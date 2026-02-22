Receta de torrijas de chocolate, la versión más innovadora de un postre tradicional que incorpora el cacao como ingrediente estrella

Buñuelos de viento, la receta más esponjosa típica de Semana Santa y Todos los Santos.

Fue el pasado 18 de febrero cuando dio comienzo la Cuaresma, y esto es sinónimo de que ya queda menos para que España se adentre en la Semana Santa, pero también de que empieza la época de un postre que suele triunfar en los hogares, cafeterías y restaurantes del país: las torrijas. Aunque hay quienes prefieren la versión clásica, son muchas las novedades que han surgido en los últimos años, como la de horchata o natillas. Sin embargo, lo cierto es que la de chocolate es una de las favoritas para muchos paladares. Y esto no es de extrañar, pues a la receta tradicional, se le incorpora el cacao como ingrediente estrella.

Las torrijas de chocolate es una combinación irresistible y perfectas para Semana Santa, pero también para consumir y disfrutyar en cualquier época del año, ya que cada bocado es un viaje directo al placer.

Tradicionalmente, las torrijas son uno de los postres más emblemáticos de España, con raíces en la cocina de aprovechamiento y celebraciones religiosas. La versión con chocolate aporta un toque moderno que triunfa entre los pequeños y los adultos. Lo habitual es acompañarlas con un café solo, con un vaso de leche o incluso con un vino dulce.

Receta de torrijas de chocolate

Torrijas de chocolate. (AdobeStock)

Las torrijas de chocolate son la versión más tentadora del clásico de pan remojado en leche, rebozado y frito. En este caso, se bañan o se cubren con una generosa capa de chocolate fundido, logrando un contraste crujiente y cremoso en cada mordisco.

Tiempo de preparación

El tiempo total de preparación es de 50 minutos, que se distribuyen de la siguiente forma:

Preparación: 20 minutos

Cocción: 30 minutos

Ingredientes

1 barra de pan especial para torrijas (o pan del día anterior)

1 litro de leche entera

150 g de azúcar

2 ramas de canela

La piel de 1 naranja (solo la parte naranja)

4 huevos grandes

Aceite de oliva suave (para freír)

200 g de chocolate negro para postres (mínimo 50% cacao)

100 ml de nata líquida para montar

2 cucharadas de cacao en polvo (opcional, para decorar)

Azúcar glas (opcional, para espolvorear)

Cómo hacer torrijas de chocolate, paso a paso

Elaboración de las torrijas, reinas de la gastronomía en Semana Santa. (Adobe Stock)

Corta el pan en rebanadas de 2 cm de grosor. Reserva. En un cazo, calienta la leche junto con el azúcar, las ramas de canela y la piel de naranja. Cuando rompa a hervir, retira del fuego y deja infusionar 10 minutos. Coloca las rebanadas de pan en una fuente grande y riégalas con la leche caliente (retira antes la canela y la piel de naranja). Deja que se empapen bien, pero sin deshacerse. Bate los huevos en un bol amplio. Pon una sartén con abundante aceite a calentar. Pasa las torrijas por el huevo batido y fríelas por tandas a fuego medio-alto, hasta que estén doradas por ambos lados. Sácalas y déjalas sobre papel absorbente. En un cazo limpio, funde el chocolate troceado junto con la nata líquida, removiendo hasta obtener una crema lisa y brillante. Baña cada torrija en la salsa de chocolate o vierte chocolate por encima con una cuchara. Sirve templadas o frías, espolvoreadas con cacao o azúcar glas si quieres un extra de decoración.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Aproximadamente 10-12 torrijas (según el tamaño de la barra de pan).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 310 kcal aprox.

Proteínas: 7 g

Grasas: 13 g

Hidratos de carbono: 40 g

Azúcares: 20 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guárdalas en la nevera, cubiertas, hasta 3 días. Para recuperar textura, caliéntalas 1 minuto en el microondas antes de servir.