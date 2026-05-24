De perfiles en redes sociales a recibos de compras: así investiga Hacienda si un ‘influencer’ o figura pública debe tributar en España

Una mujer sonríe mientras graba una rutina de ejercicios en casa con un aro de luz y un smartphone, creando contenido para redes sociales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hacienda puede rastrear las redes sociales o recibos de compras diarias de figuras públicas, artistas, influencers o cualquier persona que “cuente con signos de riqueza”. El objetivo de esta medida es comprobar si el patrimonio de estos contribuyentes se equipara con el declarado o si vive en España y, por tanto, debería tributar en el país.

La Agencia Tributaria vigila desde hace años posibles discrepancias con las rentas, nivel de vida y patrimonio que declaran este tipo de perfiles, así como hipotéticas simulaciones de traslado de la residencia fiscal a otros países con el objetivo de evadir impuestos.

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José María Mollinedo, secretario general del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), explicó a El Economista que métodos como el uso de las redes sociales para investigaciones fiscales se ha intensificado en casos de gran relevancia mediática, como el de la cantante Shakira.

La Audiencia Nacional ha dado esta semana la razón a la cantante Shakira al reconocer que Hacienda no ha podido demostrar que en 2011 vivía en España, lo que ha supuesto la anulación de la multa que se le había impuesto por no pagar sus impuestos, una decisión que la Agencia Tributaria ha avanzado que va a recurrir.

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Cómo investiga Hacienda a figuras públicas como artistas o ‘influencers’

La Ley 35/2006 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) establece que una persona reside fiscalmente en España cuando permanece en el país más de 183 días, es decir, la mitad del año, o cuando el territorio nacional constituye el núcleo de sus intereses económicos o vitales.

Para investigar a los contribuyentes de alto perfil, la Agencia Tributaria cuenta con la Unidad de Coordinación del Contribuyente de Patrimonios Relevantes, creada en 2018. Es la encargada de rastrear los fraudes fiscales cometidos por personas con grandes patrimonios, famosos y otros perfiles de alto poder adquisitivo.

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Estas investigaciones abarcan desde comprobar la asistencia a citas médicas, peluquerías, retiradas de dinero en cajeros o los propios perfiles de redes sociales: una foto en un restaurante es un indicio que se puede convertir en prueba con un requerimiento de información al establecimiento.

También si la figura pública tiene en España su centro de interés vital y familiar, como el lugar donde reside su cónyuge, donde están escolarizados sus hijos o donde tiene su gimnasio o su médico.

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José María Peláez, portavoz de la asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), explicó a EFE que estas investigaciones no acaban con los movimientos realizados en esos 183 días. También computan como días en España las salidas esporádicas, sobre todo si no se pasa más de la mitad del año en ningún otro país.

Según datos publicados por la Agencia Tributaria, en 2024 a Unidad de Coordinación del Contribuyente de Patrimonios Relevantes finalizó actuaciones de comprobación con un importe total liquidado superior a 51 millones de euros sobre 127 contribuyentes con signos de riqueza que se encontraban artificialmente localizados en otros países, y para los que se determinó que realmente tenían residencia efectiva en España.

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(Adobe Stock)

No obstante, como explicó Molinero en El Economista, métodos como el rastreo de las redes sociales prácticamente no se utilizan en comprobaciones de contribuyentes de a pie, puesto que, en los casos habituales, “ya hay suficiente información en las bases de datos tributarias para determinar el objeto de la comprobación”.

La Agencia Tributaria pone el foco en los ‘influencers’

El Plan de Control Tributario y Aduanero de 2026, un documento que fija las prioridades de la Agencia para el año, recoge directrices para intensificar la vigilancia de las contingencias tributarias más complejas, así como aquellas vinculadas a grandes empresas, grupos fiscales y patrimonios relevantes.

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Asimismo, la última edición del plan pone el foco en el caso de los influencers, figuras de un modelo de negocio que define como “basado en la colaboración entre marcas y personas con capacidad de generar impacto en las decisiones de consumo de sus seguidores”.

El informe recoge que “dado que se trata de un sector en auge y cada vez más consolidado, se continuará profundizando en el análisis y verificación de su correcta tributación”. No obstante, en este sector, se atenderá especialmente al análisis de la verdadera residencia fiscal de quienes participan en estas nuevas formas de negocio.

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Actualmente hay varios casos de youtubers o influencers que se han trasladado fuera de España en los últimos años, algunos de ellos reconociendo abiertamente que lo han hecho con el objetivo de pagar menos impuestos, sin que por el momento haya trascendido ningún conflicto con Hacienda por este motivo.