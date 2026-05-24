Ni Torrevieja ni Sitges: estos son los pueblos costeros más baratos para vivir en España

Vista del puerto deportivo de Cases d'Alcanar desde el muelle, localidad perteneciente a Alcanar, en la comarca del Montsià, Cataluña. (Wikipedia)

Con el precio medio de la vivienda en España situado en 2.748 euros por metro cuadrado, la búsqueda de una casa se ha convertido en un reto para muchas familias, sobre todo para quienes buscan una residencia junto al mar. Aunque no todo el litoral español tiene precios inalcanzables, hay localidades costeras donde comprar o alquilar una vivienda resulta bastante más económico que la media nacional, algunas de ellas con valores que no llegan ni a la tercera parte de ese umbral.

Así lo refleja un análisis de Idealista, que ha identificado 15 municipios costeros con precios de compraventa por debajo de la media estatal. El abanico geográfico es amplio, desde el norte atlántico de Galicia y Asturias hasta el Mediterráneo de Cataluña, Comunitat Valenciana y Andalucía, pasando por el litoral murciano.

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Galicia acapara los primeros puestos

El norte del país concentra las opciones más económicas. Cariño, en la provincia de A Coruña, encabeza la lista con un precio medio de 728 euros por metro cuadrado, menos de la tercera parte de la media nacional. Este pequeño municipio pesquero, ligado a la extracción de percebe y a la industria conservera, se asienta junto al mar Cantábrico y presume de los Acantilados de Vixía Herbeira, los más altos de la Unión Europea, y del Cabo Ortegal, espacio protegido y refugio de aves migratorias.

Le sigue Burela, también en el norte gallego, pero ya en la provincia de Lugo, con un precio de venta de 948 euros por metro cuadrado y un alquiler medio de 6,32 euros por metro cuadrado, el más bajo de todo el listado. La localidad, también vinculada a la pesca y a las conservas, cuenta con el Museo de Arte ao Aire Libre y el Barco Museo Boniteiro Reina del Carmen entre sus referencias culturales.

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En el extremo sur de Galicia, en el límite con Portugal, A Guarda cierra el bloque gallego con un precio de 1.031 euros por metro cuadrado. El Monte Santa Trega, con restos de uno de los castros celtas más relevantes de la península, ofrece vistas sobre la desembocadura del río Miño y el Atlántico. El municipio forma parte del Camino Portugués de la Costa, lo que le otorga un flujo constante de visitantes a lo largo del año.

Cariño, Burela y A Guarda son los tres municipios costeros de Galicia con el precio de la vivienda más bajo. (Montaje Infobae con imágenes de Canva y Wikipedia)

El norte cantábrico y el sur mediterráneo, en la misma lista

Fuera de Galicia, Luarca, en Asturias, conocida como la Villa Blanca de la Costa Verde, aparece con un precio medio de 1.071 euros por metro cuadrado. Su puesto pesquero, su faro y el cementerio donde reposa el Premio Nobel de Medicina Severo Ochoa forman parte de su identidad. La playa de Barayo, integrada en una reserva natural, es uno de sus rincones más valorados.

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De vuelta a la costa lucense, Viveiro registra 1.155 euros por metro cuadrado en venta y 8,76 euros en alquiler. Esta villa medieval amurallada, situada en la ría que lleva su nombre, alberga un carnaval declarado de Interés Turístico Internacional. Algo más al este, Ribadeo —en el límite entre Galicia y Asturias— alcanza los 1.499 euros por metro cuadrado y atrae visitantes por la playa de las Catedrales, declarada Monumento Natural.

Luarca, en Asturias (Turismo Asturias).

En el sur, la provincia de Almería aporta dos municipios al ranking. Adra, con 13 kilómetros de costa y las albuferas que llevan su nombre como principal espacio natural, se vende a 1.084 euros por metro cuadrado y se alquila a 11 euros. Carboneras, enclavada entre el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar y la sierra de los Filabres, ofrece precios de 1.602 euros por metro cuadrado en venta y 8,23 euros en alquiler. La Playa de los Muertos, con sus acantilados volcánicos y sus aguas transparentes, es un gran atractivo natural.

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El Mediterráneo también tiene opciones asequibles

En el extremo de Cataluña, Alcanar -municipio fronterizo con la Comunitat Valenciana- combina la proximidad al Parque Natural del Delta del Ebro, declarado Reserva de la Biosfera, con un precio de venta de 1.525 euros por metro cuadrado. Su producción de naranjas y aceite de oliva forma parte de su economía local junto al turismo de playa.

A pocos kilómetros al sur, ya en Castellón, Benicarló registra 1.533 euros por metro cuadrado. Su puerto pesquero es uno de los más activos de la Comunitat Valenciana y su langostino cuenta con denominación de origen propia. La iglesia barroca de San Bartolomé preside el casco histórico de esta localidad de clima mediterráneo.

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Además, en la provincia de Valencia, Gandía aparece con 1.701 euros por metro cuadrado en venta y 9,4 euros en alquiler. La ciudad combina un legado histórico ligado a la familia Borja -visible en el Palacio Ducal y en la Antigua Universidad- con una playa de casi cinco kilómetros de arena fina.

Playa de Gandía, en Valencia (Adobe Stock).

Región de Murcia, Cádiz y Tarragona cierran el mapa

En la costa murciana, Cartagena ofrece un precio medio de 1.665 euros por metro cuadrado y un alquiler de 8,9 euros. Fundada por los cartagineses en el siglo III antes de Cristo, conserva uno de los teatros romanos mejor conservados de España. Sus calas, como Cala Cortina o La Azohía, y el Parque Regional de Calblanque completan su oferta.

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En la provincia de Cádiz, Barbate se sitúa en 2.581 euros por metro cuadrado en venta y 15 euros en alquiler, los valores más altos del listado junto a Salou. Su tradición pesquera gira en torno a la almadraba y su entorno natural incluye el Parque Natural de la Breña y Marismas del Barbate, además de playas como Zahara de los Atunes y Los Caños de Meca.

Imagen de Cartagena, Murcia. (CEAT / Europa Press)

Por último, cierra el ranking Salou, en Tarragona, con 2.632 euros por metro cuadrado y un alquiler de 11,3 euros. Destino turístico por excelencia de la Costa Dorada, acoge el parque temático PortAventura World y cuenta con playas de arena dorada. Tanto Barbate como Salou, pese a situarse en los valores más elevados, según datos de Idealista, permanecen por debajo de la media nacional de 2.748 euros por metro cuadrado.

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