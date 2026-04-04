Así es como puedes desgravarte los gastos asociados al alquiler de una vivienda en la Renta de 2026 si vives en Galicia

Dos personas son atendidas en las oficinas de la Agencia Tributaria para presentar la declaración de la renta (Carlos Luján / Europa Press)

La campaña de la Renta 2026 trae consigo una batería de deducciones autonómicas que pueden suponer un importante alivio fiscal para muchos contribuyentes. En el caso de Galicia, uno de los beneficios más relevantes está dirigido a quienes viven de alquiler, permitiéndoles deducir parte de los gastos asociados a su vivienda habitual. Sin embargo, para aprovechar esta ventaja es imprescindible conocer los requisitos, los límites y, sobre todo, cómo reflejar correctamente la información en la declaración.

Uno de los aspectos clave es identificar la casilla correcta en el modelo de la Agencia Tributaria. En este caso, la deducción por alquiler de vivienda habitual en Galicia se incluye dentro del apartado de deducciones autonómicas, concretamente en el Anexo B.11.

No existe una única casilla numérica específica que el contribuyente deba marcar manualmente, sino que es necesario completar los datos del alquiler para que el sistema aplique automáticamente la deducción. Aun así, es fundamental revisar las casillas [0435] y [0460], ya que determinan si se cumple el requisito de ingresos.

Cuánto puedes deducirte en la declaración

La deducción general permite desgravar el 10% del alquiler pagado durante el año, con un límite máximo de 300 euros por contrato. Este tope se aplica tanto en tributación individual como conjunta, lo que implica que no se incrementa por declarar en pareja.

La campaña de la declaración de la Renta para el ejercicio de 2025 arranca el próximo 8 de abril.

No obstante, existen situaciones en las que este beneficio se amplía. Si el contribuyente tiene dos o más hijos menores de edad, el porcentaje de deducción se eleva al 20%, y el límite máximo alcanza los 600 euros anuales. Este incremento busca apoyar especialmente a las familias con mayores cargas económicas.

Además, en el caso de personas con discapacidad reconocida igual o superior al 33%, tanto los porcentajes como los límites se duplican. Esto significa que el ahorro fiscal puede ser considerablemente mayor, siempre que se cumplan los requisitos establecidos y se pueda acreditar dicha situación mediante la documentación correspondiente.

Requisitos que debes cumplir

Para poder aplicar esta deducción, es imprescindible cumplir una serie de condiciones. Una de las más importantes es la edad: el contribuyente debe tener 35 años o menos a fecha de devengo del impuesto, es decir, normalmente a 31 de diciembre. En caso de declaración conjunta, basta con que uno de los miembros cumpla este requisito.

También es necesario que el contrato de alquiler se haya firmado después del 1 de enero de 2003 y que la vivienda constituya la residencia habitual del contribuyente. Este punto es fundamental, ya que quedan excluidos los alquileres de temporada o aquellos que no respondan a una necesidad permanente de vivienda.

Una empleada trabaja en una oficina de la Agencia Tributaria (MARTA FERNÁNDEZ / EUROPA PRESS)

Otro requisito clave es el nivel de ingresos. La suma de la base imponible general y del ahorro, es decir, las casillas [0435] y [0460], no debe superar los 22.000 euros anuales. Si se excede este límite, no se podrá aplicar la deducción, independientemente del resto de condiciones.

Condiciones administrativas y documentación

Uno de los aspectos más importantes, y a menudo olvidados, es el depósito de la fianza. Para poder beneficiarse de la deducción, es obligatorio que la fianza del alquiler haya sido depositada en el organismo correspondiente de la Xunta de Galicia. En caso contrario, el contribuyente deberá haber presentado una denuncia formal antes de finalizar el plazo de presentación de la declaración.

Este requisito es esencial, ya que su incumplimiento puede suponer la pérdida automática del derecho a la deducción. Por ello, es recomendable solicitar siempre el justificante del depósito al arrendador y conservarlo junto al resto de documentación.

Además, si hay varios contribuyentes con derecho a la deducción, el importe se repartirá entre ellos a partes iguales. Esto ocurre, por ejemplo, en parejas que comparten vivienda o en matrimonios en régimen de gananciales, incluso si el contrato está a nombre de uno solo.