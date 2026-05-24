España

Un coche invade la acera en Sanxenxo: una mujer fallecida y dos personas heridas

La víctima mortal, de 37 años, ha fallecido en el lugar de los hechos, donde se han desplazado agentes de la Guardia Civil para esclarecer lo sucedido

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Uno de los dos coches implicados en el siniestro en Galicia. / Imagen de archivo
Uno de los dos coches implicados en el siniestro en Galicia. / Imagen de archivo

Un vehículo ha invadido la acera esta tarde en Sanxenxo, en la provincia de Pontevedra (Galicia), y ha atropellado a tres personas que se encontraban en la zona de playas de Areas. Una de ellas, una mujer de 37 años, ha fallecido a consecuencia del siniestro en el mismo lugar de los hechos, según ha adelantado la Agencia EFE. De acuerdo con fuentes municipales a las que ha accedido la agencia de comunicación, la víctima llevaba a una niña en brazos. La menor ha sufrido heridas en la cabeza sin gravedad. La tercera persona, también una mujer, presenta una crisis de ansiedad a raíz de lo sucedido.

Según ha indicado Europa Press a partir de fuentes municipales, el suceso ha tenido lugar a la altura del restaurante A Postiña. Hasta allí se han desplazado los Bomberos de Sanxenxo y la Policía Local, que ha cortado el tráfico en la zona. Europa Press también ha señalado que en el hecho se han visto implicados dos coches y que uno de ellos ha sido el responsable del atropello. Por el momento, agentes de la Guardia Civil siguen tratando de esclarecer lo ocurrido.

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Un coche ha atropellado a casi una decena de peatones en el centro de la ciudad italiana de Módena, dejando al menos siete heridos, dos de ellos en estado grave. (Redes sociales)

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