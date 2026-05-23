Girona y Mallorca bajan a Segunda División, mientras que Celta y Getafe jugarán en Europa: así queda la clasificación de LaLiga

Muriqi, segundo máximo goleador de LaLiga.

LaLiga llega a su fin. Con la tercera plaza solamente en juego (Atlético de Madrid-Villarreal, mañana a las 21:00), el descenso y Europa se han decidido en una última jornada agónica para muchos de los equipos. Finalmente, los afortunados son Celta y Getafe como sexto y séptimo clasificado. Eso sí, el club azulón jugará la Conference League, ya que la Real Sociedad fue el campeón de la Copa del Rey. En la otra cara de la moneda, Mallorca y Girona jugarán el año que viene en Segunda División.

Lo más cruel de la tarde es que el Mallorca. El equipo que ha ganado es el que ha bajado. Hizo prácticamente todo lo que tenía en su mano. Ganó 3-0 al Oviedo, con goles de Pablo Torre, Morlanes y Muriqi. Pero no le bastó. El Girona empató ante el Elche y el Levante perdió ante el Betis, y ninguna de las carambolas que necesitaba el equipo de Demichelis terminó de caer del lado bermellón.

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El Girona, por su parte, lo intentó. El empate de Arnau Martínez al inicio de la segunda parte encendió la esperanza en Montilivi, pero el 1-1 ante el Elche no fue suficiente. Necesitaban ganar para salvarse y se quedaron a un gol. Siete partidos sin ganar antes de esta jornada tenían su precio, y hoy se pagó. Lo intentó a balón parado, con Stuani como referencia. Pero nada.

Álvaro Rodríguez celebra tras marcar el 0- entre el Girona y el Elche. (EFE/Siu Wu)

Lo que necesitaba cada equipo

El escenario de partida era complejo. El Mallorca llegaba penúltimo con 39 puntos y necesitaba ganar y esperar tres resultados favorables: que perdieran Elche y Osasuna, y que el Levante no ganara. El Girona, con 40, lo tenía más sencillo en teoría: solo necesitaba ganar su duelo directo ante el Elche en Montilivi. El Levante y Osasuna dependían de sí mismos: con puntuar, se salvaban. El Elche también: un empate en Montilivi le bastaba.

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Al final, ninguno de los tres que se salvaron ganó su partido. El Levante perdió 2-1 ante el Betis, con el gol de Fornals en el minuto 65 como puntilla después de que Espí hubiera empatado antes del descanso. Osasuna cayó 1-0 ante el Getafe por un tanto de Luis Milla. Y el Elche empató 1-1 en Montilivi. Pero los cruces de resultados y el golaveraje particular los dejaron a salvo, mientras Mallorca y Girona hacían las maletas.

Así queda el descenso y Europa en LaLiga. (Google)

El Celta y el Getafe, a Europa

En la pelea continental, la jornada fue más limpia. El Celta selló su plaza en Europa League con un solitario gol de Ilaix Moriba ante el Sevilla. No necesitaban más: con puntuar tenían suficiente y lo hicieron con autoridad. Los gallegos vuelven a Europa después de varios años de sequía continental.

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El Getafe, que llegaba a la jornada con tres puntos menos que el Celta pero con opciones matemáticas de alcanzarle, se conformó con la Conference. El tanto de Luis Milla ante Osasuna les dio la victoria y les aseguró la séptima plaza. El Rayo Vallecano ganó en Mendizorroza con goles de Camello y Nteka, pero el triunfo del Getafe los dejó fuera de Europa por la vía liguera. A los vallecanos les queda el miércoles en Leipzig, con la final de la Conference ante el Crystal Palace.

Los jugadores del Rayo Vallecano celebran el pase a la final de la Conference League. (AP Foto/Antonin Utz)

El Bernabéu despidió a Carvajal con goleada

Al margen de la lucha clasificatoria, el Santiago Bernabéu vivió una noche emotiva. Dani Carvajal disputó su último partido con la camiseta blanca y el equipo le regaló una goleada: 4-2 al Athletic, con goles de Gonzalo, Bellingham, Mbappé y Brahim. Guruzeta e Izeta marcaron para los vascos. También se despidieron David Alaba y Álvaro Arbeloa.

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Mbappé, con su gol, llegó a 25 en Liga y se proclamó Pichichi, convirtiéndose en el cuarto jugador de la historia en alcanzar esa cifra en sus dos primeras temporadas en LaLiga. Muriqi, que necesitaba un triplete para arrebatarle el trofeo, se quedó en 23.