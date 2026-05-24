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La Junta Electoral del Real Madrid aprueba la candidatura de Enrique Riquelme y habrá elecciones por primera vez después de 20 años

El empresario de 37 años reúne los requisitos necesarios para enfrentarse a Florentino Pérez en los comicios a la presidencia del club

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Primer plano de Enrique Riquelme. (Europa Press)
Primer plano de Enrique Riquelme. (Europa Press)

Después de 20 años, Florentino Pérez tendrá un rival en las elecciones a la presidencia del Real Madrid. A pesar de que se llevaba días mencionando el nombre de Enrique Riquelme, la Junta Electoral del Real Madrid acaba de aprobar la candidatura del empresario.

El órgano lo ha confirmado en un comunicado oficial, en el que indica que la documentación presentada este sábado por la tarde por el empresario alicantino cumple con lo establecido en los estatutos de la entidad. De este modo, podrá presentarse a las elecciones y competir con Florentino Pérez por la presidencia del club blanco.

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La Junta Electoral se reunirá este lunes para decidir la fecha de los comicios, que deberán celebrarse antes del 9 de junio. De este modo, el proceso electoral del Real Madrid queda oficialmente en marcha, a la espera de que se concreten los plazos definitivos para la campaña y la votación.

Cómo fueron las últimas elecciones

Los últimos comicios en el Real Madrid se celebraron en 2006, pocos meses después de la dimisión de Florentino Pérez. Aquel proceso fue especialmente relevante porque los socios pudieron volver a votar en unas urnas con varios candidatos, algo que no ha vuelto a repetirse desde entonces.

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En esa convocatoria se presentaron cinco aspirantes: Ramón Calderón, Juan Miguel Villar Mir, Lorenzo Sanz, Arturo Baldasano y Julián Palacios. La contienda fue muy ajustada y acabó con la victoria de Ramón Calderón, que se impuso por poca diferencia y asumió la presidencia del club.

Desde entonces, el escenario electoral ha cambiado por completo. En las siguientes convocatorias solo se ha presentado un único candidato, el actual presidente. Esto ha evitado la celebración de votaciones entre varias opciones y ha convertido el proceso en una proclamación automática del ganador.

Los más de 20 años de Florentino Pérez como presidente del Real Madrid: del fracaso de los “galácticos” a los audios contra Casillas y Raúl o la Superliga.

Historial empresarial de Enrique Riquelme

A pesar de tener tan solo 37 años, Enrique Riquelme tiene una gran trayectoria en el mundo de los negocios. Ha construido su carrera en el sector de las energías renovables, especialmente en el ámbito de la energía solar.

Es el fundador de Cox Energy, una compañía multinacional centrada en el desarrollo de proyectos fotovoltaicos y soluciones energéticas sostenibles, con presencia en mercados de América Latina, España y Oriente Medio.

Bajo su liderazgo, la empresa ha impulsado proyectos de generación de energía solar a gran escala, consolidándose dentro del sector de las renovables en un contexto de transición energética global. En el entorno económico es conocido como el Rey del Sol, un apodo vinculado a su especialización en energía fotovoltaica y a su papel en la expansión de este tipo de proyectos en distintos mercados.

“Estamos construyendo una candidatura seria, profesional e innovadora. Una candidatura con ilusión deportiva, porque eso es fundamental. Queremos una etapa deportiva sólida para los próximos años, aunque sabemos que también tiene que dar resultados en el corto plazo. Es una candidatura para devolverle el club al socio, para ponerlo de nuevo en el centro y en el foco“, explicó el candidato.

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