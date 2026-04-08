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Esto es lo que cuesta vivir en Barcelona: los barrios más baratos donde comprar y alquilar

A pesar del fuerte encarecimiento de la vivienda, zonas como Ciutat Meridiana, La Trinitat Vella o Les Roquetes ofrecen precios de compra y alquiler considerablemente por debajo de la media

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Vista aérea de la ciudad de Barcelona (pexels)
Vista aérea de la ciudad de Barcelona (pexels)

La fuerte escalada de los precios ha intensificado las dificultades para acceder a una vivienda en Barcelona, uno de los mercados más tensionados por la alta demanda residencial. El precio medio de las casas en venta supera los 5.100 euros por metro cuadrado y el alquiler promedio ronda los 23,4 euros por metro cuadrado, según los últimos datos de Idealista. Sin embargo, hay barrios donde los precios están aún considerablemente por debajo de esta media y se mantienen como oportunidad para quienes buscan una opción más asequible en la ciudad.

Entre las zonas más económicas para la compra destaca el área de Ciutat Meridiana - Torre Baró - Vallbona, situada en el distrito de Nou Barris. Con un precio medio de 1.742 euros por metro cuadrado, se posiciona como la opción más asequible de la ciudad. Se trata de barrios ubicados en el extremo norte de Barcelona, caracterizados por su entorno más tranquilo y una menor densidad turística, aunque también con retos históricos en términos de conectividad y servicios. Aun así, su proximidad a zonas naturales y su progresiva mejora urbana los convierten en una alternativa a tener en cuenta.

En segundo lugar, de acuerdo con Idealista, se encuentra La Trinitat Vella, en el distrito de Sant Andreu, con un precio medio de 2.242 euros por metro cuadrado. Este barrio, tradicionalmente obrero, ha experimentado en los últimos años diversas iniciativas de regeneración urbana que han contribuido a mejorar su atractivo sin disparar todavía los precios, manteniéndose como una opción equilibrada entre coste y accesibilidad.

Comprar una casa por debajo de los 3.000 euros por metro cuadrado

También en Nou Barris, el ámbito de Les Roquetes y Canyelles presenta precios en torno a los 2.661 euros por metro cuadrado. Estas zonas combinan áreas residenciales consolidadas con espacios verdes cercanos, como la sierra de Collserola, lo que añade un valor adicional para quienes priorizan la calidad de vida frente a la cercanía al centro.

Por su parte, el barrio de El Besòs, en el distrito de Sant Martí, registra un precio medio de 2.734 euros por metro cuadrado, según Idealista. Históricamente vinculado a la actividad industrial, ha vivido un proceso de transformación en las últimas décadas, con mejoras en infraestructuras y equipamientos que han elevado su atractivo, aunque sigue siendo más accesible que otras áreas del mismo distrito.

Paca Blanco, activista por el derecho a la vivienda, denuncia la precaria situación de los mayores frente a los desahucios. Un testimonio desgarrador sobre vivir con la incertidumbre de perder tu hogar y un llamado a la organización colectiva.

Otras zonas que aún se mantienen por debajo de los 3.000 euros por metro cuadrado son Sant Genís dels Agudells y Montbau, en Horta-Guinardó, con 2.822 euros, y Can Peguera junto a El Turó de la Peira, nuevamente en Nou Barris, con 2.865 euros. En estos barrios predominan entornos residenciales tranquilos, con presencia de vivienda pública y buenas conexiones con zonas verdes.

Nou Barris, también el más barato para alquilar

En cuanto al mercado del alquiler, la escasez de oferta obliga a analizar los precios a nivel de distrito. Nou Barris vuelve a destacar como el más económico, con una media de 16,2 euros por metro cuadrado. Le siguen Horta-Guinardó (18,2 euros) y Sant Andreu (18,4 euros), que ofrecen precios relativamente contenidos en comparación con el resto de la ciudad.

Distritos como Sants-Montjuïc, con 20,1 euros por metro cuadrado, o Les Corts, con 21,4 euros, presentan cifras intermedias, mientras que Sant Martí se sitúa ya en niveles cercanos a la media general, con 22,8 euros por metro cuadrado. En conjunto, estos datos reflejan un mercado inmobiliario tensionado, pero con diferencias significativas según la zona, lo que permite identificar oportunidades para quienes están dispuestos a explorar más allá de las áreas tradicionales.

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