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La Guardia Civil recupera las tres lanchas robadas a la Armada en Barbate tras seis días de búsqueda

Las embarcaciones, pertenecientes a la Brigada de Infantería de Marina, han aparecido junto al polideportivo municipal de Barbate

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Infantería Marina hacen ejercicio con lancha Semirrígida DUARRY SUPERCAT
Narcotraficantes roban tres barcos de la Armada

Las tres embarcaciones neumáticas de la Brigada de Infantería de Marina del Tercio de la Armada, sustraídas durante unas maniobras militares en la playa de El Retín, en Barbate (Cádiz) hace unos días, han sido localizadas este domingo a las 15:40 horas por efectivos de la Guardia Civil en las inmediaciones del polideportivo municipal de la localidad gaditana. Las investigaciones del robo, ocurrido el pasado lunes, se centran en la posible implicación de redes vinculadas al narcotráfico, según han confirmado fuentes cercanas a las pesquisas consultadas por EFE.

Los militares realizaban ejercicios de adiestramiento en la zona restringida de El Retín cuando dejaron las lanchas estacionadas en un espacio habilitado dentro del recinto militar al término de las maniobras. Al regresar para recogerlas, comprobaron que las tres embarcaciones habían desaparecido.

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Después de la desaparición, la Armada presentó de inmediato una denuncia ante la Guardia Civil, que abrió una investigación para esclarecer las circunstancias del robo e identificar a los autores. Los ladrones no se llevaron únicamente las embarcaciones, sino que en su interior había once trajes secos destinados a operaciones especiales y varios equipos de rastreo. El valor total del material sustraído ronda los 20.000 euros.

Estado de las lanchas encontradas este domingo tras casi una semana desaparecidas
Estado de las lanchas encontradas este domingo tras casi una semana desaparecidas.

El narcotráfico, en el punto de mira

Las primeras hipótesis de los investigadores apuntan a que los responsables podrían pertenecer a grupos relacionados con el narcotráfico que operan habitualmente en el entorno de Barbate, una zona con una larga trayectoria como corredor de entrada de droga al continente europeo a través del Estrecho de Gibraltar.

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Con la recuperación de las lanchas, la Guardia Civil continúa con las investigaciones pertinentes para determinar quiénes pudieron acceder al recinto militar, cómo burlaron la seguridad del área restringida y qué uso se ha dado a las embarcaciones durante los seis días que han permanecido en paradero desconocido. En cuanto al resto del material sustraído, continúa en paradero desconocido.

*Noticia elaborada con información de agencias.

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