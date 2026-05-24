El Gobierno responde al PNV con “tranquilidad” y reafirma que Sánchez agotará la legislatura hasta 2027: “Respetamos su opinión, pero no la compartimos”

Pedro Sánchez con Aitor Esteban durante la ronda de contactos para la investidura. (Alberto Ortega/Europa Press)

Desde la Moncloa han respondido este domingo con “tranquilidad” a la advertencia del presidente del Partido Nacionalista Vasco (PNV), Aitor Esteban, quien ha catalogado de “irresponsable” que el Gobierno de Pedro Sánchez siguiera “más allá de 2026 sin rumbo, sin presupuestos, sin una mayoría estable y con una agenda descontrolada y judicializada”. Fuentes del Ejecutivo han dejado claro a EFE que el presidente tiene intención de agotar la legislatura hasta el verano de 2027. “Respetamos su opinión, pero no la compartimos”, han señalado las mismas fuentes sobre las palabras del líder del PNV.

Esteban ha pronunciado su discurso ante más de 2.500 militantes del PNV reunidos en Durango, en un acto que se ha celebrado con la vista puesta en las elecciones municipales y forales de 2027. Fue desde allí donde el dirigente vasco ha lanzado su diagnóstico más duro sobre la situación del Gobierno central. “Todos los escándalos judiciales que están rodeando al Gobierno español son absolutamente perjudiciales para la imagen de la política y para la estabilidad gubernamental”, ha afirmado, antes de añadir que el panorama hace “ciertamente muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura”.

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De igual manera, Esteban también ha mencionado la imputación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el caso Plus Ultra, y ha subrayado que ese asunto “es muy serio” y que el Ejecutivo “no puede pretender ventilar el asunto apelando al lawfare y listo”. “Aquí no vale todo. Ya van nueve casos abiertos, ahora Zapatero”, recalcó.

La Moncloa mantiene el calendario y respalda a Zapatero

El juez instructor, José Luis Calama, toma esta nueva medida tras la imputación este martes el expresidente del Gobierno.

Frente al discurso de Esteban, la Moncloa ha preferido intentar minimizar la presión. Las fuentes consultadas por EFE han insistido en trasladar el mensaje de que Sánchez no tiene ninguna intención de adelantar las elecciones y que el Gobierno seguirá su curso hasta el final del mandato. Al mismo tiempo, el Ejecutivo ha reiterado su respaldo al exlíder socialista, una posición que ya se había expresado públicamente a lo largo de la semana.

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La postura del Gobierno se apoya en la lectura de los informes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional aportados al juzgado que instruye la causa contra Zapatero. Según las fuentes de Moncloa, esos informes confirman que no existe ninguna prueba ni indicio de delito atribuible al expresidente. El Ejecutivo espera, además, la publicación del sumario completo en las próximas horas para reforzar esa argumentación.

Los informes policiales y los archivos de Excel

Este fin de semana se han publicado varios informes de la UDEF que han añadido más presión al caso. Y es que uno de estos documentos sostiene que Rodríguez Zapatero y sus hijas son los principales beneficiarios finales de los fondos obtenidos por la red de Plus Ultra con el rescate público que la aerolínea recibió durante la pandemia de Covid-19. Esa ayuda, aprobada en marzo de 2021 por el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), ascendió a 53 millones de euros.

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El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el empresario Julio Martínez (Montaje Infobae)

“El principal beneficiario final de los fondos obtenidos por la red sería José Luis Rodríguez Zapatero y la sociedad What The Fav, cuyas administradoras y socias son sus hijas Alba y Laura Rodríguez Espinosa, justificándose nuevamente el trasvase de fondos a partir de contratos que servirían como mera justificación documental”, señala la UDEF en uno de sus informes.

El segundo elemento que la Policía pone sobre la mesa son varios archivos de Excel que Zapatero habría enviado a su amigo Julio Martínez, presidente de Plus Ultra, con un listado de destinatarios de informes de asesoría de la empresa. Para los investigadores, esos documentos evidenciarían la “posición directiva” del expresidente dentro de la estructura investigada. Martínez fue detenido a finales de 2025 y es considerado por los investigadores el testaferro del exdirigente socialista.

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La declaración del 2 de junio, próxima cita clave

El pasado miércoles se conoció el auto del juez José Luis Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 de la Audiencia Nacional, por el que se cita a Zapatero a declarar como investigado el próximo 2 de junio. El magistrado le atribuye delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental, todos vinculados al rescate de Plus Ultra.

El expresidente mantiene que no intervino en la concesión del rescate, que todos sus ingresos fueron legales y que sus trabajos de consultoría respondieron a encargos profesionales ajenos a la aerolínea.

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*Noticia elaborada con información de EFE.