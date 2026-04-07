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Cuajada de chocolate: una variante de la receta clásica con la que puedes sorprender a tus invitados

Un postre original para cerrar una comida en familia

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Una receta casera con un toque moderno
Cuajada de chocolate casera. (Freepik)

El postre es uno de los momentos más importantes en una comida. Este es capaz de cambiar por completo la experiencia del comensal y elevar el nivel de la comida o, por su defecto, empeorarla. Si estás buscando una opción clásica pero con un toque diferente, esta receta es para ti.

La cuajada de chocolate es un postre frío que combina leche, chocolate y cuajo o gelatina para obtener una textura densa y cremosa. Se prepara en minutos y el secreto está en usar un buen chocolate y respetar los tiempos de enfriado para lograr esa consistencia característica.

Tiempo de preparación

  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 5 minutos
  • Tiempo total: 15 minutos + 3 horas de reposo en nevera

Ingredientes

  1. 1 litro de leche entera
  2. 200 g de chocolate negro (70 % cacao)
  3. 100 g de azúcar
  4. 2 sobres de cuajada en polvo (o 6 hojas de gelatina neutra)
  5. 1 cucharadita de vainilla líquida (opcional)

Cómo hacer cuajada de chocolate, paso a paso

  1. Trocea el chocolate y resérvalo.
  2. Calienta la leche en un cazo, apartando un vaso para disolver la cuajada o la gelatina.
  3. Añade el azúcar y la vainilla a la leche caliente y remueve hasta disolver.
  4. Cuando la leche esté bien caliente (sin hervir), añade el chocolate. Remueve hasta que se funda completamente.
  5. Disuelve la cuajada en el vaso de leche fría reservado. Si usas gelatina, hidrata las hojas en agua fría y añade después.
  6. Incorpora la mezcla de cuajada (o gelatina) al cazo y cocina a fuego medio, removiendo sin parar durante 3-4 minutos.
  7. No dejes hervir la mezcla, solo que espese ligeramente.
  8. Vierte la mezcla en vasitos o cuencos individuales. Deja templar unos minutos.
  9. Lleva los recipientes a la nevera al menos 3 horas, hasta que cuajen completamente. Sirve bien fría y decora con virutas de chocolate o nata si lo deseas.

¿Cuántas porciones tiene esta receta?

Esta receta rinde para 6 porciones individuales. En el caso de que vayas a servir a más personas, ajusta las cantidades de manera proporcional para mantener el sabor y la textura.

Los trucos de Eva Arguiñano para un chocolate a la taza casero y delicioso.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 220 kcal
  • Grasas: 9 g
  • Hidratos de carbono: 26 g
  • Proteínas: 6 g

Cabe señalar que estas cifras son solo estimaciones generales, y que los valores reales pueden variar dependiendo de factores como la marca, la frescura y la cantidad exacta de los ingredientes que utilices, así como del método de preparación. Por eso, estos datos deben tomarse como una guía orientativa y no como valores absolutos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

La cuajada de chocolate debe conservarse siempre en la nevera, protegida con film transparente o tapada con un recipiente hermético, para mantener su frescura y textura. Gracias a esto, se puede disfrutar hasta cuatro días después de su preparación, sin que pierda sabor ni consistencia.

No se recomienda congelarla, ya que la estructura de la cuajada podría alterarse, provocando cambios en su textura y sabor. Es mejor consumirla fresca, aprovechando al máximo su cremosidad y sabor a chocolate.

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