal señala que no demostró siquiera que viva realmente con su familia ni que cumpliese sus obligaciones como padre

La Justicia expulsa de España a un hombre que llevaba una década residiendo en el país: alegó arraigo familiar, pero tuvo antecedentes por malos tratos

Los 5 síntomas de alerta de la enfermedad de Crohn: de dolor abdominal a estreñimiento

La enfermedad puede manifestarse de diferentes formas dependiendo de la parte del tubo digestivo afectada

Los 5 síntomas de alerta de la enfermedad de Crohn: de dolor abdominal a estreñimiento

Marroquíes, rumanos e italianos sostienen la compra extranjera de vivienda en España mientras las operaciones de no residentes caen un 15%

Los últimos datos del Consejo General del Notariado constatan un cambio de perfil del comprador foráneo, ganando protagonismo el ya instalado en el país

Marroquíes, rumanos e italianos sostienen la compra extranjera de vivienda en España mientras las operaciones de no residentes caen un 15%

La Aemet avisa de un giro en el tiempo: una masa polar hará que se desplomen las temperaturas con lluvias generalizadas y fuertes nevadas

El jueves y el viernes, el mercurio superará los 25 grados en casi todo el país, mientras que el fin de semana habrá puntos que no superen los 15 grados y se queden bajo cero por la noche

La Aemet avisa de un giro en el tiempo: una masa polar hará que se desplomen las temperaturas con lluvias generalizadas y fuertes nevadas

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

El valor de las gasolinas se definen por una serie de factores tanto nacionales como internacionales

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia expulsa de España a un hombre que llevaba una década residiendo en el país: alegó arraigo familiar, pero tuvo antecedentes por malos tratos

La Justicia expulsa de España a un hombre que llevaba una década residiendo en el país: alegó arraigo familiar, pero tuvo antecedentes por malos tratos

Rechazan la incapacidad permanente total a un celador que sufre de lumbalgia crónica: no tiene limitaciones motoras o funcionales relevantes

España termina su labor de policía aérea en Lituania tras meses protegiendo el cielo del Báltico para la OTAN

Trump sopesa “castigar” a España y trasladar a los militares de Rota y Morón a países más “colaborativos”, según ‘The Wall Street Journal’

El Gobierno empieza por fin a tomar las 300 primeras muestras de ADN a familiares de víctimas del franquismo casi tres años después de comprar la base de datos ‘Bonaparte’

ECONOMÍA

Marroquíes, rumanos e italianos sostienen la compra extranjera de vivienda en España mientras las operaciones de no residentes caen un 15%

Marroquíes, rumanos e italianos sostienen la compra extranjera de vivienda en España mientras las operaciones de no residentes caen un 15%

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

El efecto ‘cohete y pluma’ castiga a los conductores: el petróleo cae un 14%, pero el gasoil y la gasolina empezarán a bajar en dos semanas

Los bancos alcanzan máximos históricos en solvencia y calidad de activos, moderan su rentabilidad y reducen al mínimo la morosidad

Juanma Lorente, abogado: “Esto es lo peor que puede hacer la empresa con tu nómina, te puedes arruinar”

DEPORTES

El enfado de Hansi Flick por la acción de Pubill: “Era penalti y roja; no entiendo para qué tenemos el VAR”

El enfado de Hansi Flick por la acción de Pubill: “Era penalti y roja; no entiendo para qué tenemos el VAR”

El Atlético de Madrid saca una sólida victoria en el Camp Nou ante un FC Barcelona en desventaja y afrontará con cierta ventaja la vuelta de Champions en el Metropolitano

El posible penalti de Musso y Pubill que no señaló el árbitro y desató las críticas de los aficionados del FC Barcelona durante el partido de Champions

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Champions

El día que Roger Federer mandó callar al padre de Novak Djokovic y a todo su equipo durante el torneo de Montecarlo