Un coche invade la acera en Sanxenxo: una mujer fallecida y dos personas heridas

Un vehículo ha invadido la acera esta tarde en Sanxenxo, en la provincia de Pontevedra (Galicia), y ha atropellado a tres personas que se encontraban en la zona de playas de Areas. Una de ellas, una mujer de 37 años, ha fallecido a consecuencia del siniestro en el mismo lugar de los hechos, según ha adelantado la Agencia EFE. De acuerdo con fuentes municipales a las que ha accedido la agencia de comunicación, la víctima llevaba a una niña en brazos. La menor ha sufrido heridas en la cabeza sin gravedad. La tercera persona, también una mujer, presenta una crisis de ansiedad a raíz de lo sucedido.
Según ha indicado Europa Press a partir de fuentes municipales, el suceso ha tenido lugar a la altura del restaurante A Postiña. Hasta allí se han desplazado los Bomberos de Sanxenxo y la Policía Local, que ha cortado el tráfico en la zona. Europa Press también ha señalado que en el hecho se han visto implicados dos coches y que uno de ellos ha sido el responsable del atropello. Por el momento, agentes de la Guardia Civil siguen tratando de esclarecer lo ocurrido.
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