¿Qué ocurrirá con la herencia de Isak Andic si la justicia declara culpable a su hijo? Esto es lo que dice el Código Civil sobre la indignidad para suceder. (Montaje Infobae)

Jonathan Andic, el primogénito del fundador de Mango, está en el centro de una investigación por homicidio que, de terminar en condena, le costaría mucho más que la libertad. En concreto, le costaría también la herencia. El mayor de los hijos de Isak Andic —el empresario turco-catalán que construyó uno de los imperios de la moda más grandes de Europa— fue detenido el pasado 19 de mayo en relación a la muerte de su padre, ocurrida en diciembre de 2024 durante una excursión por los senderos de Montserrat, cerca de Barcelona. Tras comparecer ante el juzgado de Martorell, quedó en libertad tras depositar una fianza de un millón de euros. Aún no hay cargos formales, pero la figura jurídica que podría arrebatarle la fortuna está recogida en el Código Civil, y es la indignidad para suceder.

Isak Andic murió a los 71 años al caer de más de 100 metros por un barranco. Su hijo Jonathan, de 45 años, era el único testigo. Lo que en un principio parecía un accidente, fue evolucionando a una posible causa de homicidio, después de que los investigadores detectaran contradicciones en el relato del hijo, de que se comprobara que este había visitado la zona tres veces en los días previos al fallecimiento y de que los mensajes de WhatsApp recuperados revelaran tensiones familiares que contrastaban con la imagen de buena relación que él mismo había proyectado. De hecho, el juez instructor llegó a describir a Jonathan como alguien con una “obsesión por el dinero”.

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Y es que el valor total de los activos de Isak Andic en el momento de su muerte, según la revista Forbes, ascendía a 4.010 millones de euros. Junto a sus dos hermanas, Judith y Sarah Andic, Jonathan heredó el 95% del grupo Mango —el 5% restante pertenece a Toni Ruiz, consejero delegado desde 2020—, repartido a través de la sociedad holding familiar Punta Na Holding, de la que Jonathan es presidente. Tal y como recoge Reuters, la empresa cerró 2025 con una facturación récord de 3.800 millones de euros, un 11% más que el año anterior.

Qué es la indignidad para suceder

El artículo 756 del Código Civil recoge una figura que impide que alguien reciba una herencia si ha actuado de forma grave contra quien se la dejaba. La indignidad para suceder es, al final, una consecuencia patrimonial que el ordenamiento civil establece para quienes han incurrido en determinadas conductas especialmente reprochables frente al causante —la persona cuya herencia está en juego— o frente a personas de su entorno más próximo.

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Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango, ha sido detenido como presunto autor del homicidio de su padre, Isak Andic. Lo que inicialmente se consideró una muerte accidental durante una excursión en Montserrat ha dado un giro completo tras la reapertura del caso y la aparición de nuevas pruebas.

La causa más directamente aplicable al caso que investigan los tribunales es la primera del listado legal: quien sea condenado por sentencia firme por haber atentado contra la vida del causante pierde automáticamente el derecho a sucederle. No se trata de una posibilidad discrecional del juez ni de una penalización adicional que el tribunal pueda imponer o no, sino de una consecuencia que opera por ministerio de la ley una vez que existe condena firme.

Además, quedan excluidos de la herencia:

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Quienes hayan sido condenados por delitos contra la libertad, la integridad moral o la libertad sexual del causante o de sus familiares directos.

Quienes hayan obligado al testador mediante amenazas o fraude a modificar su testamento.

Quienes lo hayan impedido hacer o revocar .

O quienes, siendo mayores de edad y sabedores de la muerte violenta del testador, no la hayan denunciado a la justicia en el plazo de un mes.

Cuándo y cómo se aplica?

La ley establece que la capacidad del heredero se califica en el momento del fallecimiento del causante. Ahí es cuando se mide si existe o no una causa de indignidad. Pero hay matices temporales, como en los casos que dependen de una condena penal -como el homicidio-, en los que la exclusión de la herencia no puede hacerse efectiva hasta que exista una sentencia firme. Mientras el proceso judicial siga abierto, el heredero investigado conserva formalmente sus derechos sucesorios.

Esto significa que, en el estado actual del caso, Jonathan Andic sigue siendo, a efectos civiles, heredero de su padre. La investigación penal en curso no le priva por sí sola de esa condición. Lo que determinaría la pérdida del patrimonio recibido sería una condena firme por el delito que se investiga.

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19/05/2026 Jonathan Andic, el hijo del fundador de Mango, a su salida del Juzgado de Instrucción 5 de Martorell tras declarar ante la jueza POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

El Código Civil también contempla que la indignidad puede ser perdonada por el propio causante, siempre que lo haga de forma expresa en documento público tras conocer la causa. Pero en un caso de homicidio, ese perdón resulta, por razones obvias, imposible.

La regulación foral, un factor a considerar

Además, en este caso también influyen los territorios con derecho civil foral o especial como Cataluña, donde reside la familia Andic y donde se tramita la causa. Aunque los principios generales de la indignidad están presentes en todos los ordenamientos, los detalles de su regulación y las causas concretas pueden variar respecto al derecho civil común recogido en el Código Civil estatal. La causa se tramita en el juzgado de Martorell, dentro de la jurisdicción catalana.

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